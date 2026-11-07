Ez már majdnem biztos: újabb, szuperolcsó lengyel bolthálózat jöhet Magyarországra – nagyon készülnek rá, a szomszédban már megnyitották első üzletüket

A romániai economica.net beszámolója szerint a ShockPrice első külföldi üzlete egyben a lánc tizedik boltja. A bolthálózat első egysége augusztus második felében nyílt meg a lengyelországi Wałbrzychban, azóta pedig gyors ütemben bővült. A társaság tervei szerint 2026 végéig közel harminc új üzletet nyitnak Lengyelországban és a régióban, 2027-ben pedig további mintegy ötven egységgel bővítenék a bolthálózatot.

A ShockPrice Székelyföldön nyitott üzletet, a régióban is terjeszkedne a bolthálózat (az illusztrációs célú kép egy lengyelországi üzlet frontjáról készült)

Fotó: Youtube

Magyarországon is megjelenhet a lengyel üzletmárka, kiépülhet bolthálózat

A Lengyel Sajtóügynökség gazdasági híroldalán megjelent beszámolóból kiderül, hogy a Modivo Platform bemutatója alapján Románia és Lengyelország mellett

Csehországban,

Szlovákiában,

Bulgáriában, és

Magyarországon is tervezik a ShockPrice üzletek megnyitását.

A vállalat egyelőre óvatosan közelíti meg a nemzetközi terjeszkedést, és fokozatosan építené ki az új hálózatot.

A ShockPrice az úgynevezett off-price üzleti modellre épít, amelynek lényege, hogy a vásárlók márkás termékekhez juthatnak hozzá a hagyományos kiskereskedelmi áraknál kedvezőbben.

Az üzletek ruházati cikkeket, cipőket és háztartási termékeket kínálnak. Elsősorban a Pepco és az Action számára jelenthetnek versenytársat.

A koncepció nem teljesen új a cégcsoport számára: a ShockPrice a Modivo második off-price márkája a HalfPrice után. Utóbbi már több országban is jelen van, és a vállalatcsoport egyik fontos növekedési területének számít.

A HalfPrice-nál is jobban teljesíthet az új koncepció

A Modivo vezetése egyelőre biztatónak értékeli a ShockPrice első heteinek eredményeit az MTI székelyföldi boltnyitásról szóló beszámolója szerint. Lukasz Stelmach, a cégcsoport vezérigazgató-helyettese szerint az új üzletek négyzetméterenkénti értékesítése egyértelműen meghaladja a HalfPrice hasonló mutatóját, miközben a vásárlási konverzió és az egy vásárlásra jutó termékek száma is magasabb.

Ez gyorsabb készletforgást eredményez, ami az off-price modellben különösen fontos versenyelőny lehet. Stelmach ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vállalatnak még dolgoznia kell a ShockPrice termékkínálatának kialakításán, ezért egyelőre óvatosan értékelik a kezdeti eredményeket.