Sztrájk az Audinál: Németországban megszorításoktól tartanak, de Trumpnak milliárdos beruházást ígértek – Győr jövője is kérdéses lehet

Az IG Metall szakszervezet felhívására mintegy háromezer dolgozó vett részt hétfőről keddre virradó éjszaka az ingolstadti autógyárban tartott figyelmeztető sztrájkban. A demonstrálók magasabb béreket és a munkahelyek megőrzését követelték, valamint az Audi tervezett költségcsökkentő intézkedései ellen tiltakoztak.

Több mint 3000 audi dolgozó sztrájkolt az éjjel az ingolstadti gyárban. / Fotó: Felix Kirberg/dpa

Az ingolstadti Audi gyárban csúcsosodott ki az éjjel a németországi sztrájkhullám

A megmozdulás a bajor fém- és elektromosiparban zajló jelenlegi sztrájkhullám eddigi legnagyobb demonstrációja volt – írta meg a Welt. A munkavállalók és a munkáltatók álláspontja továbbra is távol áll egymástól. Az IG Metall 12 hónapra szóló megállapodás keretében ötszázalékos béremelést és a tanulók juttatásainak havi 110 eurós növelését követeli. A munkáltatók ezzel szemben kétéves megállapodást ajánlottak, amely 2027 nyarán az éves bruttó fizetés egy százalékának megfelelő egyszeri kifizetést, 2028 nyarától pedig 1,3 százalékos béremelést tartalmazna.

A szakszervezet szerint az ajánlat az infláció miatt a reálbérek csökkenését eredményezné. A tiltakozások kedden további 41 bajorországi vállalatnál folytatódnak,

Augsburgban,

Passauban

és Aschaffenburgban

is nagyobb demonstrációkat terveznek. A dolgozók az alacsony bérajánlat mellett az Audi németországi gyáraiban tervezett megszorítások miatt is elégedetlenek. A vállalat azonban a gazdasági nehézségekre hivatkozva további megszorításokról kezdeményezne tárgyalásokat az üzemi tanáccsal.

Ehhez egy olyan szerződéses rendelkezést kíván alkalmazni – az úgynevezett „rossz idő” kaluzulát –, amely a gazdasági helyzet jelentős romlása esetén lehetővé teszi a korábbi megállapodások felülvizsgálatát.

Karola Rank, az IG Metall Audi-üzemekben működő érdekképviseletének vezetője ugyanakkor a vezetőséget az eladások visszaesése miatt bírálta, mondván, a vállalat irányítói a gazdasági nehézségekre hivatkoznak, holott nem tudják megfelelően értékesíteni az autóikat.

Németországban megszorítások, Amerikában milliárdos beruházás

Csak olaj volt a tűzre, hogy az Audi éppen a németországi megszorítások idején jelentette be első önálló amerikai autógyárának megépítését. Ugyanis alig néhány napja robbant a hír, hogy a Volkswagen-csoporthoz tartozó márka 4,2 milliárd dollárt, átszámítva mintegy 1400 milliárd forintot készül beruházni az Egyesült Államokban, Georgia államban.

A német konszern Macon közelében tervezett üzemében évente akár 200 ezer nagyméretű prémium SUV készülhet, a beruházás pedig hozzávetőleg 4500 új munkahelyet teremthet.

Az építkezés 2027-ben kezdődhet, a termelés a 2030-as évek elején indulhat, ám a projekt még a Volkswagen felügyelőbizottságának jóváhagyására vár.