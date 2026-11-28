Az októberi párizsi autószalonon meghirdetett iparpolitikai intézkedéseknek tulajdonítja Emmanuel Macron, hogy a BYD Moselle megyében keres gyártóhelyszínt.

Nagy reményeket fűz Emmanuel Macron a BYD franciaországi terveihez. / Fotó: PMS

A BYD Franciaországban kész autógyárat vásárolna

„Gazdaságpolitikánk és az autóiparral kapcsolatos európai fellépésünk közvetlen eredménye” – írta az X-en a francia államfő, utalva az autógyártók európai letelepedését ösztönző intézkedésekre. Szegeden azonban az októberi autószalon idején már javában épült a BYD első európai személyautógyára, mint ismert: a beruházásról szóló megállapodást még Szijjártó Péter hozta tető alá 2023 decemberében.

Emmanuel Macron január 18-ra, a Choose France befektetési csúcstalálkozóra ígért részletes tájékoztatást, így mire a francia elnök ismerteti a kínai autógyártó franciaországi terveit, addigra Szegeden akár már a sorozatgyártás is megindulhat.

Ugyanakkor míg Szegeden zöldmezős beruházás keretében épít gyárat a BYD, addig Franciaországban egy meglévő üzemet venne át. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, a kínai társaság kizárólagos tárgyalásokat folytat a brit Ineos Automotive-val annak hambachi autógyáráról.

A német határ közelében fekvő,

210 ezer négyzetméteres üzemben

korábban a Mercedes-Benz gyártotta a Smart kisautókat.

A létesítményt 2020-ban vásárolta meg az Ineos Automotive.

A gyár korszerűsítésére 2019 óta több mint 700 millió eurót fordítottak.

Az Ineos időközben az Egyesült Államokban keres új gyártóhelyszínt, ugyanis Grenadier terepjáróinak mintegy 70 százaléka az amerikai piacon talál gazdára, ezért a brit autógyártó 2028-ban már helyben is szeretne termelni.

A BYD számára további előnyt jelentene, hogy a hambachi gyár átvételével hamarabb megkezdhetné a franciaországi termelést, illetve az itt előállított elektromos autóit nem terhelné a Kínából behozott járműveire kivetett, összesen 27 százalékos vám sem.

Októberben 5419 új BYD-t helyeztek forgalomba Franciaországban, több mint ötször annyit, mint egy évvel korábban – írja a CarNewsChina. A kínai márka részesedése ezzel elérte a 3,6 százalékot a francia újautó-piacon.