Több mint 15 millió belső dokumentum szivárgott ki a Deutsche Banktól, Németország legnagyobb bankjától. Az iratok rendszerszintű ellenőrzési és irányítási hiányosságokra, vitatott üzleti gyakorlatokra, valamint korábban nem ismert pénzügyi kapcsolatokra világítanak rá. A dokumentumokat több mint 200 újságíró vizsgálta meg világszerte, az eredmények pedig súlyos kérdéseket vetnek fel a pénzintézet működésével és vezetésével kapcsolatban – számolt be róla a Financial Times.

A nemzetközi vizsgálat másik központi témája a Deutsche Bank oroszországi üzleti tevékenysége / Fotó: BalkansCat

Az Inside Deutsche Bank néven futó nemzetközi tényfeltáró projektben többek között a Der Spiegel, a Le Monde és a The New York Times munkatársai is részt vettek. A kiszivárgott anyagok között belső e-mailek, igazgatósági jegyzőkönyvek, ellenőrzési dokumentumok, vizsgálati jelentések és alkalmazotti üzenetváltások szerepelnek. A dokumentumokat két informátor juttatta el újságírókhoz, akik állításuk szerint közérdekből cselekedtek. Különösen a bank orosz oligarchákhoz és orosz pénzekhez fűződő kapcsolatait tartották aggályosnak.

Donald Trump és Jeffrey Epstein neve is előkerült

A kiszivárgott dokumentumok egyik legnagyobb visszhangot kiváltó része a Deutsche Bank és Jeffrey Epstein kapcsolatát érinti. A Financial Times vizsgálata szerint

a bank közel 600 millió dollárnyi, Epsteinhez köthető gyanús pénzmozgást dolgozott fel.

Ez lényegesen nagyobb összeg annál, mint amekkora korábban nyilvánosságra került. Az iratok Donald Trump amerikai elnökkel kapcsolatban is új információkat tartalmaznak. A bank Trump első elnöki ciklusa alatt véletlenül illetéktelen címzetthez juttatta el az adózási dokumentumait, az esetről azonban nem tájékoztatta a Fehér Házat. A dokumentumok szerint Christian Sewing vezérigazgatót is tájékoztatták az ügy kezeléséről.

Orosz oligarchák és milliárdos pénzmozgások

A nemzetközi vizsgálat másik központi témája a Deutsche Bank oroszországi üzleti tevékenysége. A kiszivárgott iratok alapján a bank vezetése a megfelelőségi ellenőrzésekkel foglalkozó szakemberek aggályai ellenére is az orosz üzletág bővítését tervezte. A belső dokumentumok szerint az üzleti érdekek több esetben előnyt élveztek a pénzügyi és reputációs kockázatokkal szemben. A Le Monde részletes feltárása szerint

a bank olyan vállalatokkal is kapcsolatban állt, amelyekben nyugati szankciókkal sújtott orosz üzletemberek rendelkeztek tulajdonrésszel.

Egy 2020-as belső vizsgálat során például egy 1,1 milliárd eurós átutalásra derült fény, amelynek tényleges kedvezményezettje a bank gyanúja szerint Szulejmán Kerimov orosz oligarcha lehetett. A Deutsche Bank ugyanakkor közölte, hogy az oroszországi hitelkitettségét jelentősen csökkentette: a 2021 végén még 3 milliárd eurós állomány 2025 végére 13 millió euróra mérséklődött.