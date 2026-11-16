Hat új villanyautóval hódítaná meg Amerikát a BMW – a debreceni gyár már lépéselőnyben van

Újabb jelentős beruházással bővíti elektromosautó-gyártását a német prémiumgyártó az Egyesült Államokban. A BMW 2030-ig legalább hat tisztán elektromos modellt készít amerikai üzemében, a fejlesztésekhez szükséges akkumulátortechnológia gyártásában azonban a debreceni gyár már korábban fontos szerepet kapott.

A woodruffi üzemben a BMW új, hengeres akkumulátorcelláit közvetlenül az akkumulátorcsomagokba építik be, külön modulok nélkül. / Fotó: BMW Group

Amerikában is gyárt akkumulátorokat a BMW, de a cellák még importból érkeznek

A BMW november 13-án átadta új akkumulátor-összeszerelő üzemét a dél-karolinai Woodruffban, mintegy 25 kilométerre a vállalat spartanburgi autógyárától. A három év alatt felépített létesítményben több mint 300 alkalmazott és mintegy 250 robot dolgozik. Az üzemben a Neue Klasse modellgenerációhoz kifejlesztett, hatodik generációs, Gen6-os akkumulátorcsomagokat szerelik össze – számolt be róla az Automobilwoche.

A beruházás egy 1,7 milliárd dolláros amerikai fejlesztési program része, amelyet a BMW még 2022-ben jelentett be. Ebből egymilliárd dollárt a spartanburgi járműgyár elektromos átállására, 700 milliót pedig a woodruffi akkumulátorüzem felépítésére fordítanak.

A BMW tervei szerint 2030-ig legalább hat elektromos modell gyártása indul el Spartanburgban, amely a vállalat legnagyobb gyárkomplexuma.

A sort az iX5 nyitja meg,

ezt várhatóan 2027-ben a nagyobb iX7 követi.

A későbbiekben további elektromos szabadidő-autókkal bővülhet a kínálat.

A woodruffi üzemben a BMW új, hengeres akkumulátorcelláit közvetlenül az akkumulátorcsomagokba építik be, külön modulok nélkül. A Gen6 technológia nagyobb energiasűrűséget, gyorsabb töltést és kedvezőbb gyártási költségeket tesz lehetővé. A gyártási folyamatokat mesterséges intelligenciával támogatott minőségellenőrző rendszerek felügyelik.

Az amerikai beruházásnak ugyanakkor van egy fontos gyenge pontja: a BMW egyelőre nem tudja teljes egészében helyi gyártásból biztosítani az akkumulátorcellákat.

Az eredeti tervek szerint az AESC új, dél-karolinai gyára látta volna el a vállalatot, a beszállító azonban 2025 júniusában felfüggesztette a beruházást a bizonytalan piaci kilátások miatt. A BMW ezért átmenetileg importált cellákra támaszkodik. A helyi beszállítói hálózatot az LG Energy Solution tervezett amerikai szállításai erősíthetik az évtized második felében.