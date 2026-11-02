Vége a ragasztgatásnak: eltűnik az autópálya-matrica Ausztriában – a magyar autósoknak erre kell figyelniük

Harminc év után megszűnik a hagyományos autópálya-matrica Ausztriában: 2027. február 1-jétől kizárólag digitális jogosultsággal lehet közlekedni a matricaköteles autópályákon és gyorsforgalmi utakon. Az átállás mellett áremelésről is döntöttek, ugyanakkor az autósok még az idei árakon vásárolhatják meg a jövő évre érvényes éves matricát – számolt be az EuroTraffic.

Drágul az osztrák autópálya-matrica / Fotó: Michaela Holubova

Az osztrák autópálya-kezelő, az ASFINAG tájékoztatása szerint december 1-jétől már nem árusítanak hagyományos, felragasztható matricákat. A 2026-os matricák ugyanakkor 2027. január 31-ig érvényesek maradnak, így a teljes átállás február elején valósul meg.

Drágul az osztrák autópálya-matrica, de még lehet spórolni

Az éves személyautós matrica ára 2027. január 1-jétől 106,80 euróról 108,90 euróra emelkedik. Ez mintegy kétszázalékos drágulást jelent, amely az osztrák autópálya-kezelő szerint tudatosan elmarad az infláció mértékétől.

Az ASFINAG ugyanakkor kedvezményt biztosít azoknak, akik időben gondoskodnak a következő évi jogosultságról.

Aki legkésőbb 2026. december 31-ig megvásárolja a 2027-es éves digitális matricát, még a jelenlegi, 106,80 eurós áron juthat hozzá. Az új éves matricák értékesítése november elején indul, érvényességük pedig legkorábban december 1-jén kezdődik. A változás az osztrák autópályákon közlekedő magyar autósokat is érinti, különösen azokat, akik rendszeresen ingáznak a két ország között, vagy Ausztrián keresztül utaznak

Németországba,

illetve Olaszországba.

Nem kell többé matricát ragasztani a szélvédőre

Az új rendszerben a jogosultságot a gépjármű rendszámához rendelik, így nincs szükség fizikai matricára. Ez megkönnyítheti az ügyintézést, különösen szélvédőcsere vagy bizonyos rendszámváltozások esetén. A digitális matricák már most is népszerűek Ausztriában:

az éves jogosultságok több mint 75 százalékát elektronikus formában vásárolják meg.

Az átállás azonban nem jelenti azt, hogy minden autósnak interneten kell intéznie a vásárlást. Az ASFINAG mintegy négyezer értékesítési ponton és nagyjából száz automatán keresztül is biztosítja a digitális matricák beszerzését. Fontos ugyanakkor a 18 napos szabály: a magánszemélyként, interneten vásárolt éves és kéthavi digitális matricák általában csak a vásárlást követő 18. naptól érvényesek. Az egynapos és tíznapos jogosultságokra ez a várakozási idő nem vonatkozik, ahogyan a hivatalos értékesítési pontokon és automatákból vásárolt matricákra sem. Az autósoknak arra is figyelniük kell, hogy bizonyos osztrák alagutak és alpesi útszakaszok használatáért továbbra is külön díjat számíthatnak fel.