A kínaiaktól rettegők ezt nem teszik zsebre: Szeged és a BYD mentheti meg az európai acélipart

A kínai autógyártók európai terjeszkedése új lehetőséget teremthet azoknak a beszállítóknak, amelyek az európai autóipari termelés visszaesése miatt egyre kevesebb megrendelésért versenyeznek – véli a Voestalpine vezérigazgatója. Az európai autóipari vállalatokat egyszerre sújtja a kínai belföldi piac gyengélkedése és az olyan kínai márkák, mint a BYD egyre erősebb európai jelenléte. Ennek következtében a beszállítók számára is kevesebb szerződés marad. Közben a kínai gyártók az Európai Unió importkorlátozásai miatt egyre több termelést helyeznek át Európába – írja a Financial Times.

A BYD mentheti meg az európai acélipart/Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A BYD lett a példa

„Ha a kínaiak idejönnek, és itt gyártanak autókat, az akár pozitív fejlemény is lehet” – mondta Herbert Eibensteiner, az osztrák acélipari vállalat, a Voestalpine vezérigazgatója. A cég bevételeinek mintegy harmada az autóiparból származik. Eibensteiner a BYD-t hozta példaként. „Nagyon közel vannak hozzánk, Magyarországon, ezért teljesen logikus, hogy új ügyfélként tekintsünk rájuk.”

Az ACEA, az Európai Autógyártók Szövetsége szerint Európában évente mintegy 12 millió autót gyártanak, szemben a 2017-es 15 millióval. Az európai autóeladások továbbra sem érték el a járvány előtti szintet, ami arra kényszeríti az autógyártókat és beszállítóikat, hogy üzemeket zárjanak be, illetve csökkentsék a termelést.

A Volkswagen tavaly év végén leállította a járműgyártást drezdai üzemében, és a magas energia- és munkaerőköltségek miatt négy németországi gyár bezárását is mérlegeli.

A Stellantis eközben olyan kínai versenytársakkal működik együtt, mint a Leapmotor és a Dongfeng. A cél az alacsony kihasználtságú európai gyárak kapacitásának közös használata.

Kína egyre több autót exportál

Kína eközben az idén várhatóan több mint 10 millió autót exportál, szemben a tavalyi 7,1 millióval. Peking arra ösztönzi a gyártókat, hogy használják ki a rendelkezésre álló többletkapacitást. A kínai autógyártók európai termelésüket is bővítik, részben az értékesítés növekedése, részben pedig az EU várhatóan 2027-től szigorodó helyi hozzáadottérték-szabályai miatt.

A BYD az idén megkezdi a járműgyártást Magyarországon, és egy második európai üzem létrehozását is fontolgatja Spanyolországban vagy Franciaországban.

Spanyolország a Cheryt és az MG tulajdonosát, az SAIC-ot is igyekszik rávenni, hogy gyárat létesítsen az országban. A Ford pedig a Geelyvel tervezi megosztani valenciai üzemét. Az Xpeng már a Magna Steyr ausztriai gyárában gyárt autókat, és további európai termelőkapacitások létrehozását keresi.