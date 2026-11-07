Elképesztő tempóban tarol a BYD Németországban, mi lesz még, ha felpörög a szegedi gyár?
Amikor a héten azt olvashattuk, nőttek Németországban az ipari megrendelések, feltámadhatott a reményünk: talán, végre túlhaladt a mélyponton a magyar gazdaság számára is létfontosságú német autóipar. A tapasztaltak már ekkor éltek a gyanúperrel – hisz a német gazdaság évek óta felváltva villantja szép és csúf arcát. Nekik lett igazuk, amikor órákkal később megérkezett a friss német újautó-statisztika. Pedig első ránézésre ez is szépnek látszott. A számunkra mégis hordozott jó híreket, részben, mert Orbán Viktor kormányai időben "diverzifikáltak" – kelet felé fordulva leváltunk a teljes német függésről.
Csütörtökön üdítő hír érkezett Európa legnagyobb gazdaságáról, hogy a hosszú évek óta tántorgó iparban 4,4 százalékkal nőttek a megrendelések szeptemberben a nyár utolsó hónapjához képest. Mindjárt a németekkel erősen integrálódott magyar autóipar juthatott erről az eszünkbe, végre jóérzésekkel.
A vájtfülűek azonban az elmúlt időszakban már kiismerték a német gazdaság, Európa iparháza újsütetű Janus-arcát, és ők mindjárt kiszúrhatták: a szép adat 10,1 százalékos augusztusi visszaesést követett.
Mindazonáltal, március óta a leggyorsabb növekedést jelentette a szeptemberi adat, és valóban: elsősorban az autóipari megrendelések 10,5 százalékos megugrása hajtotta. A növekedés az előző két hónap gyenge teljesítményét követte, amely részben a gyártási átállásokkal és a gyárleállásokkal volt magyarázható.
Szójaízű a krumplileves
Akkor most melyik arcot nézzük: vége a szenvedésnek, vagy nincsen? Szerencsére órákon belül segítségünkre érkezett a német újautó-regisztrációk még frissebb, októberi számsora. A leves első látásra bizalomgerjesztőnek nézett ki – az íze azonban nem váltotta be a reményeket, legalábbis a németek számára: Kartoffelsuppe helyett wontonleves.
A fő szám: éves alapon 1,7 százalékkal nőttek a németországi autóregisztrációk éves alapon, és a növekedés már nyolcadik hónapja megszakítatlan. Ez már szép, gondolhatnánk: veszik az autót, pedig a német életszínvonal fejlődése nem épp makulátlan az idén. Annyira nem, hogy a német kiskereskedelmi forgalom visszaesik: szeptemberben – ami a legutóbbi adat –, több mint két százalékkal. Autózni azonban kell, ha német vagy.
Ha a német autógyáraknak végre jól megy, az végül is szintén jó hír a magyar autógyáraknak és autóipari beszállítóknak. De nézzük tovább a számokat, hiszen a németek nem csak német autókat vásárolnak.
Német autóipar: nem bonthatnak pezsgőt
Eddig a a német Szövetségi Gépjármű-közlekedési Hivatal (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) számait néztük. Ha odébbgörgetünk böngészni a Német Autóipari Szövetség (VDA) számaiban, azt találjuk, hogy
- január-októberben 2 476 290 új személyautót regisztráltak, ami 5 százalékos éves növekedés.
- Mindeközben a német autók termelése 4 százalékkal visszaesett (3,37 millióra),
- az export pedig 5 százalékkal zsugorodott (2,54 millióra).
Ha csak az októbert nézzük, kiderül, hogy a németországi gyártók számára nem javult a helyzet, hanem romlott: Janus feje elfordult. A termelés 7, az export nem kevesebb, mint 10 százalékkal esett vissza.
Ha a márkákat tekintjük, a szegedi gyárát hamarosan beindító kínai BYD közben nem kevesebbel, mint 54,3 százalékkal növelte értékesítéseit a KBA szerint. Ez csak az importmárkák közt a legnagyobb növekedés. A Smart ennél is nagyobb, 59,5 százalékos éves növekedést produkált. Lábjegyzet: a német márkák közé sorolták, mert az új, tisztán elektromos modelleket a Mercedes-Benz tervezte, a gyártó azonban a kínai Geely, akiké a Volvo és a Polestar is, és akikkel a németek 50-50 százalékos tulajdonú vegyesvállalatot működtetnek.
Ez még mindig nem a BYD világa, de a kínaiaknak áll a zászló
Ne úgy képzeljük el, hogy a kínaiak máris meghódították a német autópiacot. Inkább úgy, hogy alacsony szintről vettek rakétarajtot és nem látszik, mitől fékeznének – sőt. A BYD nem több mint 2 százalékos autópiaci részesedéssel bír Németországban – meglátjuk, mi történik, ha felpörög a szegedi gyára. A német autópiac még mindig a Volkswagen, a BMW és a Mercedes világa, de az elbocsátások üteméből és az értékesítési mennyiségből látható, hogy erősen érzikl ők is a szorítást. Idén egy aladott BYD-re 9 Volkswagen jut, de nézzük meg egy év múlva.
A fogyasztói trendek is az elektromos autókat gyártó kínaiaknak kedveznek – ez is kiderül a friss számokból. Az elektromos akkus BEV-ek 79,5 százalékos éves növekedést produkáltak, és a piaci részesedésük elérte a 37 százalékot. Októberben 94 ezret regisztráltak belőlük. Messze többet, mint a 38 500 új benzines autó: ezek száma 40,5 százalékkal zuhant. Némileg meglepő lehet, hogy a majdnem 24 ezer dízelautó csak 22 százalékos visszaesést jelent, pedig a dízel ára a benzinnél is gyorsabban emelkedett az idén.
A magyarok számára két jó, és egy rizikós hírt hoztak a számok
Láthattuk, a kínaiak megtelepedése Magyarországon ebben a helyzetben számunkra javítja a helyzetet. A német autóeladások egyéb részletei is kínálnak reményt, kezdjük azonban a negatívummal:
Az Audi októberben 8,4 százalékkal kevesebb autót adott el Németországban. Ez lehet releváns itthon is, hioszen Győrben készül az Audi Q3 harmadik generációja és a Cupra Terramar. Egyébként 2026-ban Ingolstadt is bekapcsolódott a Q3 gyártásába, de innen legutóbb rossz hírek érkeztek.
Ennél jobb hír, hogy a Mercedes ugyanekkora arányban javított. A kecskeméti üzem számára azért is érdekes, mert itt jelentős kapacitásbővítés történt. A Germany Trade & Invest szerint a gyár maximális éves kapacitása a fejlesztés következtében a korábbi mintegy 150 ezerről akár 400 ezer autóra nőhet.