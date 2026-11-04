Ilyen se volt még: megbírságolják a túl lassú autókat az autópályán, 2027-től életbe lép az új szabály – Vitézy Dávid teljesen másra készül Magyarországon
Miközben Magyarországon az átlagsebesség-mérés bevezetése került napirendre, Olaszországban egészen más irányból szigorítanák az autópályás közlekedést. Az olaszok ugyanis nemcsak a gyorshajtókat, hanem a belső sávban indokolatlanul lassan haladó autósokat is megbüntetnék, méghozzá akár 60 ezer forintnak megfelelő összeg is lehet a bírság.
Új sebességkorlátozást vezethetnek be 2027-től Olaszország autópályáin, csakhogy ezúttal nem a megengedett legnagyobb, hanem a legkisebb sebességet határoznák meg. A tervek szerint a belső sávokban legalább 100 kilométer/órával kellene közlekedniük azoknak, akiknek lehetőségük van jobbra tartani, mégis a gyorsabb forgalom számára fenntartott sávokat használják.
A Totalcar beszámolója szerint az erről szóló törvényjavaslat már megkapta az ideiglenes jóváhagyást, és felülvizsgálatra is benyújtották. A szabályozás tehát még nem végleges, annak részletei a következő időszakban változhatnak.
Akár 60 ezer forintos bírságot is kaphatnak a lassú autósok
Az olasz elképzelés értelmében a 100 kilométer/órás sebességminimum nem minden gyorsforgalmi útra vonatkozna. Kizárólag azokon az autópályákon alkalmaznák, ahol mindkét irányban legalább három forgalmi sáv áll rendelkezésre.
A rendelkezés azokat az autósokat célozná, akik indokolatlanul lassan haladnak a belső sávokban, miközben a jobbra tartásra is lenne lehetőségük.
A szabály megsértéséért 40 és 160 euró közötti pénzbírság járhatna, ami hozzávetőlegesen 15–60 ezer forintnak felel meg. A szankciók pontos összegét azonban a jogszabály véglegesítése során még módosíthatják.
Fontos különbség, hogy a tervezet nem általában büntetné a 100 kilométer/óránál lassabb autózást. A sebességminimum a meghatározott autópályák belső sávjaihoz és az indokolatlanul lassú, jobbra tartást elmulasztó közlekedéshez kapcsolódna. Ez azt jelenti, hogy aki lassabban szeretne haladni, továbbra is megtehetné, amennyiben a megfelelő sávot használja, és nem akadályozza a forgalmat.
Nem minden esetben járna büntetés
Az olasz szabályozás természetesen számol azokkal a helyzetekkel is, amikor a 100 kilométer/órás tempó tartása nem lehetséges vagy nem biztonságos. Kivételt jelenthetne például a szélsőséges időjárás, egy közlekedési baleset, az úttesten kialakult akadály vagy az útépítés. Az ideiglenesen kihelyezett közúti jelzőtáblák szintén felülírhatnák az általános előírást.
A változtatással az olaszok elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a belső sávokban lassan haladó járművek ne akadályozzák indokolatlanul a gyorsabb forgalmat. Az ország közlekedési szabályai jelenleg is előírják a jobbra tartást, és tiltják a forgalom normális áramlását akadályozó vagy veszélyeztető vezetést. A tervezett sebességminimum ezt egészítené ki egy konkrét, számonkérhető határértékkel.
Vitézy Dávid eközben az átlagsebességet mérne
Magyarországon az átlagsebesség-mérés bevezetése került napirendre, amelynek célja a megengedett sebesség tartós túllépésének kiszűrése lenne. Olaszországban ezzel szemben most a sebesség másik végletével is foglalkoznának: azokkal, akik a belső sávban a forgalomhoz képest indokolatlanul lassan haladnak.
A két intézkedés nem zárja ki egymást, és közös bennük, hogy a szabályszegő járművezetőkkel szembeni fellépést erősítenék. Az olasz javaslat ugyanakkor azt is egyértelművé tenné, hogy az autópályán nem kizárólag a túlzott sebesség jelenthet problémát. Ha a tervezetet véglegesítik, 2027-től már a belső sávban való indokolatlan lassú haladásért is komoly pénzbírságot kaphatnak az Olaszországban közlekedő autósok.