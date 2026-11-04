Magyar állami tulajdonú vállalatok neve is felbukkant a csődbe ment szerb Alta Bank számlatulajdonosai között, miközben a pénzintézet ügyfelei a működés leállítása óta nem férnek hozzá megszokott módon a pénzükhöz. Az egyik érintett társaság meghatározó szerepet kapott az új magyar-szerb kőolajvezeték megépítésében.

Bankcsőd a szomszédban: ezt Magyarország sem ússza meg, az egyik legnagyobb állami cég is érintett – súlyos pénzek ragadhattak bent / Fotó: NurPhoto via AFP

A szerb Alta Bank összeomlásának fontos magyar vonatkozása is van: az Ozonpress által közölt vállalati listán az MVM Juzna Backa és az MVM Elektromontaza neve egyaránt szerepel. A két szerb energetikai vállalat 60-60 százalékban a magyar állami MVM Csoport tulajdonában áll.

A lista alapján mindkét társaságnak volt számlakapcsolata az Alta Bankkal. A szerb pénzintézet összeomlása nyomán ugyanakkor olyan állítások is terjednek, amelyek szerint az érintett vállalatok több tízmilliárd dinárnyi pénze válhatott hozzáférhetetlenné.

Az Ozonpress által közzétett listán

az MVM Juzna Backa neve mellett 26,4 milliárd dinár, míg az MVM Elektromontaza mellett 12 milliárd dinár szerepel.

A szerb lap a felsorolást az Alta Banknál számlát vezető vállalatokról, illetve a pénzintézetnél elhelyezett céges pénzekről szóló beszámolójában közölte.

A szerb sajtóban ugyanakkor vitatják a feltüntetett összegek jelentését: az Otvoreno24 adatellenőrzése szerint azok a vállalatok árbevételét jelölik, nem pedig az Alta Banknál elhelyezett betéteiket. A lap hangsúlyozza, hogy a listából nem állapítható meg, mekkora összeget tartottak az érintett cégek a pénzintézetnél, illetve mennyi pénzük válhatott hozzáférhetetlenné a bankcsőd miatt.

Magyar állami cég építi a stratégiai olajvezeték jelentős részét

Az MVM 2025 júliusában növelte korábbi 33,4 százalékos részesedését 60 százalékra az újvidéki Energotehnika – Juzna Backa és a kraljevói Elektromontaza társaságokban. A Balkan Green Energy News beszámolója szerint a két vállalat az energetikai infrastruktúra fejlesztésében és kivitelezésében játszik fontos szerepet.

A Juzna Backa jelentőségét különösen megnöveli, hogy kulcsszereplője a Magyarországot Szerbiával összekötő új kőolajvezetéknek. A Világgazdaság korábbi beszámolója szerint az MVM-érdekeltség vezette konzorcium nyerte el a szerbiai szakasz kivitelezésére kiírt, áfa nélkül 14,5 milliárd dináros, csaknem 44 milliárd forintos megbízást.