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Bombafenyegetés miatt lezárta a fapadosok repülöterét a régiós főváros, a Wizz Air is érintett lehet

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Rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be kedden a lengyel főváros nemzetközi repülőterén, miután riasztás érkezett egy Londonból érkező járat miatt. A hatóságok vizsgálják a bombafenyegetést, miközben egy nappal korábban Magyarországon is hasonló incidens miatt kellett intézkedni.
VG
2026.11.03, 13:13
Frissítve: 2026.11.03, 13:14
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A lengyel Interia értesülései szerint további intézkedésig lezárták a varsói Modlin repülőteret, miután bombafenyegetésről érkezett bejelentés egy Londonból Varsóba tartó Boeing 737 MAX fedélzetéről. A repülőgépen 181 ember tartózkodott – írja az UA.News.

Bombafenyegetésről érkezett bejelentés
Bombafenyegetésről érkezett bejelentés/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A bombafenyegetés után lezárták a repteret

A lengyel biztonsági szolgálatok két repülőgépet is átvizsgálnak, amelyek Londonból, illetve Koppenhágából érkeztek Varsóba, miután a lengyel főváros repülőterei bombafenyegetésről kaptak riasztást.

A Boeing 737 MAX típusú gép eredetileg a varsói Chopin központi repülőtérre tartott. A reptér szóvivőjének közlése szerint a gép fedélzetén 181 ember tartózkodott. Adam Szablowski azt mondta, a londoni Heathrow-ról érkező gép 9:54-kor kapta a riasztást, majd 10:01-kor landolt a modlini repülőtéren. Az utasok körülbelül 45 perc után hagyhatták el a gépet, ezután a reptér csarnokába terelték őket. A modlini leszállás után a repülőgépet a kijelölt helyre irányították, ahol az illetékes szervek további döntéseire és a tűzszerész csapat kiérkezésére várt. A légikikötő pedig azóta ismét megkezdte működését.

Eközben a varsói Chopin repülőtéren is átvizsgáltak egy Koppenhágából érkezett repülőgépet, miután a repülőtér biztonsági szolgálata olyan információt kapott, amely szerint robbanószerkezet lehet a fedélzeten – írta az Onet.pl a repülőtér szóvivőjére hivatkozva. A Chopin repülőtér működését nem függesztették fel.

Lengyelország az elmúlt időszakban különböző kibertámadások és hibrid műveletek célpontjává vált, amelyek mögött a lengyel tisztviselők szerint Oroszország áll. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy keleti szomszédja a következő hónapokban fokozhatja a NATO-tagállamok elleni támadásokat. Moszkva korábban tagadta, hogy köze lenne az ilyen incidensekhez.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, bombafenyegetés miatt kellett megszakítania útvonalát a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatnak kedden. A repülőgép biztonságos landolását a Magyar Honvédség Gripenjei biztosították, miután a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el. Az illetékes hatóságok elvégezték a repülőgép és az utasok szükséges biztonsági átvizsgálását, amelynek során fenyegetést jelentő kockázatot nem találtak. A járat az új személyzet rendelkezésre állását követően folytathatta útját Szófiába.

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