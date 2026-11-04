Miközben Magyarországon az átlagsebesség-mérés bevezetése került napirendre, Olaszországban egészen más irányból szigorítanák az autópályás közlekedést. Az olaszok ugyanis nemcsak a gyorshajtókat, hanem a belső sávban indokolatlanul lassan haladó autósokat is megbüntetnék, méghozzá akár 60 ezer forintnak megfelelő összeg is lehet a bírság.

Ilyen se volt még: megbírságolják a túl lassú autókat az autópályán, 2027-től életbe lép az új szabály – Vitézy Dávid teljesen másra készül Magyarországon / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Új sebességkorlátozást vezethetnek be 2027-től Olaszország autópályáin, csakhogy ezúttal nem a megengedett legnagyobb, hanem a legkisebb sebességet határoznák meg. A tervek szerint a belső sávokban legalább 100 kilométer/órával kellene közlekedniük azoknak, akiknek lehetőségük van jobbra tartani, mégis a gyorsabb forgalom számára fenntartott sávokat használják.

A Totalcar beszámolója szerint az erről szóló törvényjavaslat már megkapta az ideiglenes jóváhagyást, és felülvizsgálatra is benyújtották. A szabályozás tehát még nem végleges, annak részletei a következő időszakban változhatnak.

Akár 60 ezer forintos bírságot is kaphatnak a lassú autósok

Az olasz elképzelés értelmében a 100 kilométer/órás sebességminimum nem minden gyorsforgalmi útra vonatkozna. Kizárólag azokon az autópályákon alkalmaznák, ahol mindkét irányban legalább három forgalmi sáv áll rendelkezésre.

A rendelkezés azokat az autósokat célozná, akik indokolatlanul lassan haladnak a belső sávokban, miközben a jobbra tartásra is lenne lehetőségük.

A szabály megsértéséért 40 és 160 euró közötti pénzbírság járhatna, ami hozzávetőlegesen 15–60 ezer forintnak felel meg. A szankciók pontos összegét azonban a jogszabály véglegesítése során még módosíthatják.

Fontos különbség, hogy a tervezet nem általában büntetné a 100 kilométer/óránál lassabb autózást. A sebességminimum a meghatározott autópályák belső sávjaihoz és az indokolatlanul lassú, jobbra tartást elmulasztó közlekedéshez kapcsolódna. Ez azt jelenti, hogy aki lassabban szeretne haladni, továbbra is megtehetné, amennyiben a megfelelő sávot használja, és nem akadályozza a forgalmat.

Nem minden esetben járna büntetés

Az olasz szabályozás természetesen számol azokkal a helyzetekkel is, amikor a 100 kilométer/órás tempó tartása nem lehetséges vagy nem biztonságos. Kivételt jelenthetne például a szélsőséges időjárás, egy közlekedési baleset, az úttesten kialakult akadály vagy az útépítés. Az ideiglenesen kihelyezett közúti jelzőtáblák szintén felülírhatnák az általános előírást.