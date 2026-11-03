Bombafenyegetés miatt lezárta a fapadosok repülöterét a régiós főváros, a Wizz Air is érintett lehet

A lengyel Interia értesülései szerint további intézkedésig lezárták a varsói Modlin repülőteret, miután bombafenyegetésről érkezett bejelentés egy Londonból Varsóba tartó Boeing 737 MAX fedélzetéről. A repülőgépen 181 ember tartózkodott – írja az UA.News.

Bombafenyegetésről érkezett bejelentés/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A bombafenyegetés után lezárták a repteret

A lengyel biztonsági szolgálatok két repülőgépet is átvizsgálnak, amelyek Londonból, illetve Koppenhágából érkeztek Varsóba, miután a lengyel főváros repülőterei bombafenyegetésről kaptak riasztást.

A Boeing 737 MAX típusú gép eredetileg a varsói Chopin központi repülőtérre tartott. A reptér szóvivőjének közlése szerint a gép fedélzetén 181 ember tartózkodott. Adam Szablowski azt mondta, a londoni Heathrow-ról érkező gép 9:54-kor kapta a riasztást, majd 10:01-kor landolt a modlini repülőtéren. Az utasok körülbelül 45 perc után hagyhatták el a gépet, ezután a reptér csarnokába terelték őket. A modlini leszállás után a repülőgépet a kijelölt helyre irányították, ahol az illetékes szervek további döntéseire és a tűzszerész csapat kiérkezésére várt. A légikikötő pedig azóta ismét megkezdte működését.

Eközben a varsói Chopin repülőtéren is átvizsgáltak egy Koppenhágából érkezett repülőgépet, miután a repülőtér biztonsági szolgálata olyan információt kapott, amely szerint robbanószerkezet lehet a fedélzeten – írta az Onet.pl a repülőtér szóvivőjére hivatkozva. A Chopin repülőtér működését nem függesztették fel.

Lengyelország az elmúlt időszakban különböző kibertámadások és hibrid műveletek célpontjává vált, amelyek mögött a lengyel tisztviselők szerint Oroszország áll. Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy keleti szomszédja a következő hónapokban fokozhatja a NATO-tagállamok elleni támadásokat. Moszkva korábban tagadta, hogy köze lenne az ilyen incidensekhez.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, bombafenyegetés miatt kellett megszakítania útvonalát a Londonból Szófiába tartó Wizz Air-járatnak kedden. A repülőgép biztonságos landolását a Magyar Honvédség Gripenjei biztosították, miután a NATO légvédelmi készenléti szolgálata ALPHA-riasztást rendelt el. Az illetékes hatóságok elvégezték a repülőgép és az utasok szükséges biztonsági átvizsgálását, amelynek során fenyegetést jelentő kockázatot nem találtak. A járat az új személyzet rendelkezésre állását követően folytathatta útját Szófiába.