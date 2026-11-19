Beleszállt az EU-ba a Magyarországon is termelő akkugyár alapítója: teljes bukás lehet Európa terve a CATL szerint, ha nem szállítanak mindent vissza Kínába – „Miért ragaszkodnak ehhez?"
A kínai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) alapítója arra figyelmeztette Európát, hogy jelentős költségekkel járhat számára, ha az Európai Unió kitart azon terve mellett, hogy a jelenleginél nagyobb arányban hasznosítsa újra területén az akkumulátorokat. Ehelyett azt javasolta, hogy az elhasznált akkumulátorcellákat Kínába szállítsák, majd az újrahasznosítás és a finomítás során visszanyert nyersanyagokat juttassák vissza Európába.
Az elektromos járművek – és velük együtt az akkumulátorok – a Kína és az Európai Unió közötti feszült kapcsolatok egyik jelképévé váltak. Az EU pótlólagos vámokat vetett ki a kínai elektromos autókra, és a hibrid járművek behozatalának korlátozását is tervezi. Ezzel párhuzamosan saját akkumulátoriparának kiépítésére törekszik, aminek részeként egyre több újrahasznosítható akkumulátor-alapanyagot kíván az unión belül tartani – idézte fel a Bloomberg.
Drága mulatság lenne az EU elképzelése
Robin Zeng, a CATL elnök-vezérigazgatója egy interjúban arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa hatalmas összegeket költhet egy olyan akkumulátor-újrahasznosító iparág kiépítésére, amely soha nem lesz versenyképes. Véleménye szerint ehelyett a már meglévő, hatalmas kapacitású kínai üzemekben kellene feldolgozni az elhasznált akkumulátorokat, majd a visszanyert fémeket visszaszállítani Európába. Hozzátette, hogy az erre vonatkozó javaslatot már európai uniós tisztviselőknek és több autógyártónak is bemutatták.
„Miért ragaszkodunk ahhoz, hogy helyben építsük ki a teljes feldolgozási láncot az akkumulátorok aprításától a fekete massza előállításán át egészen a finomításig, ha ez költségszempontból egyáltalán nem versenyképes?” – tette fel a kérdést Zeng, aki szerint az európai törekvések költségeit végső soron a fogyasztók fogják megfizetni.
Az Európai Unió a hulladékká vált lítiumion-akkumulátorokat és az úgynevezett fekete masszát – vagyis az akkumulátorok újrahasznosítás céljából történő aprítása után visszamaradó anyagot – veszélyes hulladéknak minősítette. Ez a gyakorlatban korlátozza az említett anyagok exportját a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezeten (OECD) kívüli országokba, így több újrahasznosítható alapanyag és stratégiai jelentőségű fém maradhat Európában.
A probléma azonban az újrahasznosítási kapacitásokban rejlik. Miközben Kína jelentős kapacitásokkal rendelkezik – a világ lítiumionakkumulátor-gyártásának 85 százalékát adja, az értékes nyersanyagok visszanyerésében pedig ennél is nagyobb a részesedése –, Európában a magas költségek és az engedélyezési eljárások nehézségei hátráltatják a kapacitásbővítést.
Ez a CATL üzleti stratégiája
A CATL számára a nemzetközi terjeszkedés kulcsfontosságú szerepet játszik az üzleti tevékenység bővítésében, különösen a kínai belföldi piacon tapasztalható éles verseny miatt. A vállalat stratégiájának része, hogy külföldön, az autógyártók termelési központjaihoz közelebb is gyártókapacitásokat hozzon létre. A vállalat már rendelkezik gyártóüzemmel Németországban, Spanyolországban pedig a Stellantis NV autógyártóval közösen épít új akkumulátorgyárat. Hasonló megfontolásból épült a debreceni CATL-gyár is.
A geopolitikai feszültségek ugyanakkor lassítják a terjeszkedést. A CATL magyarországi akkumulátorgyárának megvalósítása több hónapos késedelmet szenvedett, miközben az akkumulátoripari beszállítói lánc más szereplőivel szemben környezetvédelmi, tűzbiztonsági és munkaügyi előírások betartásával kapcsolatos vizsgálatok indultak. A kínai Semcorp, amely akkumulátorokhoz használt szeparátorfóliákat gyárt, felfüggesztette magyarországi működését, miután kiderült, hogy az üzeme alatti talajvíz szennyezett.
Robin Zeng szerint az európai gyártás helyi hozzáadott értékének növelésére irányuló törekvésekhez – amelyek az uniós ipari munkahelyek védelmét célzó, szélesebb körű kereskedelemkorlátozó politika részét képezik – a helyi tartalom követelményének egyértelmű és pontosan körülhatárolt meghatározására lenne szükség.
„Ha az akkumulátorokat helyben gyártják, az helyi termelésnek számít, ahogyan az is, ha a katód- és anódanyagokat helyben állítják elő. Ez rendben van. De mi a helyzet az ásványi nyersanyagokkal? Ha Európában nincsenek megfelelő bányák, akkor hiába ásnak akár három láb mélyre is, az ásványi nyersanyagokat továbbra is Afrikából vagy más, természeti erőforrásokban gazdag térségekből kell importálni” – érvelt a CATL-vezér.
Zeng hangsúlyozta, hogy a CATL továbbra is nyitott az együttműködésekre és a technológiai licencmegállapodásokra. Szerinte a külföldi partnerségeket nem a befektetők nemzetisége, hanem a helyi gazdasághoz való hozzájárulásuk alapján kellene megítélni.