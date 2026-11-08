Kemény feltételt szabott Brüsszel a briteknek: ez az ára az olcsóbb áramnak – épp ettől menekültek a Brexitbe, most viszont energiaközponttá válhatna az Északi-tenger
Öt uniós tagállam vezetője közös levélben sürgette az Európai Bizottságot, hogy gyorsítsa fel az Egyesült Királyság visszacsatlakozásáról szóló tárgyalásokat az európai belső villamosenergia-piachoz. A Politico által megismert levélben Németország, Hollandia, Dánia, Belgium és Luxemburg miniszterelnökei, illetve vezető politikusai azt kérik Ursula von der Leyen bizottsági elnöktől és António Costa európai tanácsi elnöktől, hogy a november 20-i EU–brit csúcstalálkozón jelöljenek ki egyértelmű menetrendet a megállapodás mielőbbi lezárására, ami egy fontos mérföldkő lehet a Brexit után az Egyesült Királyság és az EU viszonyában.
Olcsóbb áramot és új beruházásokat hozhatna a Brexit utáni időszak egyik megállapodása
Brüsszel és London már tavaly megállapodott arról, hogy tárgyalásokat kezdenek a brit villamosenergia-piac újbóli integrációjáról, az egyeztetések azonban lassan haladnak. A novemberi csúcstalálkozóra várhatóan még nem sikerül véglegesíteni az egyezséget, az egyik uniós diplomata szerint ugyanakkor több tagállam azt szeretné elérni, hogy a tárgyalások legkésőbb 2027 végéig lezáruljanak.
A kezdeményezés támogatói szerint a brit visszatérés jelentős gazdasági és energetikai előnyökkel járna.
A nagyobb, összekapcsoltabb villamosenergia-piac hatékonyabbá tenné az energiakereskedelmet, növelné az ellátás biztonságát, és hozzájárulhatna a brutálisan elszállt áramárak csökkentéséhez.
A megállapodás különösen az Északi-tenger térségében lehetne fontos, ahol hatalmas megújulóenergia-potenciál áll rendelkezésre. Az öt ország vezetői szerint az egyezség elengedhetetlen ahhoz, hogy az Északi-tenger a világ legnagyobb tisztaenergia-központjává válhasson.
A levélben Friedrich Merz német kancellár és Rob Jetten holland miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy az együttműködés erősítené Európa energiabiztonságát, miközben a tiszta és megfizethető energiához való hozzáférés javításával a kontinens gazdasági versenyképességét is növelné.
A brit energiaszektor szintén támogatja a visszacsatlakozást. Az Energy UK iparági érdekképviseleti szervezet arra figyelmeztetett, hogy a közös villamosenergia-piacon kívüli működés a jelenlegi parlamenti ciklusban akár 10 milliárd fontnyi többletköltséget is okozhat az Egyesült Királyságnak.
Ez a magasabb energiaszámlákból és az államkincstár alacsonyabb bevételeiből adódhat össze.
A brit háztartások számára az áramárak mérséklése kiemelt kérdés, így a megállapodás politikai szempontból is fontos lehet Andy Burnham miniszterelnök számára.
Brüsszel pénzügyi hozzájárulást kér a britektől
A tárgyalások egyik legnehezebb pontja a pénzügyi hozzájárulás kérdése. Az Európai Unió ugyanis azt szeretné, ha az Egyesült Királyság a belső villamosenergia-piachoz való visszatérésért cserébe befizetne az uniós kohéziós alapokba.
Ez politikailag kényes kérés London számára, hiszen a Brexit egyik legfontosabb célkitűzése éppen az uniós intézményektől és pénzügyi kötelezettségektől való függetlenedés volt.
Az egyezséget sürgető egyik uniós diplomata szerint azonban a brit hozzájárulást nem egyszerű pénzügyi teherként, hanem a piacra jutásba történő befektetésként kellene értelmezni. A nagyobb és integráltabb energiapiac ugyanis hosszabb távon
- alacsonyabb brit áramárakat,
- kiszámíthatóbb beruházási környezetet, és
- új üzleti lehetőségeket teremthetne.
A diplomata szerint a brit vállalatok és fogyasztók egy biztonságosabb, versenyképesebb európai energiapiac előnyeit élvezhetnék, miközben az ellátásbiztonság és az árstabilitás is javulhatna.
Három másik megállapodás is születhet a novemberi csúcson
Bár a villamosenergia-piaci tárgyalások lezárása november 20-ig nem várható, az EU és az Egyesült Királyság három másik területen előreléphet a csúcstalálkozón.
A felek várhatóan megállapodnak az ifjúsági mobilitásról, a kibocsátáskereskedelemről, valamint az agrár-élelmiszeripari szabályozások összehangolásáról.
Emellett egy közös nyilatkozatot is kiadhatnak, amelyben többek között az európai belső villamosenergia-piachoz való brit visszatérésről szóló tárgyalások jövőjét is érintik.