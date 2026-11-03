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Sztrájk az Audinál: Németországban megszorításoktól tartanak, de Trumpnak milliárdos beruházást ígértek – Győr jövője is kérdéses lehet

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Mintegy háromezer Audi-dolgozó szüntette be a munkát Németországban, ahol a tervezett megszorítások és a munkahelyek bizonytalansága miatt egyre nagyobb az elégedetlenség. A tiltakozók az Audi vezérigazgatóját is bírálták, aki Donald Trump választási kampányában jelentett be egy többmilliárd dolláros amerikai beruházást. A német autógyártó terjeszkedése a győri üzem számára új lehetőségeket, de kockázatokat is teremthet.
Lehoczky Milán
2026.11.03, 09:59
Frissítve: 2026.11.03, 10:00
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Az IG Metall szakszervezet felhívására mintegy háromezer dolgozó vett részt hétfőről keddre virradó éjszaka az ingolstadti autógyárban tartott figyelmeztető sztrájkban. A demonstrálók magasabb béreket és a munkahelyek megőrzését követelték, valamint az Audi tervezett költségcsökkentő intézkedései ellen tiltakoztak. 

Audi, sztrájk, Ingolstadt
Több mint 3000 audi dolgozó sztrájkolt az éjjel az ingolstadti gyárban. / Fotó: Felix Kirberg/dpa

Az ingolstadti Audi gyárban csúcsosodott ki az éjjel a németországi sztrájkhullám

A megmozdulás a bajor fém- és elektromosiparban zajló jelenlegi sztrájkhullám eddigi legnagyobb demonstrációja volt – írta meg a Welt. A munkavállalók és a munkáltatók álláspontja továbbra is távol áll egymástól. Az IG Metall 12 hónapra szóló megállapodás keretében ötszázalékos béremelést és a tanulók juttatásainak havi 110 eurós növelését követeli. A munkáltatók ezzel szemben kétéves megállapodást ajánlottak, amely 2027 nyarán az éves bruttó fizetés egy százalékának megfelelő egyszeri kifizetést, 2028 nyarától pedig 1,3 százalékos béremelést tartalmazna.

A szakszervezet szerint az ajánlat az infláció miatt a reálbérek csökkenését eredményezné. A tiltakozások kedden további 41 bajorországi vállalatnál folytatódnak, 

  • Augsburgban, 
  • Passauban 
  • és Aschaffenburgban 

is nagyobb demonstrációkat terveznek. A dolgozók az alacsony bérajánlat mellett az Audi németországi gyáraiban tervezett megszorítások miatt is elégedetlenek. A vállalat azonban a gazdasági nehézségekre hivatkozva további megszorításokról kezdeményezne tárgyalásokat az üzemi tanáccsal.

Ehhez egy olyan szerződéses rendelkezést kíván alkalmazni – az úgynevezett „rossz idő” kaluzulát –, amely a gazdasági helyzet jelentős romlása esetén lehetővé teszi a korábbi megállapodások felülvizsgálatát.

Karola Rank, az IG Metall Audi-üzemekben működő érdekképviseletének vezetője ugyanakkor a vezetőséget az eladások visszaesése miatt bírálta, mondván, a vállalat irányítói a gazdasági nehézségekre hivatkoznak, holott nem tudják megfelelően értékesíteni az autóikat.

Németországban megszorítások, Amerikában milliárdos beruházás

Csak olaj volt a tűzre, hogy az Audi éppen a németországi megszorítások idején jelentette be első önálló amerikai autógyárának megépítését. Ugyanis alig néhány napja robbant a hír, hogy a Volkswagen-csoporthoz tartozó márka 4,2 milliárd dollárt, átszámítva mintegy 1400 milliárd forintot készül beruházni az Egyesült Államokban, Georgia államban. 

A német konszern Macon közelében tervezett üzemében évente akár 200 ezer nagyméretű prémium SUV készülhet, a beruházás pedig hozzávetőleg 4500 új munkahelyet teremthet.

 Az építkezés 2027-ben kezdődhet, a termelés a 2030-as évek elején indulhat, ám a projekt még a Volkswagen felügyelőbizottságának jóváhagyására vár.

A bejelentés körülményei különösen nagy felháborodást váltottak ki Németországban. Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója ugyanis október 24-én Donald Trump amerikai elnök oldalán, egy republikánus kampányrendezvényen ismertette a beruházási terveket.

A rendezvényt a november 3-i amerikai félidős választás előtt mindössze tíz nappal tartották Georgia államban, ahol Donald Trump a beruházást saját vámpolitikájának sikereként mutatta be, azt hangsúlyozva, hogy az importvámok új gyárak építésére és amerikai munkahelyek létrehozására ösztönzik a külföldi vállalatokat. 

A Reuters ezzel összefüggésben nemrég arról számolt be, hogy a Trump-kormányzat vámkedvezményeket is kilátásba helyezett az Audinak, hogy elősegítse a georgiai gyár megépítését. A német autógyártó azt szeretné elérni, hogy az Európai Unióból az Egyesült Államokba exportált autóira jelenleg alkalmazott 15 százalékos vámot 7,5 százalékra csökkentsék. Az amerikai fél a tárgyalásokat ismerő források szerint 10 százalékos kedvezményes vámtételt ajánlhat. 

Horst Ott, az IG Metall bajorországi vezetője ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy az amerikai gyárépítést önmagában helyes döntésnek tartja, hiszen a BMW-vel és a Mercedesszel ellentétben az Audinak eddig nem volt saját üzeme az Egyesült Államokban, ám a bejelentés időzítését érzéketlennek és a németországi dolgozókkal szemben tiszteletlennek nevezte.

Gernot Döllner vezérigazgatót a kampányrendezvényen való részvétele miatt az Audi saját politikai semlegességi szabályainak megszegésse miatt is bírálták. A vállalati irányelvek szerint ugyanis a választásokat megelőző három hónapban kerülni kell a választáson induló politikusokkal közös nyilvános rendezvényeket. Az IG Metall és a Volkswagen üzemi tanácsának vezetése ezért a szabályzat megsértésével vádolta Döllnert. Az Audi ugyanakkor üzleti érdekekre hivatkozva indokolta a szereplést, és a beszámolók szerint a vállalatvezetés előzetesen kivételt engedélyezett.

Milyen hatással lehet mindez a győri Audi-gyárra?

Az Audi németországi megszorításai és amerikai terjeszkedése a győri gyár jövőjét is érdemben befolyásolhatják. A győri vállalat 2025-ben több mint 200 ezer autót és közel 1,6 millió hajtásrendszert gyártott. Tavaly év végén pedig 11 430 munkavállalót foglalkoztatott, mintegy ötszázzal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A vállalat már a tavalyi eredmények ismertetésekor jelezte, hogy a versenyképesség javítása érdekében további költségcsökkentésre és hatékonyságnövelésre van szükség.

Győr helyzetét ugyanakkor erősíti, hogy az üzem egyszerre foglalkozik autógyártással, hajtásrendszerek előállításával és műszaki fejlesztéssel. A gyárban az Audi Q3 különböző változatai és a CUPRA Terramar készülnek, emellett a vállalat a Volkswagen-csoport más üzemeinek is szállít hajtásrendszereket.

A magyarországi telephely számára az elektromos hajtások gyártása is új lehetőségeket kínál. Az Audi Hungaria 2026-ban megkezdte az új generációs MEBeco elektromos hajtásrendszerek sorozatgyártását, ami javíthatja a győri üzem pozícióját a konszern elektromosautó-programjában.

A georgiai gyárban tervezett nagyméretű prémium SUV-k nem azonosak a Győrben készülő modellekkel, ezért egyelőre nem kell attól tartani, hogy az Audi a győri autógyártás egy részét az Egyesült Államokba telepíti át.

A hajtásrendszerek gyártásánál viszont akár új lehetőségek is adódhatnak, hiszen amennyiben az amerikai üzem európai gyártású motorokat vagy más alkatrészeket használ majd, a győri Audi akár új megrendelésekhez is juthat. 

Ennek viszont fontos feltétele, hogy a Volkswagen-csoport az Egyesült Államokban ne kizárólag helyi beszállítókat válasszon. Kockázatot jelenthet ugyanakkor, hogy az amerikai beruházás jelentős forrásokat köt le pont akkor, amikor a Volkswagen-csoport európai üzemeiben nagyarányú költségcsökkentést hajtanak végre. 

A németországi átszervezések akár kedvező változásokat is hozhatnak a magyar üzem számára; ugyanis, ha az Audi egyes gyártási vagy fejlesztési feladatokat más európai telephelyekre helyez át, Győr meglévő kapacitásai és szakmai tapasztalatai révén új megbízásokat szerezhet.

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