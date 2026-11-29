Az európai munkavállalók átlagosan csaknem három hetet hiányoznak évente betegség miatt – derül ki egy új jelentésből. Ez az Európai Unióban elméletileg rendelkezésre álló munkaidő mintegy 6 százalékát jelenti, ami évente körülbelül 540 milliárd euró kiesést okoz a munkaerőköltségekben – áll a Environment and Public Health Institute jelentésében. Ez a 2025-ös uniós GDP 2,9 százalékának felel meg – írja az Euronews.

Az európai munkavállalók átlagosan csaknem három hetet hiányoznak évente betegség miatt/Fotó: cazawi / Shutterstock

A betegségeknek számos gazdasági következménye van

Az 540 milliárd eurós összeg azonban csak a rossz egészségi állapot gazdasági hatásainak egy részét mutatja. A betegségek skálája ugyanis rendkívül széles: a vírusos fertőzésektől a mentális egészségi problémákon át egészen a daganatos megbetegedésekig terjed.

A számítás kizárólag azokat a betegszabadságokat veszi figyelembe, amikor valaki továbbra is teljes munkaidős munkavállalónak számít. Nem tartalmazza tehát a tartós egészségkárosodás teljes gazdasági költségét – hívja fel a figyelmet a jelentés. Ha valakinek az egészségi állapota miatt csökkentenie kell a munkaidejét vagy végleg kilép a munkaerőpiacról, az már nem jelenik meg betegszabadságként a statisztikákban. A kieső munkaidő mellett azonban a betegségeknek számos további gazdasági következménye is van.

Amikor valaki betegség miatt nem tud dolgozni, csökken a gazdasági teljesítmény, miközben a munkáltatóknak és a kollégáknak is kezelniük kell a hiányzás következményeit. Például helyettest kell találni, vagy a meglévő munkatársaknak túlórát kell vállalniuk. A hosszabb betegségek ráadásul ahhoz is vezethetnek, hogy valaki végleg elhagyja a munkaerőpiacot. Ez egyrészt csökkenti az adóbevételeket, másrészt növeli a társadalombiztosítási kiadásokat – írja a jelentés.

Ha ezeket a közvetlen és közvetett költségeket is figyelembe vesszük, további évi 135-270 milliárd euróval számolhatunk. Így a betegségek teljes éves gazdasági terhe 675-810 milliárd euróra tehető.

Mennyi betegszabadságot vesznek ki az európaiak?

Bár a betegségek miatti hiányzás gazdasági hatása egész Európát érinti, az egyes országok között drámai különbségek vannak – mondta Adrian Mehic, a jelentés szerzője, amikor a tanulmányt bemutatta az Európai Parlamentben, Brüsszelben.

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) adatai szerint Szlovéniában volt a leghosszabb az átlagos betegszabadság 2025-ben: egy munkavállalóra valamivel több mint öt hét jutott. Finnországban és Spanyolországban ez körülbelül öt hét volt.

Franciaországban, Svédországban és Németországban az átlag valamivel meghaladta a három hetet. Olaszországban és Görögországban viszont a teljes munkaidős munkavállalók átlagosan kevesebb mint egy hetet töltöttek betegszabadságon.