Kemény feltételt szabott Brüsszel a briteknek: ez az ára az olcsóbb áramnak – épp ettől menekültek a Brexitbe, most viszont energiaközponttá válhatna az Északi-tenger

Öt uniós tagállam vezetője közös levélben sürgette az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az Egyesült Királyság visszacsatlakozásáról szóló tárgyalásokat az európai belső villamosenergia-piachoz. A Politico által megismert levélben Németország, Hollandia, Dánia, Belgium és Luxemburg miniszterelnökei, illetve vezető politikusai azt kérik Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől és António Costa európai tanácsi elnöktől, hogy a november 20-i EU–brit csúcstalálkozón jelöljenek ki egyértelmű menetrendet a megállapodás mielőbbi lezárására, ami egy fontos mérföldkő lehet a Brexit után az Egyesült Királyság és az EU viszonyában.

Megindult az EU-brit energetikai közeledés, de Brüsszel kemény feltételeket szabott - fontos alku jöhet létre a Brexit utáni időszakban (illusztráció)

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Olcsóbb áramot és új beruházásokat hozhatna a Brexit utáni időszak egyik megállapodása

Brüsszel és London már tavaly megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek a brit villamosenergia-piac újbóli integrációjáról, az egyeztetések azonban lassan haladnak. A novemberi csúcstalálkozóra várhatóan még nem sikerül véglegesíteni az egyezséget, az egyik uniós diplomata szerint ugyanakkor több tagállam azt szeretné elérni, hogy a tárgyalások legkésőbb 2027 végéig lezáruljanak.

A kezdeményezés támogatói szerint a brit visszatérés jelentős gazdasági és energetikai előnyökkel járna.

A nagyobb, összekapcsoltabb villamosenergia-piac hatékonyabbá tenné az energiakereskedelmet, növelné az ellátás biztonságát, és hozzájárulhatna a brutálisan elszállt áramárak csökkentéséhez.

A megállapodás különösen az Északi-tenger térségében lehetne fontos, ahol hatalmas megújulóenergia-potenciál áll rendelkezésre. Az öt ország vezetői szerint az egyezség elengedhetetlen ahhoz, hogy az Északi-tenger a világ legnagyobb tisztaenergia-központjává válhasson.

A levélben Friedrich Merz német kancellár és Rob Jetten holland miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy az együttműködés erősítené Európa energiabiztonságát, miközben a tiszta és megfizethető energiához való hozzáférés javításával a kontinens gazdasági versenyképességét is növelné.

A brit energiaszektor szintén támogatja a visszacsatlakozást. Az Energy UK iparági érdekképviseleti szervezet arra figyelmeztetett, hogy a közös villamosenergia-piacon kívüli működés a jelenlegi parlamenti ciklusban akár 10 milliárd fontnyi többletköltséget is okozhat az Egyesült Királyságnak.

Ez a magasabb energiaszámlákból és az államkincstár alacsonyabb bevételeiből adódhat össze.

A brit háztartások számára az áramárak mérséklése kiemelt kérdés, így a megállapodás politikai szempontból is fontos lehet Andy Burnham miniszterelnök számára.