Rajtaütöttek a Magyarországon is gyárat építő kínai autóóriáson – durva lopási botrányba keveredett a BYD
A Jaguar Land Rover (JLR) megbízásából eljáró bírósági végrehajtók razziát tartottak a brit autógyártó egyik kínai versenytársának, a Szegeden gyárat építő BYD-nak a hollandiai irodáiban, mielőtt a héten bíróság elé kerülne az ügy, amelyben azt vizsgálják, hogy a „Defender-klónként” emlegetett modell sérti-e a Jaguar Land Rover szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.
A The Guardian cikke ismertette, hogy a Jaguar Land Rover hétüléses Defender 110-es modelljének indulóára 68 465 font (megközelítőleg 30 millió forint), és az autó az Egyesült Királyság egyik legkelendőbb típusa. Az indiai Tata Motors tulajdonában álló brit autógyártó az idei év júliusa és szeptembere között 29 500 Defendert értékesített magánvásárlóknak, szemben az egy évvel korábbi 25 370 darabbal.
A The Times beszámolója szerint a hollandiai razziát bírósági végzés alapján eljáró végrehajtók hajtották végre. A Jaguar Land Rover ugyanis azt gyanítja, hogy a BYD visszafejtéses technológiai elemzéssel lemásolhatta egyes műszaki megoldásait, amelyeket a Ti7 modellben is felhasználhatott. A brit autógyártó még azelőtt biztosítani akarta a digitális bizonyítékokat, hogy azokat esetleg megsemmisítenék.
Egyelőre mindkét autógyártó elzárkózott attól, hogy kommentálja a folyamatban lévő bírósági eljárást.
Nem ez az első alkalom, hogy a Jaguar Land Rover másolással kapcsolatos vádak miatt jogi eljárást indított egy kínai vállalat ellen. A brit autógyártó 2019-ben, három évig tartó pereskedést követően pert nyert a Jiangling Motor Corporation ellen, és sikerült elérnie, hogy a kínai vállalat ne forgalmazhassa a JLR egyik modelljét utánzó járművét.
A The Sunday Times értesülései szerint a Jaguar Land Rover megbízásából eljáró bírósági végrehajtók augusztusban digitális adathordozókat, illetve elektronikus dokumentumokat foglaltak le a kínai BYD autógyártó schiedami és hoofddorpi irodáiban.
A hatósági intézkedésre a héten Hágában esedékes bírósági tárgyalás előtt került sor. A bíróságnak arról kell döntenie, hogy van-e jogalap a BYD elleni eljárás lefolytatására azon állítások alapján, amelyek szerint a vállalat Ti7 szabadidő-autója sérti a Land Rover Defenderhez kapcsolódó szellemi tulajdonjogokat.
Kezdettől fogva gyanús volt a BYD modellje
Az autóipari szakértők azóta hasonlítják a BYD hétüléses, hálózatról tölthető hibrid (plug-in hibrid) SUV-ját a Defenderhez, hogy a modell tavaly szeptemberben megjelent a kínai piacon. A BBC Top Gear magazinja korábban egyenesen „kínai Defender-klónként” emlegette a modellt.
A vállalat a tervek szerint januárban vezeti be az autót az Egyesült Királyságban, 47 995 fontos áron (mintegy 20,9 millió forint). Ez több mint 20 ezer fonttal alacsonyabb a Defender indulóáránál.
A BYD a honlapján úgy jellemzi az autót, hogy annak „határozottan szögletes karosszériája tekintélyt parancsoló, robusztus megjelenést kölcsönöz a járműnek, amely megfelel az SUV-vásárlók ízlésének, ugyanakkor modern formavilágot képvisel”.
A Jaguar Land Rover egyébként nem minden esetben jogi úton reagált a kínai autógyártók térnyerésére. A vállalat 2012-ben vegyesvállalat létrehozásáról állapodott meg a Cheryvel, az együttműködést pedig később a már megszüntetett Freelander márkanév használati jogának átadásával is kibővítették.
A Chery Jaecoo modelljét – amely nem része a vegyesvállalati együttműködésnek – a JLR egyik típusával mutatott hasonlóságai miatt „Temu Range Rovernek” is nevezik. A két vállalat többéves együttműködése után piacra került modell mintegy 10 ezer fonttal olcsóbb a Jaguar Range Roverénél.
A brit Autógyártók és -kereskedők Szövetségének adatai szerint októberben a Jaecoo volt az Egyesült Királyság legkelendőbb autója, 10 813 új forgalomba helyezéssel. A márka piaci részesedése 2,07 százalékról 4,30 százalékra emelkedett. Eközben a JLR Range Rover-értékesítése az idei harmadik negyedévben 43 300 darabra esett vissza, szemben az előző év azonos időszakában eladott 47 196 járművel.
Elképesztő tempóban tarol a BYD Németországban, mi lesz még, ha felpörög a szegedi gyár?
Nőnek a németországi autóeladások, csakhogy nem a német autógyártás profitál ebből. A BYD az egyik leggyorsabban hódító márka, és az első helyezett márka gyártója is egy kínai óriás vegyesvállalata.
Ha a márkákat tekintjük, a szegedi gyárát hamarosan beindító kínai BYD közben nem kevesebbel, mint 54,3 százalékkal növelte értékesítéseit a német Szövetségi Gépjármű-közlekedési Hivatal (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) adatai szerint.
Azonban a BYD jelenleg nem több mint 2 százalékos autópiaci részesedéssel bír Németországban – meglátjuk, mi történik, ha felpörög a szegedi gyára. A német autópiac még mindig a Volkswagen, a BMW és a Mercedes világa, de az elbocsátások üteméből és az értékesítési mennyiségből látható, hogy erősen érzik ők is a szorítást. Idén egy eladott BYD-re 9 Volkswagen jut, de nézzük meg egy év múlva.