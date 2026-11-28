Emmanuel Macron elájult magától, hogy sikerült elcsábítania az autógyártót, aztán jött a sokk: Szijjártó Péter három évvel megelőzte őt – nálunk indul először a gyártás, csak lesi Szegedet a francia elnök
Az októberi párizsi autószalonon meghirdetett iparpolitikai intézkedéseknek tulajdonítja Emmanuel Macron, hogy a BYD Moselle megyében keres gyártóhelyszínt.
A BYD Franciaországban kész autógyárat vásárolna
„Gazdaságpolitikánk és az autóiparral kapcsolatos európai fellépésünk közvetlen eredménye” – írta az X-en a francia államfő, utalva az autógyártók európai letelepedését ösztönző intézkedésekre. Szegeden azonban az októberi autószalon idején már javában épült a BYD első európai személyautógyára, mint ismert: a beruházásról szóló megállapodást még Szijjártó Péter hozta tető alá 2023 decemberében.
Emmanuel Macron január 18-ra, a Choose France befektetési csúcstalálkozóra ígért részletes tájékoztatást, így mire a francia elnök ismerteti a kínai autógyártó franciaországi terveit, addigra Szegeden akár már a sorozatgyártás is megindulhat.
Ugyanakkor míg Szegeden zöldmezős beruházás keretében épít gyárat a BYD, addig Franciaországban egy meglévő üzemet venne át. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a kínai társaság kizárólagos tárgyalásokat folytat a brit Ineos Automotive-val annak hambachi autógyáráról.
A német határ közelében fekvő,
- 210 ezer négyzetméteres üzemben
- korábban a Mercedes-Benz gyártotta a Smart kisautókat.
- A létesítményt 2020-ban vásárolta meg az Ineos Automotive.
- A gyár korszerűsítésére 2019 óta több mint 700 millió eurót fordítottak.
Az Ineos időközben az Egyesült Államokban keres új gyártóhelyszínt, ugyanis Grenadier terepjáróinak mintegy 70 százaléka az amerikai piacon talál gazdára, ezért a brit autógyártó 2028-ban már helyben is szeretne termelni.
A BYD számára további előnyt jelentene, hogy a hambachi gyár átvételével hamarabb megkezdhetné a franciaországi termelést, illetve az itt előállított elektromos autóit nem terhelné a Kínából behozott járműveire kivetett, összesen 27 százalékos vám sem.
Októberben 5419 új BYD-t helyeztek forgalomba Franciaországban, több mint ötször annyit, mint egy évvel korábban – írja a CarNewsChina. A kínai márka részesedése ezzel elérte a 3,6 százalékot a francia újautó-piacon.
Az adásvétel véglegesítése előtt még az üzemi tanácsokkal is egyeztetni kell. Egyelőre azt sem tudni, hogy a BYD mely modelljeit gyártaná Hambachban, évente hány autó készülhetne az üzemben, és mikor indulhatna meg a termelés.
Már az uniós büntetővámok bevezetése előtt eldőlt, hogy Szegeden épít gyárat a kínai óriás
A sencseni székhelyű társaság 2017-ben nyitotta meg komáromi elektromosbusz-gyárát, így már többéves magyarországi gyártási tapasztalattal rendelkezett, amikor első európai személyautógyárának keresett helyszínt.
A szegedi beruházásról csaknem egy évvel azelőtt született megállapodás, hogy az Európai Unió 2024 őszén bevezette a kínai elektromos autókra kivetett végleges büntetővámokat. Az intézkedés újabb érvet szolgáltatott a kínai járműipar szereplőinek amellett, hogy az Európában értékesített autóikat helyben gyártsák.
Brüsszel tervei szerint a jövőben az autók előállításakor keletkező európai hozzáadott érték arányától is függhet, hogy igénybe vehetők-e utánuk állami támogatások. Hasonló feltételeket szabhatnak a közbeszerzéseken való részvételhez is.
Máig nincs szerződés a szegedi BYD-gyárnak ígért állami támogatásról
A szegedi autógyár építése már igen előrehaladott állapotban van, az állami támogatás feltételeiről azonban csaknem három évvel a beruházás bejelentése után sem kötöttek szerződést. Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter még 2023-ban a beruházás fejében munkahelyteremtési támogatást ígért a kínai autógyártónak, az Orbán-kormány pedig vállalta, hogy csaknem 70 milliárd forintból fejleszti a gyár működéséhez szükséges infrastruktúrát, ám a szerződés megkötése már a Tisza-kormányra mardt.
Ugyanakkor mint arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, a Nemzeti Befektetési Ügynökség november elején a lap megkeresésére megerősítette a támogatási szerződés hiányát, vagyis az akár több tízmilliárd forintos állami hozzájárulásról november végéig sem írtak alá szerződést.