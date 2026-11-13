A kínai autók úgy vernek ránk, hogy szinte esélyt se hagynak – ebből a száz sebből vérzik Európa, ahol 700 engedély kell egy beruházáshoz

Kína néhány év alatt alapjaiban változtatta meg az elektromosautó-piac erőviszonyait. Az európai autógyártás egyre nehezebben tart lépést az ázsiai versenytársak áraival, és a különbség már a gyártósorokon jelentkezik. A kínai autóipar előnye azonban jóval összetettebb annál, mint amit az olcsó munkaerővel vagy az állami támogatásokkal meg lehetne magyarázni. A kérdés az, mekkora ez a különbség, hogyan alakult ki, és mennyit tudna belőle Európa ledolgozni.

A kína autógyártás az utóbbi években köröket ver az európaira, behozható még az előny? / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Behozhatja-e még Európa Kína előnyét az autógyártásban?

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint 2025-ben a világ elektromos autóinak csaknem háromnegyedét Kínában gyártották. A kínai üzemekből mintegy 16 millió elektromos autó került ki, az export pedig meghaladta a 2,5 millió darabot. Az ország gyártása már jelentősen felülmúlja a belső piac igényeit, így a vállalatok egyre nagyobb mennyiségben keresnek külföldi vásárlókat.

A térnyerés nem kizárólag az elektromos autókra korlátozódik; az IEA 2025-ös elemzése szerint egy kisebb SUV közvetlen gyártási költsége Kínában több mint 30 százalékkal alacsonyabb lehet, mint az úgynevezett fejlett gazdaságokban.

Az akkumulátorok költségeiről készült nemzetközi elemzések egyaránt jelentős kínai árelőnyt mutatnak, annak nagyságát azonban eltérően becsülik.

Az Európai Bizottság 2026-os hatásvizsgálata a 2024-es költségszintek alapján kilowattóránként 60 eurós kínai és 75,6–90 eurós európai cellagyártási költséggel számolt, ez 26–50 százalékos európai többletet jelent.

Egy 68 kilowattórás akkumulátor esetében ez 1061–2040 eurós különbséget jelent a gyártási költségben. Ha a kínai cellák importjának a Bizottság által feltételezett 10 százalékos többletköltségét is figyelembe vesszük, az európai hátrány 653–1632 euróra csökken.

Forrás: Világgazdaság

A Nemzetközi Energiaügynökség elemzése ennél nagyobb, akár 70 százalékos költséghátrányt is kimutatott az Európában előállított akkumulátorcelláknál. A Transport & Environment egyes lítium-vas-foszfát (LFP) cellák esetében még ennél is nagyobb, akár 90 százalékos különbséget becsült.