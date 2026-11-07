Ez már majdnem biztos: újabb, szuperolcsó lengyel bolthálózat jöhet Magyarországra – nagyon készülnek rá, a szomszédban már megnyitották első üzletüket
A romániai economica.net beszámolója szerint a ShockPrice első külföldi üzlete egyben a lánc tizedik boltja. A bolthálózat első egysége augusztus második felében nyílt meg a lengyelországi Wałbrzychban, azóta pedig gyors ütemben bővült. A társaság tervei szerint 2026 végéig közel harminc új üzletet nyitnak Lengyelországban és a régióban, 2027-ben pedig további mintegy ötven egységgel bővítenék a bolthálózatot.
Magyarországon is megjelenhet a lengyel üzletmárka, kiépülhet bolthálózat
A Lengyel Sajtóügynökség gazdasági híroldalán megjelent beszámolóból kiderül, hogy a Modivo Platform bemutatója alapján Románia és Lengyelország mellett
- Csehországban,
- Szlovákiában,
- Bulgáriában, és
- Magyarországon is tervezik a ShockPrice üzletek megnyitását.
A vállalat egyelőre óvatosan közelíti meg a nemzetközi terjeszkedést, és fokozatosan építené ki az új hálózatot.
A ShockPrice az úgynevezett off-price üzleti modellre épít, amelynek lényege, hogy a vásárlók márkás termékekhez juthatnak hozzá a hagyományos kiskereskedelmi áraknál kedvezőbben.
Az üzletek ruházati cikkeket, cipőket és háztartási termékeket kínálnak. Elsősorban a Pepco és az Action számára jelenthetnek versenytársat.
A koncepció nem teljesen új a cégcsoport számára: a ShockPrice a Modivo második off-price márkája a HalfPrice után. Utóbbi már több országban is jelen van, és a vállalatcsoport egyik fontos növekedési területének számít.
A HalfPrice-nál is jobban teljesíthet az új koncepció
A Modivo vezetése egyelőre biztatónak értékeli a ShockPrice első heteinek eredményeit az MTI székelyföldi boltnyitásról szóló beszámolója szerint. Lukasz Stelmach, a cégcsoport vezérigazgató-helyettese szerint az új üzletek négyzetméterenkénti értékesítése egyértelműen meghaladja a HalfPrice hasonló mutatóját, miközben a vásárlási konverzió és az egy vásárlásra jutó termékek száma is magasabb.
Ez gyorsabb készletforgást eredményez, ami az off-price modellben különösen fontos versenyelőny lehet. Stelmach ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vállalatnak még dolgoznia kell a ShockPrice termékkínálatának kialakításán, ezért egyelőre óvatosan értékelik a kezdeti eredményeket.
Dariusz Milek, a Modivo vezérigazgatója korábban úgy fogalmazott: a vállalat az off-price kiskereskedelem meghatározó szereplőjévé szeretne válni, és teljes mértékben bízik az üzleti modellben. A csoport hosszabb távon akár évi száz ShockPrice-üzlet megnyitásával számol, amelyeknek több mint fele Lengyelországon kívül működhet.
Öt üzlethálózattal van jelen Romániában a cégcsoport
A Székelyudvarhelyen megnyitott üzlet csak a kezdet: a ShockPrice következő romániai egységeit Aradon, Szászrégenben, Nagyszebenben és Déván tervezik megnyitni.
A boltok jellemzően 1200–2500 négyzetméteresek lesznek, a vállalat pedig elsősorban a kisebb városokban lát lehetőséget a terjeszkedésre.
A Modivo csoport – amely korábban CCC S.A. Group néven működött – 2016-ban lépett be a román piacra. Jelenleg öt üzlethálózatot működtet az országban: a Modivo, a CCC, a HalfPrice, a Worldbox és a ShockPrice márkákat.
A lengyel vállalat Európa egyik jelentős divatipari kiskereskedője, összesen 16 országban van jelen. A magyar piacra tervezett belépés ezért nem elszigetelt lépés, hanem a csoport szélesebb regionális terjeszkedési stratégiájának része.
A vállalat által a lengyelországi üzletnyitásról közzétett videó: