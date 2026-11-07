Elképesztő tempóban tarol a BYD Németországban, mi lesz még, ha felpörög a szegedi gyár?

Amikor a héten azt olvashattuk, nőttek Németországban az ipari megrendelések, feltámadhatott a reményünk: talán, végre túlhaladt a mélyponton a magyar gazdaság számára is létfontosságú német autóipar. A tapasztaltak már ekkor éltek a gyanúperrel – hisz a német gazdaság évek óta felváltva villantja szép és csúf arcát. Nekik lett igazuk, amikor órákkal később megérkezett a friss német újautó-statisztika. Pedig első ránézésre ez is szépnek látszott. A számunkra mégis hordozott jó híreket, részben, mert Orbán Viktor kormányai időben "diverzifikáltak" – kelet felé fordulva leváltunk a teljes német függésről.

A BYD elképesztő ütemben nyomul máris a német autópiacon, és még meg nem is termel a szegedi gyár – az adatok alapján úgy fest, nem a német gyáraké a jövő Európában Fotó: NurPhoto via AFP

Csütörtökön üdítő hír érkezett Európa legnagyobb gazdaságáról, hogy a hosszú évek óta tántorgó iparban 4,4 százalékkal nőttek a megrendelések szeptemberben a nyár utolsó hónapjához képest. Mindjárt a németekkel erősen integrálódott magyar autóipar juthatott erről az eszünkbe, végre jóérzésekkel.

A vájtfülűek azonban az elmúlt időszakban már kiismerték a német gazdaság, Európa iparháza újsütetű Janus-arcát, és ők mindjárt kiszúrhatták: a szép adat 10,1 százalékos augusztusi visszaesést követett.

Mindazonáltal, március óta a leggyorsabb növekedést jelentette a szeptemberi adat, és valóban: elsősorban az autóipari megrendelések 10,5 százalékos megugrása hajtotta. A növekedés az előző két hónap gyenge teljesítményét követte, amely részben a gyártási átállásokkal és a gyárleállásokkal volt magyarázható.

Szójaízű a krumplileves

Akkor most melyik arcot nézzük: vége a szenvedésnek, vagy nincsen? Szerencsére órákon belül segítségünkre érkezett a német újautó-regisztrációk még frissebb, októberi számsora. A leves első látásra bizalomgerjesztőnek nézett ki – az íze azonban nem váltotta be a reményeket, legalábbis a németek számára: Kartoffelsuppe helyett wontonleves.

A fő szám: éves alapon 1,7 százalékkal nőttek a németországi autóregisztrációk éves alapon, és a növekedés már nyolcadik hónapja megszakítatlan. Ez már szép, gondolhatnánk: veszik az autót, pedig a német életszínvonal fejlődése nem épp makulátlan az idén. Annyira nem, hogy a német kiskereskedelmi forgalom visszaesik: szeptemberben – ami a legutóbbi adat –, több mint két százalékkal. Autózni azonban kell, ha német vagy.