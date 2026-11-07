Ünnepel Románia, Paksot hónapokkal lekésték, de újra üzemel a csernavodai atomerőmű

Száz nap után ismét áramot termel a romániai csernavodai atomerőmű első blokkja, amelynek leállása komoly terhet rótt az ország villamosenergia-rendszerére. A teljesítményt a következő 24 órában fokozatosan száz százalékra emelik, miközben a második reaktor újraindításáról hétfőn születhet döntés.

Jelentősen enyhülhet a román villamosenergia-rendszerre nehezedő nyomás, miután újraindult a cernavodai atomerőmű első reaktora / Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

Péntek este újraindították a romániai csernavodai atomerőmű első blokkját. A létesítmény mintegy száz napig nem termelt villamos energiát a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Luca Niculescu miniszterelnök szombaton az erőműben közölte:

a reaktor teljesítménye már elérte a névleges kapacitás felét, és a következő 24 órában fokozatosan száz százalékra emelkedik.

A kormányfő Dumitru Chisalița energiaügyi miniszterrel együtt látogatott el az erőműbe. A vezérlőteremben személyesen is megtekintette a termelés felfutását. Niculescu szerint az első blokk Románia villamosenergia-termelésének hozzávetőleg nyolc százalékát adja, így a visszakapcsolása érezhetően csökkentheti az energiarendszer terhelését és az ország importigényét, különösen a csúcsfogyasztási időszakokban.

A második blokk újraindításáról egyelőre nincs döntés. A miniszterelnök bejelentette, hogy hétfőn elemzik a reaktor állapotát, és megvizsgálják, mikor lehet ismét üzembe helyezni. Határidőt nem közölt, de reményét fejezte ki, hogy hamarosan kedvező hírek érkeznek.

A leállást a Duna vízhozamának rendkívüli visszaesése okozta. Az erőmű szakemberei a kormányfőnek arról beszéltek, hogy az előrejelzések alapján még százéves időtávon sem számítottak ilyen helyzetre. A történtek után a román kormány kiemelt feladatként kezeli a Bala 2 projektet, amelynek célja, hogy több víz jusson a létesítményhez, biztosítva a reaktorok hűtését.

Sürgősen korszerűsíteni kell a cernavodai atomerőművet

Niculescu az Agerpresnek elmondta, hogy a beruházás az első és a második blokk mellett a tervezett harmadik és negyedik reaktor vízellátásához is szükséges. A munkálatok mellett a kotrási feladatokat is folyamatosan el kell végezni, hogy az erőmű működéséhez szükséges feltételek hosszú távon rendelkezésre álljanak.