Nagy fordulat Brüsszelben: lassítás jöhet 2027-ben a jogalkotásban, kukáznák az uniós energiaadózási reformot és több zöldszabályt is – a szovjet vajrendelet biztosan a vesztesek között van
Az Európai Bizottság visszafogottabb jogalkotási programmal készül 2027-re, miközben Ursula von der Leyen második bizottsági elnöki ciklusa a végéhez közeledik. A Politico ismertetett, egyik részletében már lapunkban is bemutatott éves munkaprogram és annak mellékletei szerint Brüsszel elsősorban az európai versenyképesség megerősítésére, az ipar modernizálására, a belső piac fejlesztésére és a gazdasági biztonság növelésére összpontosít. A lap alapján összefoglaltuk a többi témával kapcsolatos, várható fejleményeket.
Kevesebb új szabályt javasolna, inkább már futó kezdeményezéseket zárna le a Bizottság
A héten közzétett program alapján az uniós végrehajtó testület nem elsősorban új szabályozások bevezetésével akar előrelépni, hanem a már folyamatban lévő jogalkotási kezdeményezések lezárásával, a feleslegessé vált előírások eltörlésével és a vállalatokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésével.
A dokumentum szerint az Európai Uniónak képesnek kell maradnia arra, hogy saját utat járjon, és a gazdasági függetlenség megőrzését tekinti az egyik legfontosabb céljának. A tervek hátterében a fokozódó geopolitikai kockázatok és a bizonytalan világgazdasági környezet állnak.
Elengedi Brüsszel az energiaadózás reformját
Az energetikai szabályozás területén az egyik legjelentősebb változás, hogy az Európai Bizottság hivatalosan is visszavonja a 2021-ben előterjesztett energiaadózási irányelv reformját.
A kezdeményezés célja az volt, hogy az uniós adórendszer a villamos energiát kedvezőbben adóztassa a fosszilis energiahordozóknál, ezzel ösztönözve a tisztább energiaforrások használatát.
A tagállamok azonban öt éven keresztül nem tudtak megállapodni a tervezetről, mivel annak elfogadása több országban a benzin, a gázolaj és a földgáz adójának emelését tehette volna szükségessé.
A Bizottság ugyanakkor nem mond le az energetikai szabályozás átalakításáról. 2027-re egy egyszerűsítési csomagot tervez, amelynek részleteit egyelőre nem ismertette. Emellett az EU 2030 utáni energia- és klímapolitikai keretrendszerének kialakítása is napirenden marad, összhangban a 2040-re kitűzött klímacélokkal.
A tervek között szerepel egy tiszta hőpiaci mechanizmus létrehozása is, amely a hőszivattyúk elterjedését támogatná. Emellett az Európai Bizottság egy kritikus nyersanyagokkal foglalkozó európai vállalati együttműködést hozna létre, amelynek feladata az energetikai átálláshoz, a védelmi iparhoz és a technológiai szektorhoz szükséges fémek beszerzése és készletezése lenne.
Brüsszel felülvizsgálná az energiaárak miatt leginkább érintett iparágakat támogató ideiglenes állami támogatási keretrendszert is, valamint a nehézgépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásokat.
Visszavonják a zöldre festés elleni irányelvet
A fenntarthatósági szabályozás területén szintén jelentős visszalépés következik: az Európai Bizottság hivatalosan visszavonja a Green Claims Directive néven ismert, a vállalatok környezetvédelmi állításait szabályozó irányelvtervezetet.
A 2023 márciusában előterjesztett javaslat azt kívánta meghatározni, hogy a cégek milyen bizonyítékokkal támaszthatják alá a termékeik és szolgáltatásaik környezetbarát jellegére vonatkozó állításaikat.
A szabályozás az uniós fogyasztóvédelmi előírásokat egészítette volna ki, amelyek szeptemberben már szigorúbb követelményeket vezettek be a környezetvédelmi marketing területén.
A tervezetet azonban 2025 júniusában félretették, miután az Európai Bizottság és a tagállamok között komoly vita alakult ki a vállalatokra háruló adminisztráció mértékéről. A Bizottság most azzal indokolja a visszavonást, hogy a javaslat belátható időn belül várhatóan nem kapja meg a szükséges tagállami támogatást.
A bankokat érintő szabályozást is egyszerűsítenék
A pénzügyi szektorban szintén több változás várható. Az Európai Bizottság visszavonja a pénzügyi adatokhoz való hozzáférésről szóló, FIDA néven ismert rendelettervezetet.
A javaslat lehetővé tette volna, hogy külső szolgáltatók hozzáférjenek
- a biztosítók,
- vagyonkezelők,
- nyugdíjalapok és más pénzügyi intézmények által kezelt adatokhoz.
A kezdeményezés célja az európai pénzügyi adatokban rejlő lehetőségek kiaknázása és a fintech szektor innovációjának ösztönzése volt.
A hagyományos pénzügyi szolgáltatók, különösen a biztosítók azonban határozottan ellenezték a tervezetet, és többször is annak visszavonását követelték.
A Bizottság 2027 első negyedévében egy banki egyszerűsítési és versenyképességi csomagot is bemutatna.
Emellett elengedi az európai betétbiztosítási rendszer létrehozására vonatkozó, már egy évtizede napirenden lévő javaslatot is, amelyben a tagállamok mindeddig nem tudtak megállapodni.
Új Európai Biztonsági Tanács létrehozását, a védelmi ipar felpörgetését, valamint a kiskorúak közösségimédia-használatának radikális korlátozását jelentette be Ursula von der Leyen szeptemberi évértékelő beszédében Strasbourgban. Az Európai Bizottság elnöke történelmi lépésként felajánlotta a társult tagság lehetőségét Kanadának, miközben az Unió önállóságának megerősítését, az adminisztratív terhek évi 17 milliárd eurós csökkentését és a tagállamok szigorúbb migrációs ellenőrzését sürgette a nyári klíma- és geopolitikai válságok után.
Új digitális csomaggal készül az Európai Bizottság
A technológiai szektorban 2027 közepére egy új digitális átalakítási csomagot terveznek, amelynek középpontjában a szabályozás egyszerűsítése és a szerzői jogi kérdések állnak.
A kezdeményezés illeszkedik a már megkezdett deregulációs folyamatba. A Bizottság 2025-ben mutatta be a Digital Omnibus csomagot, amely a mesterséges intelligenciára, az adatkezelésre és a kiberbiztonságra vonatkozó szabályok módosítását célozta. A mesterséges intelligenciára vonatkozó egyszerűsítési intézkedés júliusban lépett hatályba.
Az adatmegőrzés uniós szabályozásáról szóló javaslat is későbbre tolódik. A Bizottság korábban még azt jelezte, hogy az év végéig elkészülhet egy uniós szintű kezdeményezés, a mostani munkaprogram azonban már csak a kérdés további vizsgálatát ígéri 2027-re.
Felülvizsgálnák a politikai hirdetések átláthatóságára vonatkozó előírásokat is.
Ezek a szabályok olyan szigorú követelményeket támasztottak, hogy a Google és a Meta is úgy döntött, nem tesz közzé politikai hirdetéseket az Európai Unióban.
A közlekedési szabályokat is átnézik
A közlekedési ágazatban az Európai Bizottság a szabályozás egyszerűsítését és a vállalatokra nehezedő terhek csökkentését helyezné előtérbe. A korábban bejelentett közlekedési egyszerűsítési csomag részeként többek között egy 1990-es rendeletet is hatályon kívül helyeznének, amely a közúti árufuvarozási piac válsághelyzeteiben alkalmazandó intézkedéseket szabályozza.
A nehézgépjárművek szén-dioxid-kibocsátási normáinak felülvizsgálata szintén szerepel a tervek között.
A Bizottság emellett külön kitér a tengeri közlekedés biztonságára. Az uniós dokumentum szerint védeni kell a hajózás szabadságát és a tengeri biztonságot a Hormuzi-szorosban, valamint a Báb el-Mandeb-szoros térségében. Ez a Közel-Keleten és a Vörös-tenger térségében kialakult feszültségek enyhítésére irányuló szélesebb uniós törekvés része.
Egységes piac, kevesebb bürokrácia, gyorsabb beruházások
A 2027-es munkaprogram egyik legfontosabb eleme az európai egységes piac megerősítése. A Bizottság szerint továbbra is jelentős akadályok nehezítik a tagállamok közötti kereskedelmet, ezért új intézkedéseket mérlegel annak megakadályozására, hogy az egyes országok indokolatlan korlátozásokat vezessenek be a határokon átnyúló üzleti tevékenységekkel szemben.
Kiemelt figyelmet kapnak az úgynevezett területi ellátási korlátozások is.
Ezek következtében a vállalatok egyes termékeket eltérő feltételekkel és áron értékesíthetnek az egyes tagállamokban, ami jelentős árkülönbségeket eredményezhet a fogyasztási cikkek piacán.
A bürokrácia visszaszorítására Brüsszel egy úgynevezett, túlszabályozás elleni paktumot is létrehozna. Ennek célja, hogy a tagállamok az uniós jogszabályok átültetésekor ne vezessenek be szükségtelen többletkövetelményeket, amelyek tovább növelik a vállalkozások adminisztratív terheit.
A Bizottság egy olyan mechanizmust is kialakítana, amelynek segítségével felülvizsgálhatók és eltávolíthatók ezek a többletterhek. Emellett 2027 harmadik negyedévében új intézkedéseket terveznek a stratégiai jelentőségű beruházások engedélyezési folyamatainak felgyorsítására.
Régi jogszabályokat is eltörölnek, a szovjet vajrendeletnek is vége
A jogalkotási program része egy kiterjedt visszavonási lista is. Az Európai Bizottság számos olyan kezdeményezéstől szabadulna meg, amelyek évek óta nem jutottak előre, és amelyek elfogadására már nincs reális esély.
Ezek között szerepel a légiforgalmi résidők elosztására vonatkozó javaslat, valamint az európai betétbiztosítási rendszer létrehozásának terve is.
A Bizottság emellett több elavult szabályozást is hatályon kívül helyezne. A listán egészen különös előírások is szerepelnek: például egy olyan, a körülmények változása miatt rég értelmét vesztő rendelet, amely a szovjetunióbeli értékesítésre szánt intervenciós vaj különleges értékesítési feltételeiről rendelkezett.