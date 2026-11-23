Titkos hírszerzési jelentés: Vlagyimir Putyin még idén atomfegyvert küldhet az űrbe – a Földön is súlyos következményei lehetnek
Oroszország még az év vége előtt atomfegyverrel felszerelt műholdat állíthat Föld körüli pályára – erre figyelmeztetnek nyugati titkosszolgálatok és katonai szakértők. A német hadsereg és a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) információi szerint a Sputnik-S nevű eszköz már évek óta elkészült, és Moszkva térségében tárolhatják. A műhold akár decemberben elindulhat, és rövid időn belül bevethetővé válhat – derült ki a Tagesschau cikkéből.
A november elején megosztott hírszerzési figyelmeztetések szerint az oroszok akár 60 napon belül pályára állíthatják a nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat. A német hadsereg szakértői már Boris Pistorius védelmi minisztert és más kormányzati szereplőket is tájékoztattak a veszélyről.
A nyugati hírszerzési értékelések egyelőre nem bizonyítják, hogy Moszkva valóban elindítja a műholdat, a lehetséges következményeket azonban rendkívül súlyosnak tartják.
Egyetlen atomrobbanás is megbéníthatja a műholdak jelentős részét
Az amerikai katonai hírszerzés, a DIA már októberben figyelmeztetett arra, hogy Oroszország nukleáris fegyver hordozására alkalmas műholdat fejleszt. Egy ilyen eszköz Föld körüli pályára állítása megsértené az 1967-es világűrszerződést, amely tiltja a tömegpusztító fegyverek elhelyezését az űrben. Stephen Whiting, az amerikai űrparancsnokság vezetője szerint egy atomrobbanás következtében az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak mintegy harmada már az első órákban vagy napokban működésképtelenné válhatna. A következő hónapokban pedig további műholdak eshetnének ki. A következmények a Földön is érezhetők lennének. Egy ilyen támadás veszélyeztethetné:
- A GPS-alapú navigációt és a közlekedést, beleértve a légi és tengeri szállítást.
- A banki és telekommunikációs rendszereket, amelyek jelentős részben műholdas infrastruktúrára támaszkodnak.
- Az elektromos hálózatokat és a katonai kommunikációt, amelyek működésében szintén súlyos zavarok keletkezhetnének.
A robbanás elektromágneses impulzusa ráadásul közvetlenül is károsíthatna földi technikai rendszereket. Armin Fleischmann német vezérőrnagy szerint akár kiterjedt áramkimaradásokkal és a kommunikáció jelentős korlátozásával is számolni kellene.
Oroszország tagad, az Egyesült Államok már fegyverkezik az űrben
Az orosz nagykövetség visszautasította az értesüléseket, és közölte, hogy nincs tudomása a feltételezett tervekről. Moszkva szerint az állítások egy propagandakampány részét képezik, Oroszország űrtevékenysége pedig kizárólag békés célokat szolgál. A nyugati hírszerzések ugyanakkor már korábban is vizsgálták a 2022-ben felbocsátott Koszmosz–2553 műhold szerepét. Feltételezésük szerint az eszközzel azt tesztelhették, hogyan viselkednek a műholdak erős sugárzás mellett.
Ahogy azt korábban megírtuk, az Egyesült Államok először ismerte el hivatalosan: már fegyvereket telepített az űrbe. Washington az intézkedést az orosz és kínai katonai fejlesztésekkel indokolta. A mostani hírszerzési figyelmeztetés újabb fordulatot jelenthet az űrfegyverkezésben. A nyugati katonai vezetők különösen attól tartanak, hogy egy nukleáris műhold ellen a felbocsátása után már alig állnának rendelkezésre hatékony ellenintézkedések.