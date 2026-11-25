Miközben az amerikai technológiai részvények ismét meredeken zuhannak, Dél-Koreában egészen más számokat nézegetnek. A Samsung és az SK Hynix a mesterséges intelligencia iránti keresletnek köszönhetően közel 33 milliárd dollárnyi osztalékot fizet ki a következő hetekben, és ezzel még az ország fizetőeszközének árfolyamát is megmozgathatják. A chipgyártók rekordnyeresége ráadásul nemcsak a részvényeseknek, hanem a dolgozóknak és a dél-koreai államnak is hatalmas összegeket hozhat.

Miközben a Wall Streeten pánikolnak, az ázsiai chipgyártók már a pénzt számolják: 33 milliárd dollárt osztanak szét az AI-boom nyertesei / Fotó: FOTOGRIN

Alig két nappal Jensen Huang visszatérése után ismét összeomlott a befektetői optimizmus a Wall Streeten. A Nasdaq szerdán 4 százalék körüli zuhanást szenvedett el, miután Donald Trump újabb vámokat helyezett kilátásba, a friss inflációs adatok pedig tovább növelték a kamatpolitikával kapcsolatos bizonytalanságot.

A befektetők az AI-fejlesztések megtérülését is egyre inkább megkérdőjelezik. A technológiai vállalatok több százmilliárd dollárt fordítanak adatközpontokra, miközben egyelőre nem világos, hogy ezek a beruházások mikor termelnek elegendő profitot.

Dél-Koreában azonban a mesterségesintelligencia-beruházásoknak már most kézzelfogható eredményei vannak. A világ két legnagyobb memóriacsipgyártója, a Samsung Electronics és az SK Hynix olyan összegeket keresett az elmúlt időszakban, hogy a következő hetekben több tízmilliárd dollárt juttathatnak vissza részvényeseiknek.

Két vállalat 33 milliárd dollárt fizet ki a részvényeseknek

A Samsung november 27-én 30 ezermilliárd von, vagyis mintegy 22,3 milliárd dollár osztalékot fizet ki a harmadik negyedév eredménye után. Ez nagyjából tizenkétszerese annak az összegnek, amelyet a vállalat 2025 eleje óta átlagosan negyedévente osztalékként kifizetett.

Az SK Hynix sem sokkal marad el mögötte. A vállalat az év végéig további 14,1 ezermilliárd vont, átszámítva mintegy 10,5 milliárd dollárt fizethet ki. Ez több mint ötvenszerese az elmúlt közel két év átlagos negyedéves osztalékának.

A két vállalat együttes kifizetése így eléri a 44,1 ezermilliárd vont, vagyis megközelíti a 33 milliárd dollárt.

A Bloomberg által ismertetett vállalati és piaci adatok szerint a hatalmas osztalékok a memóriacsipek iránti kereslet megugrásának köszönhetők. Az MI-rendszerek működtetéséhez és tanításához egyre több nagy teljesítményű memória szükséges, az adatközpontok építésére fordított összegek pedig közvetlenül növelik a dél-koreai gyártók bevételeit.