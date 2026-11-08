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Kemény feltételt szabott Brüsszel a briteknek: ez az ára az olcsóbb áramnak – épp ettől menekültek a Brexitbe, most viszont energiaközponttá válhatna az Északi-tenger

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Németország, Hollandia, Dánia, Belgium és Luxemburg vezetői azt szeretnék, ha az Európai Unió és az Egyesült Királyság mielőbb megállapodna a brit villamosenergia-piac újbóli integrációjáról. A megállapodás nemcsak az északi-tengeri megújulóenergia-beruházásoknak adhatna új lendületet, hanem a brit áramárakat is mérsékelhetné, bár ahhoz vissza kellene hozni egy olyan vállalást, ami a Brexit egyik oka volt.
VG
2026.11.08, 06:40
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Öt uniós tagállam vezetője közös levélben sürgette az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az Egyesült Királyság visszacsatlakozásáról szóló tárgyalásokat az európai belső villamosenergia-piachoz. A Politico által megismert levélben Németország, Hollandia, Dánia, Belgium és Luxemburg miniszterelnökei, illetve vezető politikusai azt kérik Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől és António Costa európai tanácsi elnöktől, hogy a november 20-i EU–brit csúcstalálkozón jelöljenek ki egyértelmű menetrendet a megállapodás mielőbbi lezárására, ami egy fontos mérföldkő lehet a Brexit után az Egyesült Királyság és az EU viszonyában.

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Megindult az EU-brit energetikai közeledés, de Brüsszel kemény feltételeket szabott - fontos alku jöhet létre a Brexit utáni időszakban (illusztráció)
Fotó: QQMinh88 /  Shutterstock

Olcsóbb áramot és új beruházásokat hozhatna a Brexit utáni időszak egyik megállapodása

Brüsszel és London már tavaly megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek a brit villamosenergia-piac újbóli integrációjáról, az egyeztetések azonban lassan haladnak. A novemberi csúcstalálkozóra várhatóan még nem sikerül véglegesíteni az egyezséget, az egyik uniós diplomata szerint ugyanakkor több tagállam azt szeretné elérni, hogy a tárgyalások legkésőbb 2027 végéig lezáruljanak.

A kezdeményezés támogatói szerint a brit visszatérés jelentős gazdasági és energetikai előnyökkel járna. 

A nagyobb, összekapcsoltabb villamosenergia-piac hatékonyabbá tenné az energiakereskedelmet, növelné az ellátás biztonságát, és hozzájárulhatna a brutálisan elszállt áramárak csökkentéséhez.

A megállapodás különösen az Északi-tenger térségében lehetne fontos, ahol hatalmas megújulóenergia-potenciál áll rendelkezésre. Az öt ország vezetői szerint az egyezség elengedhetetlen ahhoz, hogy az Északi-tenger a világ legnagyobb tisztaenergia-központjává válhasson.

A levélben Friedrich Merz német kancellár és Rob Jetten holland miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy az együttműködés erősítené Európa energiabiztonságát, miközben a tiszta és megfizethető energiához való hozzáférés javításával a kontinens gazdasági versenyképességét is növelné.

A brit energiaszektor szintén támogatja a visszacsatlakozást. Az Energy UK iparági érdekképviseleti szervezet arra figyelmeztetett, hogy a közös villamosenergia-piacon kívüli működés a jelenlegi parlamenti ciklusban akár 10 milliárd fontnyi többletköltséget is okozhat az Egyesült Királyságnak. 

Ez a magasabb energiaszámlákból és az államkincstár alacsonyabb bevételeiből adódhat össze.

A brit háztartások számára az áramárak mérséklése kiemelt kérdés, így a megállapodás politikai szempontból is fontos lehet Andy Burnham miniszterelnök számára.

Brüsszel pénzügyi hozzájárulást kér a britektől

A tárgyalások egyik legnehezebb pontja a pénzügyi hozzájárulás kérdése. Az Európai Unió ugyanis azt szeretné, ha az Egyesült Királyság a belső villamosenergia-piachoz való visszatérésért cserébe befizetne az uniós kohéziós alapokba.

Ez politikailag kényes kérés London számára, hiszen a Brexit egyik legfontosabb célkitűzése éppen az uniós intézményektől és pénzügyi kötelezettségektől való függetlenedés volt.

Az egyezséget sürgető egyik uniós diplomata szerint azonban a brit hozzájárulást nem egyszerű pénzügyi teherként, hanem a piacra jutásba történő befektetésként kellene értelmezni. A nagyobb és integráltabb energiapiac ugyanis hosszabb távon 

  • alacsonyabb brit áramárakat, 
  • kiszámíthatóbb beruházási környezetet, és
  • új üzleti lehetőségeket teremthetne.

A diplomata szerint a brit vállalatok és fogyasztók egy biztonságosabb, versenyképesebb európai energiapiac előnyeit élvezhetnék, miközben az ellátásbiztonság és az árstabilitás is javulhatna.

Három másik megállapodás is születhet a novemberi csúcson

Bár a villamosenergia-piaci tárgyalások lezárása november 20-ig nem várható, az EU és az Egyesült Királyság három másik területen előreléphet a csúcstalálkozón.

A felek várhatóan megállapodnak az ifjúsági mobilitásról, a kibocsátáskereskedelemről, valamint az agrár-élelmiszeripari szabályozások összehangolásáról.

Emellett egy közös nyilatkozatot is kiadhatnak, amelyben többek között az európai belső villamosenergia-piachoz való brit visszatérésről szóló tárgyalások jövőjét is érintik.

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