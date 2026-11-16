Hat új villanyautóval hódítaná meg Amerikát a BMW – a debreceni gyár már lépéselőnyben van
Újabb jelentős beruházással bővíti elektromosautó-gyártását a német prémiumgyártó az Egyesült Államokban. A BMW 2030-ig legalább hat tisztán elektromos modellt készít amerikai üzemében, a fejlesztésekhez szükséges akkumulátortechnológia gyártásában azonban a debreceni gyár már korábban fontos szerepet kapott.
Amerikában is gyárt akkumulátorokat a BMW, de a cellák még importból érkeznek
A BMW november 13-án átadta új akkumulátor-összeszerelő üzemét a dél-karolinai Woodruffban, mintegy 25 kilométerre a vállalat spartanburgi autógyárától. A három év alatt felépített létesítményben több mint 300 alkalmazott és mintegy 250 robot dolgozik. Az üzemben a Neue Klasse modellgenerációhoz kifejlesztett, hatodik generációs, Gen6-os akkumulátorcsomagokat szerelik össze – számolt be róla az Automobilwoche.
A beruházás egy 1,7 milliárd dolláros amerikai fejlesztési program része, amelyet a BMW még 2022-ben jelentett be. Ebből egymilliárd dollárt a spartanburgi járműgyár elektromos átállására, 700 milliót pedig a woodruffi akkumulátorüzem felépítésére fordítanak.
A BMW tervei szerint 2030-ig legalább hat elektromos modell gyártása indul el Spartanburgban, amely a vállalat legnagyobb gyárkomplexuma.
- A sort az iX5 nyitja meg,
- ezt várhatóan 2027-ben a nagyobb iX7 követi.
- A későbbiekben további elektromos szabadidő-autókkal bővülhet a kínálat.
A woodruffi üzemben a BMW új, hengeres akkumulátorcelláit közvetlenül az akkumulátorcsomagokba építik be, külön modulok nélkül. A Gen6 technológia nagyobb energiasűrűséget, gyorsabb töltést és kedvezőbb gyártási költségeket tesz lehetővé. A gyártási folyamatokat mesterséges intelligenciával támogatott minőségellenőrző rendszerek felügyelik.
Az amerikai beruházásnak ugyanakkor van egy fontos gyenge pontja: a BMW egyelőre nem tudja teljes egészében helyi gyártásból biztosítani az akkumulátorcellákat.
Az eredeti tervek szerint az AESC új, dél-karolinai gyára látta volna el a vállalatot, a beszállító azonban 2025 júniusában felfüggesztette a beruházást a bizonytalan piaci kilátások miatt. A BMW ezért átmenetileg importált cellákra támaszkodik. A helyi beszállítói hálózatot az LG Energy Solution tervezett amerikai szállításai erősíthetik az évtized második felében.
Debrecen már megelőzte az amerikai gyárat
A BMW globális elektromosautó-stratégiájában a magyarországi üzem is meghatározó szerepet kapott. Debrecenben már 2025 októberében megkezdődött a Gen6 akkumulátorcsomagok sorozatgyártása, vagyis több mint egy évvel a woodruffi létesítmény átadása előtt.
A magyar gyárban ráadásul már a második Neue Klasse-modell, a kupés kialakítású iX4 sorozatgyártása is elindult. A BMW október elején jelentette be, hogy az iX3 után ezt a típust is Debrecenben készítik. Az új modell 2027 márciusában kerül piacra, kezdetben kétféle hajtáslánccal.
A debreceni termelés időközben jelentősen felfutott; a BMW októberi közlése szerint már több mint 50 ezer iX3 készült Magyarországon, az üzemben több mint ötezren dolgoznak, a gyártás pedig napi 24 órában zajlik. A kínálat 2027 tavaszán az iX3 nagyobb teljesítményű M60 xDrive változatával is bővül.
A BMW öt Gen6 akkumulátor-összeszerelő üzemet hoz létre világszerte: Debrecen mellett Németországban, Kínában, az Egyesült Államokban és Mexikóban épül ki a gyártási hálózat. A vállalat célja, hogy az akkumulátorcsomagokat az autógyárak közelében állítsa elő, csökkentve a szállítási költségeket és az ellátási kockázatokat.
Csökkenő eladások mellett költ milliárdokat a BMW
A fejlesztések olyan időszakban zajlanak, amikor a BMW értékesítése és nyeresége is nyomás alatt áll. A vállalat november elején közzétett gyorsjelentése szerint a harmadik negyedévben 551 ezer járművet adott el, 6,3 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az adózás előtti eredmény 10,6 százalékkal, 2,08 milliárd euróra csökkent.
Az elektromos autók részesedése ugyanakkor tovább emelkedett: a tisztán elektromos modellek már az eladások 20 százalékát adták, szemben az egy évvel korábbi 17,5 százalékkal.
A BMW számára a következő évek egyik legnagyobb kihívása az lesz, hogy a jelentős beruházások mellett javítsa jövedelmezőségét. Az amerikai és a debreceni gyártás bővítése egyaránt azt szolgálja, hogy a vállalat az elektromos autók iránti kereslet növekedésére felkészülve helyben állítsa elő új modelljeit.