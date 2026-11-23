Oroszország még az év vége előtt atomfegyverrel felszerelt műholdat állíthat Föld körüli pályára – erre figyelmeztetnek nyugati titkosszolgálatok és katonai szakértők. A német hadsereg és a Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) információi szerint a Sputnik-S nevű eszköz már évek óta elkészült, és Moszkva térségében tárolhatják. A műhold akár decemberben elindulhat, és rövid időn belül bevethetővé válhat – derült ki a Tagesschau cikkéből.

Az amerikai űrparancsnokság vezetője szerint egy atomrobbanás következtében az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak működésképtelenné válhatna / Fotó: Anelo

A november elején megosztott hírszerzési figyelmeztetések szerint az oroszok akár 60 napon belül pályára állíthatják a nukleáris fegyverrel felszerelt műholdat. A német hadsereg szakértői már Boris Pistorius védelmi minisztert és más kormányzati szereplőket is tájékoztattak a veszélyről.

A nyugati hírszerzési értékelések egyelőre nem bizonyítják, hogy Moszkva valóban elindítja a műholdat, a lehetséges következményeket azonban rendkívül súlyosnak tartják.

Egyetlen atomrobbanás is megbéníthatja a műholdak jelentős részét

Az amerikai katonai hírszerzés, a DIA már októberben figyelmeztetett arra, hogy Oroszország nukleáris fegyver hordozására alkalmas műholdat fejleszt. Egy ilyen eszköz Föld körüli pályára állítása megsértené az 1967-es világűrszerződést, amely tiltja a tömegpusztító fegyverek elhelyezését az űrben. Stephen Whiting, az amerikai űrparancsnokság vezetője szerint egy atomrobbanás következtében az alacsony Föld körüli pályán keringő műholdak mintegy harmada már az első órákban vagy napokban működésképtelenné válhatna. A következő hónapokban pedig további műholdak eshetnének ki. A következmények a Földön is érezhetők lennének. Egy ilyen támadás veszélyeztethetné:

A GPS-alapú navigációt és a közlekedést, beleértve a légi és tengeri szállítást.

A banki és telekommunikációs rendszereket, amelyek jelentős részben műholdas infrastruktúrára támaszkodnak.

Az elektromos hálózatokat és a katonai kommunikációt, amelyek működésében szintén súlyos zavarok keletkezhetnének.

A robbanás elektromágneses impulzusa ráadásul közvetlenül is károsíthatna földi technikai rendszereket. Armin Fleischmann német vezérőrnagy szerint akár kiterjedt áramkimaradásokkal és a kommunikáció jelentős korlátozásával is számolni kellene.