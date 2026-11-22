A befektetők figyelme a jövő héten a fogyasztói költekezés erejére irányul, amelyre nézve a Black Friday eladásai irányadóak lehetnek. Abban bíznak, hogy az amerikai gazdaság alapvetően stabil helyzetét igazoló adatok megnyugtathatják a részvénypiacot, amelyet az utóbbi időben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetésekkel szembeni növekvő bizalmatlanság rázott meg.

A Black Friday nyitja az év végi vásárlási szezont, ebben bízik a Wall Street / Fotó: AFP

A jövő heti Black Friday hagyományosan az ünnepi bevásárlási szezon kezdetét jelzi, amikor a kiskereskedők hatalmas árengedményekkel próbálják magukhoz csábítani a fogyasztókat. A befektetők most azt figyelik, hogyan birkóznak meg az amerikai háztartások az inflációval, ezen belül az emelkedő energiaárakkal és hitelfelvételi költségekkel.

Minden szem a fogyasztói kereslet alakulásán

Ennek különösen nagy jelentősége van, hiszen

a fogyasztói kiadások az Egyesült Államok gazdasági teljesítményének mintegy kétharmadát adják.

„Ha továbbra is erős fogyasztói keresletet látunk, az segíthet fellendíteni a gazdaságot” – mondta Jim Baird, a Plante Moran Financial Advisors befektetési igazgatója. Hozzátette: az élénk fogyasztás közvetlenül hozzájárul a vállalatok bevételeinek és nyereségének növekedéséhez, és olyan új lendületet adhat a befektetőknek, amely túlmutat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó részvényeken, és a gazdaság más ágazataira is kiterjedhet.

Hiába az Anthropic tőzsdei debütálása, tovább zuhannak a technológiai részvények

A befektetők továbbra is próbálják feldolgozni a legnagyobb technológiai és mesterségesintelligencia-vállalatok részvényeinek jelentős árfolyamesését. Ezen a héten még a Claude mesterségesintelligencia-modellt fejlesztő Anthropic látványos tőzsdei bemutatkozása, valamint a nehéz időszakot élő Nvidia vártnál kedvezőbb negyedéves gyorsjelentése sem volt elegendő ahhoz, hogy stabilizálja a részvénypiacot.

A mesterséges intelligenciába irányuló hatalmas beruházásokkal kapcsolatban ugyanis egyre több kétség merül fel. A befektetők a jelentős finanszírozási igényektől és a politikai ellenállástól tartanak, ezért megkérdőjelezik az adatközpontokra és más mesterségesintelligencia-infrastruktúrára fordított óriási összegek megtérülését. Holott ezek a beruházások az elmúlt négy év tőzsdei emelkedésének egyik legfontosabb hajtóerejét jelentették. A technológiai papírok gyengélkedése az egész piacot magával rántotta.