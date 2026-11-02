Vége a ragasztgatásnak: eltűnik az autópálya-matrica Ausztriában – a magyar autósoknak erre kell figyelniük
Harminc év után megszűnik a hagyományos autópálya-matrica Ausztriában: 2027. február 1-jétől kizárólag digitális jogosultsággal lehet közlekedni a matricaköteles autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Az átállás mellett áremelésről is döntöttek, ugyanakkor az autósok még az idei árakon vásárolhatják meg a jövő évre érvényes éves matricát – számolt be az EuroTraffic.
Az osztrák autópálya-kezelő, az ASFINAG tájékoztatása szerint december 1-jétől már nem árusítanak hagyományos, felragasztható matricákat. A 2026-os matricák ugyanakkor 2027. január 31-ig érvényesek maradnak, így a teljes átállás február elején valósul meg.
Drágul az osztrák autópálya-matrica, de még lehet spórolni
Az éves személyautós matrica ára 2027. január 1-jétől 106,80 euróról 108,90 euróra emelkedik. Ez mintegy kétszázalékos drágulást jelent, amely az osztrák autópálya-kezelő szerint tudatosan elmarad az infláció mértékétől.
Az ASFINAG ugyanakkor kedvezményt biztosít azoknak, akik időben gondoskodnak a következő évi jogosultságról.
Aki legkésőbb 2026. december 31-ig megvásárolja a 2027-es éves digitális matricát, még a jelenlegi, 106,80 eurós áron juthat hozzá. Az új éves matricák értékesítése november elején indul, érvényességük pedig legkorábban december 1-jén kezdődik. A változás az osztrák autópályákon közlekedő magyar autósokat is érinti, különösen azokat, akik rendszeresen ingáznak a két ország között, vagy Ausztrián keresztül utaznak
- Németországba,
- illetve Olaszországba.
Nem kell többé matricát ragasztani a szélvédőre
Az új rendszerben a jogosultságot a gépjármű rendszámához rendelik, így nincs szükség fizikai matricára. Ez megkönnyítheti az ügyintézést, különösen szélvédőcsere vagy bizonyos rendszámváltozások esetén. A digitális matricák már most is népszerűek Ausztriában:
az éves jogosultságok több mint 75 százalékát elektronikus formában vásárolják meg.
Az átállás azonban nem jelenti azt, hogy minden autósnak interneten kell intéznie a vásárlást. Az ASFINAG mintegy négyezer értékesítési ponton és nagyjából száz automatán keresztül is biztosítja a digitális matricák beszerzését. Fontos ugyanakkor a 18 napos szabály: a magánszemélyként, interneten vásárolt éves és kéthavi digitális matricák általában csak a vásárlást követő 18. naptól érvényesek. Az egynapos és tíznapos jogosultságokra ez a várakozási idő nem vonatkozik, ahogyan a hivatalos értékesítési pontokon és automatákból vásárolt matricákra sem. Az autósoknak arra is figyelniük kell, hogy bizonyos osztrák alagutak és alpesi útszakaszok használatáért továbbra is külön díjat számíthatnak fel.
Magyarországon is drágulnak az autópálya-matricák 2027-ben
Nemcsak Ausztriában, hanem Magyarországon is áremelésre kell készülniük az autósoknak. Ahogy arról a Világgazdaság korábban részletesen beszámolt, a hazai autópálya-matricák díját a jogszabályok alapján az előző év augusztusi inflációjához igazítják. Mivel 2026 augusztusában 1,3 százalékos volt a pénzromlás, 2027 januárjától ilyen mértékű emelés következik. A számítások szerint a D1 kategóriájú személyautók éves országos matricájának ára 61 760 forintról mintegy 62 563 forintra, a vármegyei jogosultságé pedig 7190 forintról körülbelül 7283 forintra nőhet. Ezek számított összegek, a végleges díjakat a hivatalos kihirdetés rögzíti.
A két országban tehát egyszerre emelkednek az autópálya-használat költségei, ám Ausztriában a drágulás egy teljes technológiai átállással is együtt jár. A magyar autósok számára a legfontosabb különbség az, hogy míg idehaza továbbra is a megszokott elektronikus rendszer működik, addig Ausztriában 2027 februárjától már egyáltalán nem lesz használható a hagyományos, szélvédőre ragasztható matrica.