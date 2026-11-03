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Kiderült, hogy indul be a BYD a szomszédban is: ez látványos lesz, nem sajnálják rá a pénzt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A BYD jelentős romániai beruházásokkal készül. Számos töltőállomást építene, illetve elektromos buszok és teherautók, valamint akkumulátoros energiatárolók értékesítését is tervezi. A BYD európai vezetője szerint a projektek megvalósításához magánbefektetőkre és a román állam támogatására egyaránt szükség van.
VG
2026.11.03, 16:10
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A BYD elsődleges célja, hogy támogatást szerezzen romániai beruházási terveihez, elsősorban a helyi és állami hatóságoktól. A vállalat Romániában Flash Charging gyorstöltőállomások telepítését tervezi, emellett elektromos autóbuszokat és teherautókat, valamint energiatárolásra szolgáló akkumulátorokat is értékesítene. Ehhez Stella Li, a BYD európai vezetője magánbefektetők bevonását, valamint a román hatóságok támogatását szeretné elérni.

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BYD romániai beruházási tervei/Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

A BYD üzleti lehetőségeket is felfedezett Romániában

„Egy-egy töltőállomás 400-500 ezer euróba kerül. Jelenleg a BYD maga fektet pénzt ezekbe a töltőállomásokba. Ez az egyik oka annak, hogy eljöttem ide” – mondta Stella Li. A vállalat 10-20 töltőállomással számol, ami önmagában mintegy 10 millió eurós beruházást jelenthet. A BYD Europe vezetője a Profit.ro-nak elmondta: romániai látogatása során a töltőállomásokon túl további üzleti lehetőségeket is felfedezett. Stella Li ezeket a lehetőségeket a román vezetőkkel folytatott megbeszélésein is ismertette, köztük olyanokat, amelyek az energetikai szektort érintik.

„Minél többet tudtam meg a piacról, annál több lehetőséget fedeztem fel. Ilyen például az akkumulátoros energiatárolás, az elektromos buszok és az elektromos teherautók piaca. Románia az elfogyasztott kőolaj mintegy 60 százalékát importálja. A mi technológiánkkal ezt az importot körülbelül 30 százalékkal lehetne csökkenteni, amivel pénzt lehetne megtakarítani. Ahelyett, hogy ezt a pénzt importra költenék, a román gazdaságban maradhatna. Románia jelentős földgázkészlettel rendelkezik, amelyet villamosenergia-termelésre és a közlekedés energiaellátására is fel lehet használni. A megfelelő kormányzati politikával mindezt meg lehet valósítani, és hozzájárulhatunk a helyi gazdaság fejlődéséhez” – nyilatkozta a BYD alelnöke.

Később a BYD Romania igazgatója, Andrei Duică arról is beszámolt, hogy a vállalat delegációja a Cotroceni-palotában, a román elnöki hivatalban is találkozott egy elnöki tanácsadóval.

„Megerősíthetem, hogy a BYD delegációja járt Cotroceni-ben, és találkozott az elnöki csapat egyik tisztviselőjével” 

– mondta Duică.

A találkozón elsősorban a BYD romániai beruházásairól, illetve azokról a lehetséges projektekről tárgyaltak, amelyekhez a vállalat a román hatóságok támogatását kérheti.

Stella Li a nap végén úgy fogalmazott: „mindkét csoportra szükségünk van: 

  • a magánbefektetőkre 
  • és az állami hatóságokra”.

„Szükség van olyan magánvállalatokra, amelyek előreviszik a projekteket és eredményeket érnek el. Ha mindig a kormányra várunk, a döntéshozatal túl sokáig tart. Olyan dolgokon dolgozunk, amelyek jelentős változásokat hozhatnak, ezért az elfogadott kormányzati politikákon keresztül a hatóságok támogatására is szükségünk van. Mindkét félre szükségünk van, de egyikre sem hagyatkozunk kizárólagosan” – tette hozzá a BYD alelnöke.

A romániai beszállítókkal való együttműködésben számos lehetőséget lát

„Úgy gondolom, hogy többet tehetünk a helyi ipar támogatásáért. Novemberben két beszállítói konferenciát szervezünk: egyet Németországban, egyet pedig Franciaországban. Meg fogom vizsgálni annak lehetőségét, hogy a román beszállítókat is meghívjuk valamelyikre. Talán jövőre Romániában is szervezhetnénk egy ilyen rendezvényt” – mondta.

Az Európai Unió által tervezett, a Kínából importált autók korlátozását célzó szabályozással kapcsolatban Stella Li úgy véli, hogy a BYD hosszú távon Európában fogja gyártani autóinak jelentős részét, ami alapjaiban változtatja majd meg a helyzetet.

„Nem fogunk kevesebb autót értékesíteni. Két fontos változást látunk. Először is, a BYD ezeket az autókat Európában fogja gyártani. A termelés felfutásának valamivel nehezebb szakasza után magyarországi gyárunk végre eléri a sorozatgyártási szintet. Amint ez megtörténik, helyben gyárthatunk majd a helyi piac ellátására. Magyarországon négy modellt fogunk gyártani.”

„Ami megkülönbözteti a BYD-t, az az Európa iránti erős és hosszú távú elkötelezettségünk. Továbbra is jelentős és tartós jelenlétet akarunk fenntartani a kontinensen” – mondta a BYD Europe vezetője. Hozzátette: hosszú távon azt szeretné elérni, hogy a BYD által Európában értékesített autók többsége helyben, Európában készüljön.

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