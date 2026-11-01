Mindent felemészt a mesterséges intelligencia áraméhsége, csak a nukleáris energia jelenthet megoldást: sorra épülnek a törpe atomreaktorok, de a technológiának még bizonyítania kell
A mesterséges intelligencia terjedése és az adatközpontok növekvő áramigénye új lendületet adhat a kis moduláris atomreaktorok fejlesztésének. A technológia mögé egyre több kormány és nagyvállalat áll be, a beruházások megtérülése és a szükséges üzemanyag biztosítása azonban még komoly bizonytalanságokat rejt.
Kanadában, az ontariói Darlingtonban már épül az első négy kis moduláris atomreaktor egyike. A teljes beruházás becsült költsége 15 milliárd dollár, a tervek szerint pedig az évtized végén kapcsolhatják rá az első egységet az elektromos hálózatra. Egy-egy reaktor akár 300 ezer háztartás áramellátását is biztosíthatja.
A projekt jól mutatja, milyen nagy tétek forognak a technológia körül. A kanadai York Egyetem professzora, Mark Winfield a Financial Timesnak elmondta, hogy egy első ilyen beruházásnál még nem lehet pontosan tudni, mennyibe kerül majd a kivitelezés. A költségek kockázatát pedig végső soron az adófizetők és az áramfogyasztók is viselhetik. Az építkezés idején felmerülő kamatterheket ugyanis a kanadai Ontario Power Generation már a termelés megkezdése előtt beépítheti az áramárakba. A vállalat 2027 és 2031 között csaknem 800 millió dollárt szeretne így visszaszerezni.
Csodatechnológia-e a törpe atomreaktor?
A kis moduláris reaktorok (SMR) mellett elsősorban az szól, hogy folyamatosan és megbízhatóan termelhetnek áramot, ráadásul a hagyományos atomerőműveknél kisebb helyet foglalnak el. Fejlesztőik szerint a sorozatgyártás és a gyárban előre elkészített alkatrészek révén az építési idő és a költségek is csökkenthetők. A technológia különösen az MI-adatközpontok energiaigénye miatt került ismét a figyelem középpontjába.
A befektetők érdeklődése már a számokban is látszik: a PitchBook adatai szerint tavaly rekordot jelentő 2,9 milliárd dollárnyi magántőke áramlott a szektorba. Az Európai Bizottság az SMR-eket az uniós energiamix fontos jövőbeli elemének tartja, és a 2030-as évektől számol a telepítésükkel. Az amerikai kormány az elmúlt egy évben mintegy 3 milliárd dollárt ígért a fejlesztésekre és a szükséges üzemanyag biztosítására, Nagy-Britannia pedig a Rolls-Royce walesi projektjét támogatja.
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A kis moduláris atomreaktorokra (SMR) vonatkozó amerikai szabályozásról tájékozódott az Országos Atomenergia Hivatal küldöttsége az USA atomhatóságánál. Az SMR az atomenergia új sztárja: az Európai Bizottság már stratégiát is készített a számos szempontból vonzó létesítmények engedélyezésének és telepítésének felgyorsítására.
Az optimizmusnak azonban vannak komoly ellenérvei. Az X-Energy egyik demonstrációs projektjének becsült költsége
- 2021-ben még 2,5 milliárd dollár volt;
- 2023-ra viszont csaknem 6 milliárdra emelkedett.
Az amerikai NuScale első projektjét pedig a növekvő költségek és az elégtelen kereslet miatt végül törölték. A beruházásra 183 millió dollár szövetségi támogatást költöttek el, miközben az amerikai energiaügyi minisztérium felügyelő szerve szerint a kritikus kockázatok értékelése sem volt megfelelő.
Az SMR-ek gazdaságosságát egyelőre kevés tapasztalat támasztja alá. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerint 2050-ig 40 és 200 gigawatt közötti új kapacitást adhatnak a világ villamosenergia-rendszereihez, attól függően, milyen ütemben halad a dekarbonizáció. Az Oklo fejlesztő legutóbbi becslése szerint azonban az általa termelt áram megawattóránként 80-130 dollárba kerülhet.
Összehasonlításképpen a nagyüzemi naperőművek átlagos költsége 2025-ben körülbelül 45 dollár volt.
A pénz mellett az üzemanyag is szűk keresztmetszetté válhat. Több fejlesztő, köztük az Oklo és az X-Energy, nagyobb dúsítású uránt, úgynevezett HALEU-t használna. Ennek kereskedelmi előállítása Kínán és Oroszországon kívül egyelőre alig létezik. Az Egyesült Államok 2,7 milliárd dollárt fordít saját urándúsítási kapacitásának kiépítésére, a brit Urenco pedig 2031-re tervezi első ilyen európai létesítményének üzembe helyezését.
A darlingtoni beruházás ebből a szempontból előnyösebb helyzetben van: a GE Vernova Hitachi évtizedek óta fejlesztett, hagyományos forralóvizes reaktortechnológiájára épül, és a tervek szerint hagyományos nukleáris fűtőanyagot használ majd. Ez csökkentheti az új üzemanyag-ellátási láncoktól való függőséget, amelyek több más SMR-fejlesztés esetében még egyáltalán nem állnak rendelkezésre.
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Magyarországot kiemelt piacnak tekinti a brit Rolls-Royce SMR, amely 2022 óta egyeztet a magyar kormánnyal és az energetikai szereplőkkel a kis moduláris atomreaktorok telepítéséről (SMR). A vállalat több mint 40 magyar beszállítóval vette fel a kapcsolatot, miközben a régióban már konkrét reaktorépítési programok körvonalazódnak. A 470 megawattos SMR-egységek a hagyományos atomerőművek kiváltásában is szerepet kaphatnak.