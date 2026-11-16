Erre a bejelentésre várt a magyar gazdaság a kínaiaktól: megszólalt a BYD a szegedi gyár beindításáról, ezek az autók lesznek az elsők – kezdődik a sorozatgyártás

A BYD európai terjeszkedésének fontos mérföldkövéhez érkezett: a kínai autógyártó első európai személyautó-gyára, Szegeden épülő üzem hamarosan megkezdi a nagy volumenű sorozatgyártást – közölte He Zsi-csi, a BYD ügyvezető alelnöke. Ez az első olyan kínai autóipari beruházás, amely személyautók teljes körű gyártását valósítja meg az Európai Unióban – írja az Auto.ifeng.com.

A BYD európai terjeszkedésének fontos mérföldkövéhez érkezett (képünk illusztráció)/Fotó: Xinhua via AFP

A BYD bejelentette, milyen modellek készülnek majd

A szegedi üzem helyszínét 2023 végén választották ki, a területre vonatkozó elővásárlási megállapodást pedig 2024 elején írták alá. Az első gyártóberendezések 2025 végén érkeztek meg Szegedre, a tervek szerint pedig 2026 negyedik negyedévében indulhat meg a felfutó sorozatgyártás.

A beruházás teljes értéke 4 milliárd euró, ami mintegy 3000 milliárd forintnak felel meg. A 300 hektáron megvalósuló üzem nem egyszerű összeszerelő gyár lesz: a préseléstől és karosszéria-hegesztéstől a fényezésen át a végszerelésig a teljes gyártási folyamat helyben zajlik majd. Az üzemhez egy Blade Battery akkumulátorgyártó sor is kapcsolódik, a termelést pedig magas fokú automatizálás jellemzi.

Az első ütem éves kapacitása 150 ezer jármű lesz, amelyet később akár évi 300 ezer autóra is fel lehet futtatni. Elsőként az európai piacra szánt Dolphin Surf készül majd Szegeden, később pedig az Atto sorozat több modellje is gyártásba kerülhet.

A vámok miatt is fontos a szegedi gyár

A helyi gyártás a célországokban érvényes vámok hatásainak kezelésében is kulcsszerepet játszhat. A Daiwa Securities elemzése szerint a BYD vezetése azzal számol, hogy külföldön átlagosan mintegy 20 ezer jüan nettó profitot érhet el autónként, és ezt a célt 2026-ban teljesíteni is szeretné.

A vállalat vezetése egyértelművé tette, hogy a magyarországi gyárnak még 2026 vége előtt termelésbe kell állnia, részben azért, hogy a vámok okozta többletterheket ellensúlyozza. A szegedi kapacitás kiépítésének üteme így szorosan összhangban van a BYD külföldi értékesítésének gyors növekedésével.

Li Jün-fej, a BYD márka- és kommunikációs részlegének vezetője nemrég arról számolt be, hogy 2026 januárja és szeptembere között a vállalat 1,33 millió autót értékesített külföldön. A teljes éves külföldi értékesítést 1,8 millió járműre várják, ami 38,5 százalékkal magasabb a korábban, év elején jelzett 1,3 milliós várakozásnál.