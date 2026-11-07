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Ünnepel Románia, Paksot hónapokkal lekésték, de újra üzemel a csernavodai atomerőmű

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A péntek este újraindított első blokk teljesítményét fokozatosan növelik, a második reaktor sorsa hétfőn kerül napirendre. A román miniszterelnök egymilliárd lejre becsülte a csernavodai atomerőmű kieséséből származó veszteségeket.
Nemes Tamás
2026.11.07, 17:55
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Száz nap után ismét áramot termel a romániai csernavodai atomerőmű első blokkja, amelynek leállása komoly terhet rótt az ország villamosenergia-rendszerére. A teljesítményt a következő 24 órában fokozatosan száz százalékra emelik, miközben a második reaktor újraindításáról hétfőn születhet döntés.

Cernavodai atomerőmű Románia, Duna, energia energiaválság
Jelentősen enyhülhet a román villamosenergia-rendszerre nehezedő nyomás, miután újraindult a cernavodai atomerőmű első reaktora / Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

Péntek este újraindították a romániai csernavodai atomerőmű első blokkját. A létesítmény mintegy száz napig nem termelt villamos energiát a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Luca Niculescu miniszterelnök szombaton az erőműben közölte: 

a reaktor teljesítménye már elérte a névleges kapacitás felét, és a következő 24 órában fokozatosan száz százalékra emelkedik.

A kormányfő Dumitru Chisalița energiaügyi miniszterrel együtt látogatott el az erőműbe. A vezérlőteremben személyesen is megtekintette a termelés felfutását. Niculescu szerint az első blokk Románia villamosenergia-termelésének hozzávetőleg nyolc százalékát adja, így a visszakapcsolása érezhetően csökkentheti az energiarendszer terhelését és az ország importigényét, különösen a csúcsfogyasztási időszakokban.

A második blokk újraindításáról egyelőre nincs döntés. A miniszterelnök bejelentette, hogy hétfőn elemzik a reaktor állapotát, és megvizsgálják, mikor lehet ismét üzembe helyezni. Határidőt nem közölt, de reményét fejezte ki, hogy hamarosan kedvező hírek érkeznek.

A leállást a Duna vízhozamának rendkívüli visszaesése okozta. Az erőmű szakemberei a kormányfőnek arról beszéltek, hogy az előrejelzések alapján még százéves időtávon sem számítottak ilyen helyzetre. A történtek után a román kormány kiemelt feladatként kezeli a Bala 2 projektet, amelynek célja, hogy több víz jusson a létesítményhez, biztosítva a reaktorok hűtését.

Sürgősen korszerűsíteni kell a cernavodai atomerőművet

Niculescu az Agerpresnek elmondta, hogy a beruházás az első és a második blokk mellett a tervezett harmadik és negyedik reaktor vízellátásához is szükséges. A munkálatok mellett a kotrási feladatokat is folyamatosan el kell végezni, hogy az erőmű működéséhez szükséges feltételek hosszú távon rendelkezésre álljanak.

A miniszterelnök a kiesés pénzügyi következményeiről is beszélt. Becslése szerint az elmúlt három hónapban mintegy egymilliárd lejes, vagyis körülbelül 200 millió eurós veszteség keletkezett. Ezt az összeget a Bala 2 projekt várható költségéhez hasonlította: a vízellátás biztonságát szolgáló beruházásra nagyjából ugyanekkora összeget kell majd fordítani.

A kormányfő méltatta az atomerőmű dolgozóinak munkáját, és hangsúlyozta, hogy a nukleáris energia fontos szerepet tölt be az ország energiaellátásában. A cernavodai létesítmény hosszabb távú működéséhez azonban a termelőkapacitás mellett a megfelelő hűtővízellátást is biztosítani kell.

Három hónap után végre újraindul a dunai atomerőmű, de van egy rossz hír is – ezt közölték a románok Cernavoda helyzetéről

Hónapok óta nem termel áramot a romániai atomerőmű két reaktora, az egyik azonban pénteken visszatérhet a hálózatra. A szakemberek fokozatosan növelik majd a cernavodai termelést.

 

Energiaválság

Energiaválság
2014 cikk

 

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