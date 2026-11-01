Mindent felemészt a mesterséges intelligencia áraméhsége, csak a nukleáris energia jelenthet megoldást: sorra épülnek a törpe atomreaktorok, de a technológiának még bizonyítania kell

A mesterséges intelligencia terjedése és az adatközpontok növekvő áramigénye új lendületet adhat a kis moduláris atomreaktorok fejlesztésének. A technológia mögé egyre több kormány és nagyvállalat áll be, a beruházások megtérülése és a szükséges üzemanyag biztosítása azonban még komoly bizonytalanságokat rejt.

Világszerte milliárdokat fordítanak olyan atomreaktorokra, amelyek kisebbek és elvileg gyorsabban megépíthetők hagyományos társaiknál / Fotó: Xinhua via AFP

Kanadában, az ontariói Darlingtonban már épül az első négy kis moduláris atomreaktor egyike. A teljes beruházás becsült költsége 15 milliárd dollár, a tervek szerint pedig az évtized végén kapcsolhatják rá az első egységet az elektromos hálózatra. Egy-egy reaktor akár 300 ezer háztartás áramellátását is biztosíthatja.

A projekt jól mutatja, milyen nagy tétek forognak a technológia körül. A kanadai York Egyetem professzora, Mark Winfield a Financial Timesnak elmondta, hogy egy első ilyen beruházásnál még nem lehet pontosan tudni, mennyibe kerül majd a kivitelezés. A költségek kockázatát pedig végső soron az adófizetők és az áramfogyasztók is viselhetik. Az építkezés idején felmerülő kamatterheket ugyanis a kanadai Ontario Power Generation már a termelés megkezdése előtt beépítheti az áramárakba. A vállalat 2027 és 2031 között csaknem 800 millió dollárt szeretne így visszaszerezni.

Csodatechnológia-e a törpe atomreaktor?

A kis moduláris reaktorok (SMR) mellett elsősorban az szól, hogy folyamatosan és megbízhatóan termelhetnek áramot, ráadásul a hagyományos atomerőműveknél kisebb helyet foglalnak el. Fejlesztőik szerint a sorozatgyártás és a gyárban előre elkészített alkatrészek révén az építési idő és a költségek is csökkenthetők. A technológia különösen az MI-adatközpontok energiaigénye miatt került ismét a figyelem középpontjába.

A befektetők érdeklődése már a számokban is látszik: a PitchBook adatai szerint tavaly rekordot jelentő 2,9 milliárd dollárnyi magántőke áramlott a szektorba. Az Európai Bizottság az SMR-eket az uniós energiamix fontos jövőbeli elemének tartja, és a 2030-as évektől számol a telepítésükkel. Az amerikai kormány az elmúlt egy évben mintegy 3 milliárd dollárt ígért a fejlesztésekre és a szükséges üzemanyag biztosítására, Nagy-Britannia pedig a Rolls-Royce walesi projektjét támogatja.

Kis moduláris reaktorok: nem leszünk kísérleti telep, csak bizonyított technológiát telepít hazánk – régiós szerephez juthat Magyarország az atomenergia új sztárjának gyártásában A kis moduláris atomreaktorokra (SMR) vonatkozó amerikai szabályozásról tájékozódott az Országos Atomenergia Hivatal küldöttsége az USA atomhatóságánál. Az SMR az atomenergia új sztárja: az Európai Bizottság már stratégiát is készített a számos szempontból vonzó létesítmények engedélyezésének és telepítésének felgyorsítására.

Az optimizmusnak azonban vannak komoly ellenérvei. Az X-Energy egyik demonstrációs projektjének becsült költsége

2021-ben még 2,5 milliárd dollár volt;

2023-ra viszont csaknem 6 milliárdra emelkedett.

Az amerikai NuScale első projektjét pedig a növekvő költségek és az elégtelen kereslet miatt végül törölték. A beruházásra 183 millió dollár szövetségi támogatást költöttek el, miközben az amerikai energiaügyi minisztérium felügyelő szerve szerint a kritikus kockázatok értékelése sem volt megfelelő.