Miközben a Wall Streeten pánikolnak, az ázsiai chipgyártók már a pénzt számolják: 33 milliárd dollárt osztanak szét az AI-boom nyertesei
Miközben az amerikai technológiai részvények ismét meredeken zuhannak, Dél-Koreában egészen más számokat nézegetnek. A Samsung és az SK Hynix a mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően közel 33 milliárd dollárnyi osztalékot fizet ki a következő hetekben, és ezzel még az ország fizetőeszközének árfolyamát is megmozgathatják. A chipgyártók rekordnyeresége ráadásul nemcsak a részvényeseknek, hanem a dolgozóknak és a dél-koreai államnak is hatalmas összegeket hozhat.
Alig két nappal Jensen Huang visszatérése után ismét összeomlott a befektetői optimizmus a Wall Streeten. A Nasdaq szerdán 4 százalék körüli zuhanást szenvedett el, miután Donald Trump újabb vámokat helyezett kilátásba, a friss inflációs adatok pedig tovább növelték a kamatpolitikával kapcsolatos bizonytalanságot.
A befektetők az AI-fejlesztések megtérülését is egyre inkább megkérdőjelezik. A technológiai vállalatok több százmilliárd dollárt fordítanak adatközpontokra, miközben egyelőre nem világos, hogy ezek a beruházások mikor termelnek elegendő profitot.
Dél-Koreában azonban a mesterségesintelligencia-beruházásoknak már most kézzelfogható eredményei vannak. A világ két legnagyobb memóriacsipgyártója, a Samsung Electronics és az SK Hynix olyan összegeket keresett az elmúlt időszakban, hogy a következő hetekben több tízmilliárd dollárt juttathatnak vissza részvényeseiknek.
Két vállalat 33 milliárd dollárt fizet ki a részvényeseknek
A Samsung november 27-én 30 ezermilliárd von, vagyis mintegy 22,3 milliárd dollár osztalékot fizet ki a harmadik negyedév eredménye után. Ez nagyjából tizenkétszerese annak az összegnek, amelyet a vállalat 2025 eleje óta átlagosan negyedévente osztalékként kifizetett.
Az SK Hynix sem sokkal marad el mögötte. A vállalat az év végéig további 14,1 ezermilliárd vont, átszámítva mintegy 10,5 milliárd dollárt fizethet ki. Ez több mint ötvenszerese az elmúlt közel két év átlagos negyedéves osztalékának.
A két vállalat együttes kifizetése így eléri a 44,1 ezermilliárd vont, vagyis megközelíti a 33 milliárd dollárt.
A Bloomberg által ismertetett vállalati és piaci adatok szerint a hatalmas osztalékok a memóriacsipek iránti kereslet megugrásának köszönhetők. Az MI-rendszerek működtetéséhez és tanításához egyre több nagy teljesítményű memória szükséges, az adatközpontok építésére fordított összegek pedig közvetlenül növelik a dél-koreai gyártók bevételeit.
A részvényesek mellett a dolgozók is részesülhetnek a fellendülésből. A dél-koreai jegybank becslése szerint az ország nagy chipgyártó, autóipari és hajóépítő vállalatai 2027-ben összesen 60-70 ezermilliárd vonnyi bónuszt fizethetnek ki alkalmazottaiknak, szemben az idei 10,9 ezermilliárddal.
Már a dél-koreai von árfolyamát is megmozgathatják
A hatalmas nyereségeknek a részvényeseken túl az egész dél-koreai gazdaságra lehet hatásuk. Ennek oka, hogy a chipgyártók exportbevételeik jelentős részét dollárban szerzik, az osztalékokat, a dolgozói bónuszokat és az adókat viszont vonban kell kifizetniük. Ehhez nagy mennyiségű dollárt válthatnak át a dél-koreai fizetőeszközre, növelve a von iránti keresletet.
A folyamat már az idei árfolyamon is érződik. A von a júniusi, 17 éves mélypontjához képest mintegy 16 százalékkal erősödött, az év eleje óta pedig körülbelül 7 százalékos nyereségben van a dollárral szemben.
Ezzel az ázsiai devizák egyik legjobb teljesítményét nyújtja, és 2017 óta a legerősebb évét zárhatja.
A Macro Hive és a Korea Investment & Securities elemzői szerint 2027 első fél évének végére akár 1200 vonra is csökkenhet egy dollár ára, míg a Goldman Sachs 1280 von körüli árfolyammal számol. Szerdán még nagyjából 1345 vont kellett fizetni egy dollárért.
Nemcsak a chipgyártók, a dél-koreai állam is hatalmasat nyerhet
Az AI-beruházások hatása a költségvetésben is megjelenik. A dél-koreai pénzügyminisztérium az idei évre rekordot jelentő, 478,6 ezermilliárd vonos adóbevétellel számol, ami 28 százalékos növekedés 2025-höz képest. Ebből a társaságiadó-bevétel várhatóan 136,4 ezermilliárd vont tesz ki. A jelentős többlet hátterében elsősorban a félvezetőipar kiugró nyeresége áll.
A következő nagyobb devizapiaci mozgást a vállalatok tavaszi adófizetései hozhatják. A dél-koreai cégeknek március végéig kell rendezniük az éves társasági adójukat, ami újabb jelentős vonkeresletet teremthet. A Macro Hive számításai szerint az adófizetésekhez kapcsolódó pénzmozgások akár 102 milliárd dollárnyi nettó vonkeresletet is eredményezhetnek.
A tőzsdéken ugyanakkor Dél-Koreát sem kerülte el az eladási hullám. Szerdán a Samsung részvénye közel 10, az SK Hynix papírja pedig mintegy 11 százalékot veszített értékéből, a szöuli Kospi index pedig több mint 6 százalékot zuhant. A két vállalat nyeresége és részvényárfolyama tehát jelenleg egészen eltérő képet mutat.