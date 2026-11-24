A kínai elektromosautó-gyártó, a BYD kedden bejelentette, hogy kizárólagos tárgyalásokat kezdett az Ineos Automotive franciaországi, hambachi autógyárának megvásárlásáról. A vállalat az Európai Unió tervezett, helyi gyártásra vonatkozó előírásainak bevezetése előtt keres újabb európai gyártóhelyszíneket – írja a Reuters.

Gyárat vesz Franciaországban a BYD, a többi kínai autógyártó inkább bérli az üzemeket / Fotó: NurPhoto via AFP

Kína legnagyobb autógyártója hazai riválisaihoz hasonlóan Európa-szerte gyártóüzemek után kutat, mielőtt az Európai Unió bevezetné a „Made in Europe” szabályozást, korlátozva ezzel a kínai autóimportot. Az új előírások meghatározott arányú helyi hozzáadott értéket követelnének meg az elektromos autók esetében ahhoz, hogy azok jogosultak legyenek állami támogatásokra, illetve részt vehessenek a közbeszerzésekben.

A BYD gyárat vesz, a többiek inkább bérelnek

Ez lenne az első alkalom, hogy egy kínai autógyártó európai autógyárat vásárol. A BYD várhatóan 2027 elején magyarországi új üzemében is megkezdi a sorozatgyártást. A BYD kínai versenytársai eddig inkább a meglévő gyárakban rendelkezésre álló gyártókapacitások bérlését részesítették előnyben.

A Dongfeng a Stellantis egyik franciaországi gyárában készül autókat gyártani,

a Leapmotor az autóipari konszern egyik spanyolországi üzemében állít majd elő elektromos járműveket.

A Geely a Ford egyik spanyolországi összeszerelő üzemében gyárt majd autókat.

A BYD közölte, hogy az Ineos vállalattal tervezett ügylethez még le kell folytatni az egyeztetéseket az illetékes üzemi tanácsokkal. A kínai autógyártó szerint a korábban a Mercedes-Benz tulajdonában lévő hambachi üzembe tervezett beruházás „a Franciaországba vetett bizalmunkat és azt a törekvésünket tükrözi, hogy tovább növekedjünk Európában”.

Mit lehet tudni a francia gyárról?

A BYD által kiszemelt franciaországi autógyár nem akármilyen létesítmény: a 210 ezer négyzetméteres hambachi üzemben korábban a Mercedes-Benz gyártotta a Smart kisautókat.

A gyárat 2020-ban vásárolta meg a Jim Ratcliffe brit milliárdos érdekeltségébe tartozó Ineos Automotive, amely saját fejlesztésű terepjárókat gyárt a létesítményben.

Az üzem a vállalat korábbi tájékoztatása szerint 1300 embernek ad munkát, korszerűsítésére pedig 2019 óta több mint 700 millió eurót fordítottak. Az autógyártó mögött álló vegyipari óriáscég éves árbevétele tavaly elérte az 55 milliárd dollárt.