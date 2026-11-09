Rajtaütöttek a Magyarországon is gyárat építő kínai autóóriáson – durva lopási botrányba keveredett a BYD

A Jaguar Land Rover (JLR) megbízásából eljáró bírósági végrehajtók razziát tartottak a brit autógyártó egyik kínai versenytársának, a Szegeden gyárat építő BYD-nak a hollandiai irodáiban, mielőtt a héten bíróság elé kerülne az ügy, amelyben azt vizsgálják, hogy a „Defender-klónként” emlegetett modell sérti-e a Jaguar Land Rover szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.

A Jaguar Land Rover Defender modellje. A gyanú szerint a BYD ezt másolta le. / Fotó: Gerald Matzka / DPA / AFP

A The Guardian cikke ismertette, hogy a Jaguar Land Rover hétüléses Defender 110-es modelljének indulóára 68 465 font (megközelítőleg 30 millió forint), és az autó az Egyesült Királyság egyik legkelendőbb típusa. Az indiai Tata Motors tulajdonában álló brit autógyártó az idei év júliusa és szeptembere között 29 500 Defendert értékesített magánvásárlóknak, szemben az egy évvel korábbi 25 370 darabbal.

A The Times beszámolója szerint a hollandiai razziát bírósági végzés alapján eljáró végrehajtók hajtották végre. A Jaguar Land Rover ugyanis azt gyanítja, hogy a BYD visszafejtéses technológiai elemzéssel lemásolhatta egyes műszaki megoldásait, amelyeket a Ti7 modellben is felhasználhatott. A brit autógyártó még azelőtt biztosítani akarta a digitális bizonyítékokat, hogy azokat esetleg megsemmisítenék.

Egyelőre mindkét autógyártó elzárkózott attól, hogy kommentálja a folyamatban lévő bírósági eljárást.

Nem ez az első alkalom, hogy a Jaguar Land Rover másolással kapcsolatos vádak miatt jogi eljárást indított egy kínai vállalat ellen. A brit autógyártó 2019-ben, három évig tartó pereskedést követően pert nyert a Jiangling Motor Corporation ellen, és sikerült elérnie, hogy a kínai vállalat ne forgalmazhassa a JLR egyik modelljét utánzó járművét.

A The Sunday Times értesülései szerint a Jaguar Land Rover megbízásából eljáró bírósági végrehajtók augusztusban digitális adathordozókat, illetve elektronikus dokumentumokat foglaltak le a kínai BYD autógyártó schiedami és hoofddorpi irodáiban.

A hatósági intézkedésre a héten Hágában esedékes bírósági tárgyalás előtt került sor. A bíróságnak arról kell döntenie, hogy van-e jogalap a BYD elleni eljárás lefolytatására azon állítások alapján, amelyek szerint a vállalat Ti7 szabadidő-autója sérti a Land Rover Defenderhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat.