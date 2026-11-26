Az Európai Központi Bank elnöke az Európai Unió egyik legbefolyásosabb hivatalnoka, és a csütörtöki uniós csúcson a távozó Christine Lagarde elnök utódáról kellett megegyezni. Meg is született a döntés, a pozíciót egy olyan ország polgára kapta meg, ahonnan még nem jött EKB-elnök. Az összeült vezetők nem csak egy személyt választottak, hanem egy irányt is: a forint számára nem feltétlenül jó a hír.

Christine Lagarde az Európai Unió egyik legfontosabb pozícióját töltötte be: utódjáról mosz egyeztek meg az euróövezeti vezetők Fotó: Matias Basualdo

A kétnapos EU-csúcs mellett az euróövezeti vezetők külön is összeültek Brüsszelben, Lagarde utódjáról nekik kellett dönteniük.

Az eurózóna vezetői Pablo Hernández de Cost választották Christine Lagarde utódjául az Európai Központi Bank (EKB) élére – jelenti a Euronews. Ő az első spanyol, akit erre a vezető tisztségre kiválasztottak.

Az 55 éves Hernández de Cos jelenleg a Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezeti. Klaas Knottal, a holland jegybank korábbi elnökével szemben nyerte el a tisztséget. Kinevezése csak az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával folytatott konzultációt követően válik hivatalossá: az ő hozzájárulásuk megszerzése után lesz az EKB elnöke Pablo Hernández de Cos.

Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Pablo Hernández de Cos kiválasztása nem meglepetés, az elmúlt két hétben már egyértelműen ő számított a favoritnak, korábban azonban szorosabbnak tűnt a verseny a spanyol és a holland jelölt között.

A pozíció fontossága miatt nem volt könnyű eljutni a konszenzusig, amelyet a két "nehézsúlyú" euróövezeti tag, Németország és Franciaország is támogat. De Cos kijelölése egyúttal az EKB jövőbeli politikáját illetően is hordozhat üzenetet, hiszen a két jelölt inflációs szigora közt különbségeket látnak az elemzők. Mindennek nem csak az euró, hanem a forint árfolyama számára is lehetnek következményei – a magyar jegybank számára is vannak tehát a történteknek elgondolkodtató elemei.

Christine Lagarde utódja: galamb, vagy héja? A mesterséges intelligencia is megvizsgálta

"Galamb", vagy "héja", a pénzügyi nyelvben erre az alapvető két csoportra osztják a jegybankárokat. A galamb olyan döntéshozó, aki kevésbé hajlik a szigorításra – azaz például a kamatemelésre, mint a héja, vagy alkalomadtán jobban a lazításra (mondjuk kamatcsökkentésre), mint a héja.