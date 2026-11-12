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Valami nagyon nincs rendben a BMW-nél: leállásokat jelentettek be több európai üzemben, műszakok maradnak el a problémák miatt

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Komoly fennakadásokkal küzd a BMW alkatrészellátása: a német autógyártó három európai üzemében is műszakok maradtak el a beszállítói problémák miatt. A BMW megerősítette a termelési fennakadásokat, de egyelőre nem árulta el, pontosan milyen alkatrészekből alakult ki hiány, és mekkora termeléskiesést okoztak a leállások.
VG
2026.11.12, 06:46
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A külső beszállítóktól érkező alkatrészek akadozó ellátása miatt három BMW-gyárban is termelési fennakadások alakultak ki. A német autógyártó regensburgi és lipcsei üzeme mellett az angliai Oxfordban található gyárat is érinti a probléma – derült ki vállalati források alapján megjelent német sajtóbeszámolókból.

Economics Minister Schulze visits BMW plant in Leipzig
Alkatrészellátási gondokkal küzd a BMW három európai üzeme (a képen a lipcsei üzem belső területe)
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A BMW megerősítette az ellátási gondokat

A BMW szóvivője megerősítette a műszakkiesésekről szóló híreket. Közlése szerint a külső alkatrészellátásban jelentkező, rövid határidővel kialakult hiányosságok miatt a BMW-csoport egyes üzemeiben jelenleg is előfordulnak, illetve előfordultak műszakleállások.

A vállalat ugyanakkor nem részletezte, hogy pontosan mely alkatrészekből nem érkezik elegendő mennyiség, és azt sem, mi áll a beszállítói problémák hátterében. A kiesett termelés nagyságáról egyelőre szintén nem közöltek adatokat.

A BMW tavaly Regensburgban csaknem 357 ezer, Lipcsében közel 260 ezer, míg Oxfordban mintegy 124 ezer járművet állított elő.

Ezek alapján az érintett üzemekben egy-egy műszak kiesése több száz autó gyártását is érintheti. Ez azonban becslés, a BMW ugyanis nem hozta nyilvánosságra, hogy pontosan hány jármű gyártása maradt el.

A termeléskiesés ugyanakkor nem feltétlenül jelent végleges veszteséget: az ilyen leállásokat a tapasztalatok szerint sok esetben később, többletműszakokkal vagy a gyártási program átszervezésével pótolni lehet. Arról egyelőre nincs információ, hogy a BMW tervezi-e a most kieső műszakok utólagos ledolgozását.

A vállalat közölte, hogy szoros kapcsolatban áll beszállítói hálózatával, és már intézkedéseket is hozott az alkatrészellátás stabilizálása, valamint a termelés helyreállítása érdekében. Arról azonban nem adott tájékoztatást, hogy mikorra rendeződhet teljesen a helyzet.

Ötezer dolgozó távozna a BMW-től, százmilliókat kínálnak a kilépésért

A mostani termelési problémák egy olyan időszakban jelentkeznek, amikor a BMW jelentős átalakításokra készül. Mint arról korábban beszámoltunk, a vártnál jóval nagyobb érdeklődés miatt a tervezettnél korábban lezárta önkéntes távozási programját a német autógyártó. A BMW több ezer munkahely megszüntetését és milliárdos nagyságrendű költségcsökkentést tervez. 

Sajtóértesülések szerint mintegy ötezer munkavállaló jelentkezett a programra, amelynek keretében a vállalat egyes dolgozóknak akár 240 millió forintot meghaladó végkielégítést is kínálhatott.

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