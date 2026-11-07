Nagy fordulat Brüsszelben: lassítás jöhet 2027-ben a jogalkotásban, kukáznák az uniós energiaadózási reformot és több zöldszabályt is – a szovjet vajrendelet biztosan a vesztesek között van

Az Európai Bizottság visszafogottabb jogalkotási programmal készül 2027-re, miközben Ursula von der Leyen második bizottsági elnöki ciklusa a végéhez közeledik. A Politico ismertetett, egyik részletében már lapunkban is bemutatott éves munkaprogram és annak mellékletei szerint Brüsszel elsősorban az európai versenyképesség megerősítésére, az ipar modernizálására, a belső piac fejlesztésére és a gazdasági biztonság növelésére összpontosít. A lap alapján összefoglaltuk a többi témával kapcsolatos, várható fejleményeket.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - lassítana a tempón 2027-ben a testület

Fotó: Anadolu via AFP

Kevesebb új szabályt javasolna, inkább már futó kezdeményezéseket zárna le a Bizottság

A héten közzétett program alapján az uniós végrehajtó testület nem elsősorban új szabályozások bevezetésével akar előrelépni, hanem a már folyamatban lévő jogalkotási kezdeményezések lezárásával, a feleslegessé vált előírások eltörlésével és a vállalatokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével.

A dokumentum szerint az Európai Uniónak képesnek kell maradnia arra, hogy saját utat járjon, és a gazdasági függetlenség megőrzését tekinti az egyik legfontosabb céljának. A tervek hátterében a fokozódó geopolitikai kockázatok és a bizonytalan világgazdasági környezet állnak.

Elengedi Brüsszel az energiaadózás reformját

Az energetikai szabályozás területén az egyik legjelentősebb változás, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is visszavonja a 2021-ben előterjesztett energiaadózási irányelv reformját.

A kezdeményezés célja az volt, hogy az uniós adórendszer a villamos energiát kedvezőbben adóztassa a fosszilis energiahordozóknál, ezzel ösztönözve a tisztább energiaforrások használatát.

A tagállamok azonban öt éven keresztül nem tudtak megállapodni a tervezetről, mivel annak elfogadása több országban a benzin, a gázolaj és a földgáz adójának emelését tehette volna szükségessé.

A Bizottság ugyanakkor nem mond le az energetikai szabályozás átalakításáról. 2027-re egy egyszerűsítési csomagot tervez, amelynek részleteit egyelőre nem ismertette. Emellett az EU 2030 utáni energia- és klímapolitikai keretrendszerének kialakítása is napirenden marad, összhangban a 2040-re kitűzött klímacélokkal.