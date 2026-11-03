Kiderült, hogy indul be a BYD a szomszédban is: ez látványos lesz, nem sajnálják rá a pénzt

A BYD elsődleges célja, hogy támogatást szerezzen romániai beruházási terveihez, elsősorban a helyi és állami hatóságoktól. A vállalat Romániában Flash Charging gyorstöltőállomások telepítését tervezi, emellett elektromos autóbuszokat és teherautókat, valamint energiatárolásra szolgáló akkumulátorokat is értékesítene. Ehhez Stella Li, a BYD európai vezetője magánbefektetők bevonását, valamint a román hatóságok támogatását szeretné elérni.

BYD romániai beruházási tervei/Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A BYD üzleti lehetőségeket is felfedezett Romániában

„Egy-egy töltőállomás 400-500 ezer euróba kerül. Jelenleg a BYD maga fektet pénzt ezekbe a töltőállomásokba. Ez az egyik oka annak, hogy eljöttem ide” – mondta Stella Li. A vállalat 10-20 töltőállomással számol, ami önmagában mintegy 10 millió eurós beruházást jelenthet. A BYD Europe vezetője a Profit.ro-nak elmondta: romániai látogatása során a töltőállomásokon túl további üzleti lehetőségeket is felfedezett. Stella Li ezeket a lehetőségeket a román vezetőkkel folytatott megbeszélésein is ismertette, köztük olyanokat, amelyek az energetikai szektort érintik.

„Minél többet tudtam meg a piacról, annál több lehetőséget fedeztem fel. Ilyen például az akkumulátoros energiatárolás, az elektromos buszok és az elektromos teherautók piaca. Románia az elfogyasztott kőolaj mintegy 60 százalékát importálja. A mi technológiánkkal ezt az importot körülbelül 30 százalékkal lehetne csökkenteni, amivel pénzt lehetne megtakarítani. Ahelyett, hogy ezt a pénzt importra költenék, a román gazdaságban maradhatna. Románia jelentős földgázkészlettel rendelkezik, amelyet villamosenergia-termelésre és a közlekedés energiaellátására is fel lehet használni. A megfelelő kormányzati politikával mindezt meg lehet valósítani, és hozzájárulhatunk a helyi gazdaság fejlődéséhez” – nyilatkozta a BYD alelnöke.

Később a BYD Romania igazgatója, Andrei Duică arról is beszámolt, hogy a vállalat delegációja a Cotroceni-palotában, a román elnöki hivatalban is találkozott egy elnöki tanácsadóval.

„Megerősíthetem, hogy a BYD delegációja járt Cotroceni-ben, és találkozott az elnöki csapat egyik tisztviselőjével”

– mondta Duică.