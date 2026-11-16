Erre a bejelentésre várt a magyar gazdaság a kínaiaktól: megszólalt a BYD a szegedi gyár beindításáról, ezek az autók lesznek az elsők – kezdődik a sorozatgyártás
A BYD európai terjeszkedésének fontos mérföldkövéhez érkezett: a kínai autógyártó első európai személyautó-gyára, Szegeden épülő üzem hamarosan megkezdi a nagy volumenű sorozatgyártást – közölte He Zsi-csi, a BYD ügyvezető alelnöke. Ez az első olyan kínai autóipari beruházás, amely személyautók teljes körű gyártását valósítja meg az Európai Unióban – írja az Auto.ifeng.com.
A BYD bejelentette, milyen modellek készülnek majd
A szegedi üzem helyszínét 2023 végén választották ki, a területre vonatkozó elővásárlási megállapodást pedig 2024 elején írták alá. Az első gyártóberendezések 2025 végén érkeztek meg Szegedre, a tervek szerint pedig 2026 negyedik negyedévében indulhat meg a felfutó sorozatgyártás.
A beruházás teljes értéke 4 milliárd euró, ami mintegy 3000 milliárd forintnak felel meg. A 300 hektáron megvalósuló üzem nem egyszerű összeszerelő gyár lesz: a préseléstől és karosszéria-hegesztéstől a fényezésen át a végszerelésig a teljes gyártási folyamat helyben zajlik majd. Az üzemhez egy Blade Battery akkumulátorgyártó sor is kapcsolódik, a termelést pedig magas fokú automatizálás jellemzi.
Az első ütem éves kapacitása 150 ezer jármű lesz, amelyet később akár évi 300 ezer autóra is fel lehet futtatni. Elsőként az európai piacra szánt Dolphin Surf készül majd Szegeden, később pedig az Atto sorozat több modellje is gyártásba kerülhet.
A vámok miatt is fontos a szegedi gyár
A helyi gyártás a célországokban érvényes vámok hatásainak kezelésében is kulcsszerepet játszhat. A Daiwa Securities elemzése szerint a BYD vezetése azzal számol, hogy külföldön átlagosan mintegy 20 ezer jüan nettó profitot érhet el autónként, és ezt a célt 2026-ban teljesíteni is szeretné.
A vállalat vezetése egyértelművé tette, hogy a magyarországi gyárnak még 2026 vége előtt termelésbe kell állnia, részben azért, hogy a vámok okozta többletterheket ellensúlyozza. A szegedi kapacitás kiépítésének üteme így szorosan összhangban van a BYD külföldi értékesítésének gyors növekedésével.
Li Jün-fej, a BYD márka- és kommunikációs részlegének vezetője nemrég arról számolt be, hogy 2026 januárja és szeptembere között a vállalat 1,33 millió autót értékesített külföldön. A teljes éves külföldi értékesítést 1,8 millió járműre várják, ami 38,5 százalékkal magasabb a korábban, év elején jelzett 1,3 milliós várakozásnál.
A BYD az év első tíz hónapjában összesen 3,6217 millió új energiával hajtott járművet értékesített, ebből 1,5074 milliót külföldön. Az export így már a teljes értékesítés 41,62 százalékát adta. Augusztusban, szeptemberben és októberben rendre 189 ezer, 181 ezer, illetve 170 ezer külföldi értékesítést regisztráltak, ami éves összevetésben 134, 110, illetve 102 százalékos növekedést jelentett.
Budapestről irányítják az európai terjeszkedést
A gyártókapacitás kiépítésével párhuzamosan a BYD kutatás-fejlesztési és értékesítési hálózata is gyorsan bővül Európában. A vállalat 2025 májusában Budapesten hozta létre európai központját, amely többek között a fejlett vezetéstámogató rendszerek és a következő generációs elektromos járműtechnológiák fejlesztésére összpontosít.
A kereskedői hálózatot is jelentősen bővítenék: a jelenlegi mintegy ezer európai márkakereskedés számát kétezerre növelnék, amivel az európai piac mintegy 90 százalékát fednék le.
A BYD a magyar beszállítói láncot is átalakíthatja
A szegedi üzem megjelenése a helyi beszállítói piacot is átrendezheti. Herbert Eibensteiner, az osztrák Voestalpine vezérigazgatója arról beszélt, hogy a vállalatnak természetes módon fel kell figyelnie a BYD-re mint potenciális ügyfélre, hiszen a kínai autógyártó szegedi üzeme földrajzilag közel található az osztrák acélipari csoporthoz.
Az Európai Autógyártók Szövetségének adatai szerint Európában az éves autógyártás 2017-ben még 15 millió jármű körül alakult, jelenleg azonban már csak mintegy 12 millió. A hagyományos európai autógyártók termelésének visszaesése az acélipari beszállítók megrendeléseit is szűkíti, így a Kínából érkező autógyártók európai helyi termelése új növekedési lehetőséget jelenthet számukra.
Magyarországon is gyorsan nő a BYD értékesítése
A BYD magyarországi piaci jelenléte már most is látványosan erősödik.
- Októberben 10 356 új autót helyeztek forgalomba Magyarországon, ami éves összevetésben 4,1 százalékos visszaesést jelentett.
- Ezzel szemben a BYD 464 autót értékesített az országban, 78,5 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. A márka ezzel a hetedik helyen végzett az értékesítési rangsorban.
Január és október között a BYD összesen 3946 autót adott el Magyarországon, ami 151,7 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.