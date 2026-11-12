A kínaiaktól rettegők ezt nem teszik zsebre: Szeged és a BYD mentheti meg az európai acélipart
A kínai autógyártók európai terjeszkedése új lehetőséget teremthet azoknak a beszállítóknak, amelyek az európai autóipari termelés visszaesése miatt egyre kevesebb megrendelésért versenyeznek – véli a Voestalpine vezérigazgatója. Az európai autóipari vállalatokat egyszerre sújtja a kínai belföldi piac gyengélkedése és az olyan kínai márkák, mint a BYD egyre erősebb európai jelenléte. Ennek következtében a beszállítók számára is kevesebb szerződés marad. Közben a kínai gyártók az Európai Unió importkorlátozásai miatt egyre több termelést helyeznek át Európába – írja a Financial Times.
A BYD lett a példa
„Ha a kínaiak idejönnek, és itt gyártanak autókat, az akár pozitív fejlemény is lehet” – mondta Herbert Eibensteiner, az osztrák acélipari vállalat, a Voestalpine vezérigazgatója. A cég bevételeinek mintegy harmada az autóiparból származik. Eibensteiner a BYD-t hozta példaként. „Nagyon közel vannak hozzánk, Magyarországon, ezért teljesen logikus, hogy új ügyfélként tekintsünk rájuk.”
Az ACEA, az Európai Autógyártók Szövetsége szerint Európában évente mintegy 12 millió autót gyártanak, szemben a 2017-es 15 millióval. Az európai autóeladások továbbra sem érték el a járvány előtti szintet, ami arra kényszeríti az autógyártókat és beszállítóikat, hogy üzemeket zárjanak be, illetve csökkentsék a termelést.
- A Volkswagen tavaly év végén leállította a járműgyártást drezdai üzemében, és a magas energia- és munkaerőköltségek miatt négy németországi gyár bezárását is mérlegeli.
- A Stellantis eközben olyan kínai versenytársakkal működik együtt, mint a Leapmotor és a Dongfeng. A cél az alacsony kihasználtságú európai gyárak kapacitásának közös használata.
Kína egyre több autót exportál
Kína eközben az idén várhatóan több mint 10 millió autót exportál, szemben a tavalyi 7,1 millióval. Peking arra ösztönzi a gyártókat, hogy használják ki a rendelkezésre álló többletkapacitást. A kínai autógyártók európai termelésüket is bővítik, részben az értékesítés növekedése, részben pedig az EU várhatóan 2027-től szigorodó helyi hozzáadottérték-szabályai miatt.
A BYD az idén megkezdi a járműgyártást Magyarországon, és egy második európai üzem létrehozását is fontolgatja Spanyolországban vagy Franciaországban.
Spanyolország a Cheryt és az MG tulajdonosát, az SAIC-ot is igyekszik rávenni, hogy gyárat létesítsen az országban. A Ford pedig a Geelyvel tervezi megosztani valenciai üzemét. Az Xpeng már a Magna Steyr ausztriai gyárában gyárt autókat, és további európai termelőkapacitások létrehozását keresi.
Az EU tervezett szabályai szerint azoknak az autóknak, amelyek állami támogatásban vagy közbeszerzési előnyben részesülnek, az akkumulátorokat nem számítva, értékük legalább 70 százalékának megfelelő mértékben Európában előállított alkatrészeket kell tartalmazniuk.
Brüsszel emellett az Európában előállított alacsony szén-dioxid-kibocsátású acél iránti keresletet is ösztönözné. A tervek szerint az autógyártók az ilyen acél felhasználásával ellensúlyozhatnák kibocsátásuk egy részét.
A dekarbonizáció mikéntjéről azonban komoly nézetkülönbségek alakultak ki, és egy Franciaország és Németország között a múlt hónapban létrejött megállapodás következtében az alacsony karbonkibocsátású acélra vonatkozó javaslatok is vesztettek az erejükből.
A megállapodás Németország kormánykoalícióján belül is feszültségeket okozott. A balközép SPD attól tart, hogy további munkahelyek szűnhetnek meg az ország nehéz helyzetben lévő acéliparában – éppen abban az ágazatban, amely profitálhatott volna a tervezett szabályozásból.
A Voestalpine is alkalmazkodik az új helyzethez
A Voestalpine 1,5 milliárd eurót fektet be környezetkímélőbb acélgyártásba, miközben átszervezi autóipari üzletágát. Az európai autógyártók ugyanis egyszerre küzdenek az olcsóbb kínai modellekkel, a magas európai gyártási költségekkel és az amerikai vámokkal.
A vállalat 2024-ben azt közölte, hogy németországi üzemei egy „közös termelési hálózatot” alkotnak majd. A stratégia középpontjában a „nemzetköziesítés” áll, amelynek célja a munkahelyek védelme. Eibensteiner arra számít, hogy az évi mintegy 12 millió darabos európai autógyártás hosszabb távon „új normává” válik.
„Azt gondolom, hogy az európai piac egyelőre egészséges” – mondta, még az acélipari üzembezárások ellenére is. Az Európai Bizottság ugyanis az év elején kereskedelmi védőintézkedéseket vezetett be.
A vasút egyszerre áldás és átok
A Voestalpine nemcsak az autóiparban érdekelt: a vállalat a világ egyik vezető vasúti váltógyártója, és profitált abból is, hogy a kormányok – különösen Németországban – növelték a vasúti infrastruktúrára fordított kiadásokat.
A Deutsche Bahn, amelyet elöregedett infrastruktúrája és rendszeres késései miatt gyakran érnek kritikák, Eibensteiner szerint egyszerre jelent áldást és átkot.
„Németországban a következő években rengeteg javítási munkát kell elvégezni. Egyfelől ez pozitív a vasúti üzletágunk számára.”
Másfelől azonban a német vasúthálózat problémái megnehezítették a nyersanyagok szállítását is Rotterdam és Hamburg kikötőiből Ausztriába.