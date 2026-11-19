A kínai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) alapítója arra figyelmeztette Európát, hogy jelentős költségekkel járhat számára, ha az Európai Unió kitart azon terve mellett, hogy a jelenleginél nagyobb arányban hasznosítsa újra területén az akkumulátorokat. Ehelyett azt javasolta, hogy az elhasznált akkumulátorcellákat Kínába szállítsák, majd az újrahasznosítás és a finomítás során visszanyert nyersanyagokat juttassák vissza Európába.

A CATL üzleti stratégiájának fontos eleme az európai terjeszkedés / Fotó: DPA / AFP

Az elektromos járművek – és velük együtt az akkumulátorok – a Kína és az Európai Unió közötti feszült kapcsolatok egyik jelképévé váltak. Az EU pótlólagos vámokat vetett ki a kínai elektromos autókra, és a hibrid járművek behozatalának korlátozását is tervezi. Ezzel párhuzamosan saját akkumulátoriparának kiépítésére törekszik, aminek részeként egyre több újrahasznosítható akkumulátor-alapanyagot kíván az unión belül tartani – idézte fel a Bloomberg.

Drága mulatság lenne az EU elképzelése

Robin Zeng, a CATL elnök-vezérigazgatója egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa hatalmas összegeket költhet egy olyan akkumulátor-újrahasznosító iparág kiépítésére, amely soha nem lesz versenyképes. Véleménye szerint ehelyett a már meglévő, hatalmas kapacitású kínai üzemekben kellene feldolgozni az elhasznált akkumulátorokat, majd a visszanyert fémeket visszaszállítani Európába. Hozzátette, hogy az erre vonatkozó javaslatot már európai uniós tisztviselőknek és több autógyártónak is bemutatták.

„Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy helyben építsük ki a teljes feldolgozási láncot az akkumulátorok aprításától a fekete massza előállításán át egészen a finomításig, ha ez költségszempontból egyáltalán nem versenyképes?” – tette fel a kérdést Zeng, aki szerint az európai törekvések költségeit végső soron a fogyasztók fogják megfizetni.

Az Európai Unió a hulladékká vált lítiumion-akkumulátorokat és az úgynevezett fekete masszát – vagyis az akkumulátorok újrahasznosítás céljából történő aprítása után visszamaradó anyagot – veszélyes hulladéknak minősítette. Ez a gyakorlatban korlátozza az említett anyagok exportját a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD) kívüli országokba, így több újrahasznosítható alapanyag és stratégiai jelentőségű fém maradhat Európában.