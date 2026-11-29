Ennyibe kerül Európának, ha betegek a munkavállalók – brutális összeget visz el évente
Az európai munkavállalók átlagosan csaknem három hetet hiányoznak évente betegség miatt – derül ki egy új jelentésből. Ez az Európai Unióban elméletileg rendelkezésre álló munkaidő mintegy 6 százalékát jelenti, ami évente körülbelül 540 milliárd euró kiesést okoz a munkaerőköltségekben – áll a Environment and Public Health Institute jelentésében. Ez a 2025-ös uniós GDP 2,9 százalékának felel meg – írja az Euronews.
A betegségeknek számos gazdasági következménye van
Az 540 milliárd eurós összeg azonban csak a rossz egészségi állapot gazdasági hatásainak egy részét mutatja. A betegségek skálája ugyanis rendkívül széles: a vírusos fertőzésektől a mentális egészségi problémákon át egészen a daganatos megbetegedésekig terjed.
A számítás kizárólag azokat a betegszabadságokat veszi figyelembe, amikor valaki továbbra is teljes munkaidős munkavállalónak számít. Nem tartalmazza tehát a tartós egészségkárosodás teljes gazdasági költségét – hívja fel a figyelmet a jelentés. Ha valakinek az egészségi állapota miatt csökkentenie kell a munkaidejét vagy végleg kilép a munkaerőpiacról, az már nem jelenik meg betegszabadságként a statisztikákban. A kieső munkaidő mellett azonban a betegségeknek számos további gazdasági következménye is van.
Amikor valaki betegség miatt nem tud dolgozni, csökken a gazdasági teljesítmény, miközben a munkáltatóknak és a kollégáknak is kezelniük kell a hiányzás következményeit. Például helyettest kell találni, vagy a meglévő munkatársaknak túlórát kell vállalniuk. A hosszabb betegségek ráadásul ahhoz is vezethetnek, hogy valaki végleg elhagyja a munkaerőpiacot. Ez egyrészt csökkenti az adóbevételeket, másrészt növeli a társadalombiztosítási kiadásokat – írja a jelentés.
Ha ezeket a közvetlen és közvetett költségeket is figyelembe vesszük, további évi 135-270 milliárd euróval számolhatunk. Így a betegségek teljes éves gazdasági terhe 675-810 milliárd euróra tehető.
Mennyi betegszabadságot vesznek ki az európaiak?
Bár a betegségek miatti hiányzás gazdasági hatása egész Európát érinti, az egyes országok között drámai különbségek vannak – mondta Adrian Mehic, a jelentés szerzője, amikor a tanulmányt bemutatta az Európai Parlamentben, Brüsszelben.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint Szlovéniában volt a leghosszabb az átlagos betegszabadság 2025-ben: egy munkavállalóra valamivel több mint öt hét jutott. Finnországban és Spanyolországban ez körülbelül öt hét volt.
Franciaországban, Svédországban és Németországban az átlag valamivel meghaladta a három hetet. Olaszországban és Görögországban viszont a teljes munkaidős munkavállalók átlagosan kevesebb mint egy hetet töltöttek betegszabadságon.
A jelentés ugyanakkor óvatosságra int az adatok értelmezésében. A kevesebb betegszabadság ugyanis nem feltétlenül jelenti azt, hogy az adott ország lakossága egészségesebb. Az alacsonyabb hiányzási arány hátterében állhatnak például
- a kevésbé kedvező betegszabadság-kompenzációk,
- a gyengébb munkajogi védelem,
- illetve az is, hogy az emberek betegen is bemennek dolgozni.
Hogyan lehetne csökkenteni a gazdasági terheket?
A betegségek miatti hiányzások hátterében számos tényező állhat: a rossz mentális egészségtől és a mozgásszervi megbetegedésektől kezdve a baleseteken át a krónikus betegségekig. A hiányzások jelentős része azonban megelőzhető vagy lerövidíthető lenne. Sok esetben olyan egészségügyi problémákról van szó, amelyeknél a megelőzés, a korai kezelés és a megfelelő rehabilitáció egyaránt csökkentheti a megbetegedés kockázatát, illetve a munkából való kiesés időtartamát – áll a jelentésben.
A megelőzés része lehet például a munkahelyi ergonómia javítása, a mentális problémák korábbi felismerése és kezelése, a háziorvosi és egyéb alapellátások gyorsabb elérhetősége, valamint a fizioterápiához és mentálhigiénés ellátáshoz való könnyebb hozzáférés. Fontos az egészségügyi kockázatok korai felismerése is – mondta Mehic.
„Maga a megelőzés is költséges, tehát ezek az intézkedések nem ingyenesek. Ha azonban megfelelően hajtják végre őket, a hasznuk nagyobb lehet, mint a ráfordítás”
– tette hozzá.