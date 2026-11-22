Black Friday-láz Amerikában: most a vásárlók menthetik meg az összeomlástól rettegő tőzsdét
A befektetők figyelme a jövő héten a fogyasztói költekezés erejére irányul, amelyre nézve a Black Friday eladásai irányadóak lehetnek. Abban bíznak, hogy az amerikai gazdaság alapvetően stabil helyzetét igazoló adatok megnyugtathatják a részvénypiacot, amelyet az utóbbi időben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetésekkel szembeni növekvő bizalmatlanság rázott meg.
A jövő heti Black Friday hagyományosan az ünnepi bevásárlási szezon kezdetét jelzi, amikor a kiskereskedők hatalmas árengedményekkel próbálják magukhoz csábítani a fogyasztókat. A befektetők most azt figyelik, hogyan birkóznak meg az amerikai háztartások az inflációval, ezen belül az emelkedő energiaárakkal és hitelfelvételi költségekkel.
Minden szem a fogyasztói kereslet alakulásán
Ennek különösen nagy jelentősége van, hiszen
a fogyasztói kiadások az Egyesült Államok gazdasági teljesítményének mintegy kétharmadát adják.
„Ha továbbra is erős fogyasztói keresletet látunk, az segíthet fellendíteni a gazdaságot” – mondta Jim Baird, a Plante Moran Financial Advisors befektetési igazgatója. Hozzátette: az élénk fogyasztás közvetlenül hozzájárul a vállalatok bevételeinek és nyereségének növekedéséhez, és olyan új lendületet adhat a befektetőknek, amely túlmutat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényeken, és a gazdaság más ágazataira is kiterjedhet.
Hiába az Anthropic tőzsdei debütálása, tovább zuhannak a technológiai részvények
A befektetők továbbra is próbálják feldolgozni a legnagyobb technológiai és mesterségesintelligencia-vállalatok részvényeinek jelentős árfolyamesését. Ezen a héten még a Claude mesterségesintelligencia-modellt fejlesztő Anthropic látványos tőzsdei bemutatkozása, valamint a nehéz időszakot élő Nvidia vártnál kedvezőbb negyedéves gyorsjelentése sem volt elegendő ahhoz, hogy stabilizálja a részvénypiacot.
A mesterséges intelligenciába irányuló hatalmas beruházásokkal kapcsolatban ugyanis egyre több kétség merül fel. A befektetők a jelentős finanszírozási igényektől és a politikai ellenállástól tartanak, ezért megkérdőjelezik az adatközpontokra és más mesterségesintelligencia-infrastruktúrára fordított óriási összegek megtérülését. Holott ezek a beruházások az elmúlt négy év tőzsdei emelkedésének egyik legfontosabb hajtóerejét jelentették. A technológiai papírok gyengélkedése az egész piacot magával rántotta.
- Az S&P 500 index csaknem 10 százalékkal állt az október 6-án elért történelmi csúcsa alatt.
- Ugyanebben az időszakban a technológiai szektor majdnem 20 százalékot veszített értékéből.
A befektetők idegességét tovább fokozta az utóbbi időszak több technológiai üzemzavara, amelyek a banki szolgáltatásoktól a közlekedésen át az elektronikus levelezésig számos területen okoztak fennakadásokat. Mindez különösen érzékeny pillanatban történt, hiszen
az Egyesült Államokban a hálaadás miatt a következő kereskedési hét rövidebb lesz a szokásosnál.
Black Friday: 182,7 millió amerikai indulhat vásárolni
A részvénypiac gyengélkedése az ünnepi fogyasztásra is hatással lehet. Ha a háztartások a tőzsdei veszteségek miatt kevésbé érzik magukat vagyonosnak, könnyen visszafoghatják a karácsonyi ajándékokra szánt kiadásaikat.
- Az Oxford Economics előrejelzése szerint az ünnepi kiskereskedelmi forgalom idén 4,2 százalékkal növekedhet.
- Az infláció hatását kiszűrve ez 2,2 százalékos volumennövekedést jelentene.
Az előrejelzés a novemberi és decemberi kiskereskedelmi költéseket tartalmazza, az autóvásárlások, az üzemanyag, valamint a bárok és éttermek forgalma nélkül.
A National Retail Federation (NRF) amerikai kiskereskedelmi szövetség friss felmérése szerint
az idén 182,7 millió fogyasztó tervez vásárolni a hálaadástól a Cyber Mondayig tartó ötnapos időszakban.
A legnépszerűbb vásárlási nap várhatóan ismét a Black Friday lesz. A 182,7 milliós várakozás ugyan valamivel elmarad a tavalyi 186,9 milliótól, de az NRF szerint az ünnepi hétvége továbbra is kiemelkedően erős vásárlási időszaknak ígérkezik.
A héten közzétett kormányzati adatok szerint az amerikai kiskereskedelmi forgalom októberben mérsékelten emelkedett, miközben az alapfolyamatokat jobban tükröző, úgynevezett mag-kiskereskedelmi forgalom a vártnál gyorsabban nőtt.
A nagy kereskedelmi láncok beszámolói szintén bizakodásra adnak okot. A Walmart és a Target egyaránt kedvező megjegyzéseket, illetve kilátásokat fogalmazott meg az ünnepi szezonról a héten közzétett negyedéves jelentésében.
Az üzemanyagárak elvihetik a karácsonyi ajándékokra szánt pénzt
A kedvező kiskereskedelmi adatok ellenére nem minden piaci szereplő nyugodt. Gene Goldman, a Cetera Financial Group befektetési igazgatója attól tart, hogy a magasabb benzin-, energia- és élelmiszerárak egyre nagyobb terhet rónak az amerikai háztartásokra. Az AAA autós szervezet adatai szerint csütörtökön egy gallon benzin országos átlagára 3,72 dollár volt.
Ez ugyan jelentős csökkenés az egy hónappal korábbi, közel 4,30 dolláros szinthez képest, de továbbra is jóval magasabb az egy évvel ezelőtti 3,09 dollárnál.
Goldman az ünnepi bevásárlási szezon közeledtével különösen két kérdésre figyel:
- mekkora részét bonyolítják le a fogyasztók a vásárlásaiknak hagyományos üzletekben, illetve az interneten, és
- mennyit költenek alapvető szükségleti cikkekre a szabadon választható termékekhez képest.
„Ha a gazdaság felülmúlja a várakozásokat, a vállalati nyereségek emelkednek, a nyereségek pedig a részvényárfolyamokat hajtják” – fogalmazott Goldman.
A Wall Street sorsa most nemcsak a mesterséges intelligencián múlik
A következő héten a befektetők a Black Friday mellett az inflációról és a fogyasztói bizalomról érkező jelentéseket, valamint az amerikai harmadik negyedéves GDP-adatok frissített becslését is figyelemmel kísérik.
Emellett a Dell Technologies és az Analog Devices félvezetőgyártó negyedéves eredményei is fontosak lehetnek, mert ismét befolyásolhatják a mesterséges intelligenciához és a technológiai szektorhoz kapcsolódó befektetői hangulatot. Alig több mint egy hónappal 2026 vége előtt az S&P 500 index még mindig közel 5 százalékos emelkedést mutatott az év elejéhez képest. A hangulat azonban látványosan romlott. Az index a múlt héten április óta először a 200 napos mozgóátlaga alá került.
Mark Hackett, a Nationwide vezető piaci stratégája szerint a részvénypiac alapvető gazdasági tényezőiben továbbra is sok kedvező elem található.
A fundamentumokban sok minden biztató. Ugyanakkor nagyon nehéz eltalálni a piac mélypontját, amikor ennyire az érzelmek irányítják a kereskedést
– mondta.