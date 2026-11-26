Megvan, ki követi Christine Lagarde-ot az EKB élén, súlyos kérdésben döntöttek az EU-csúcson – a forint számára nem feltétlenül jó a hír
Az Európai Központi Bank elnöke az Európai Unió egyik legbefolyásosabb hivatalnoka, és a csütörtöki uniós csúcson a távozó Christine Lagarde elnök utódáról kellett megegyezni. Meg is született a döntés, a pozíciót egy olyan ország polgára kapta meg, ahonnan még nem jött EKB-elnök. Az összeült vezetők nem csak egy személyt választottak, hanem egy irányt is: a forint számára nem feltétlenül jó a hír.
A kétnapos EU-csúcs mellett az euróövezeti vezetők külön is összeültek Brüsszelben, Lagarde utódjáról nekik kellett dönteniük.
Az eurózóna vezetői Pablo Hernández de Cost választották Christine Lagarde utódjául az Európai Központi Bank (EKB) élére – jelenti a Euronews. Ő az első spanyol, akit erre a vezető tisztségre kiválasztottak.
Az 55 éves Hernández de Cos jelenleg a Nemzetközi Fizetések Bankját (BIS) vezeti. Klaas Knottal, a holland jegybank korábbi elnökével szemben nyerte el a tisztséget. Kinevezése csak az Európai Parlamenttel és az EKB Kormányzótanácsával folytatott konzultációt követően válik hivatalossá: az ő hozzájárulásuk megszerzése után lesz az EKB elnöke Pablo Hernández de Cos.
Pablo Hernández de Cos kiválasztása nem meglepetés, az elmúlt két hétben már egyértelműen ő számított a favoritnak, korábban azonban szorosabbnak tűnt a verseny a spanyol és a holland jelölt között.
A pozíció fontossága miatt nem volt könnyű eljutni a konszenzusig, amelyet a két "nehézsúlyú" euróövezeti tag, Németország és Franciaország is támogat. De Cos kijelölése egyúttal az EKB jövőbeli politikáját illetően is hordozhat üzenetet, hiszen a két jelölt inflációs szigora közt különbségeket látnak az elemzők. Mindennek nem csak az euró, hanem a forint árfolyama számára is lehetnek következményei – a magyar jegybank számára is vannak tehát a történteknek elgondolkodtató elemei.
Christine Lagarde utódja: galamb, vagy héja? A mesterséges intelligencia is megvizsgálta
"Galamb", vagy "héja", a pénzügyi nyelvben erre az alapvető két csoportra osztják a jegybankárokat. A galamb olyan döntéshozó, aki kevésbé hajlik a szigorításra – azaz például a kamatemelésre, mint a héja, vagy alkalomadtán jobban a lazításra (mondjuk kamatcsökkentésre), mint a héja.
A Reuters már februárban galambként jellemezte Hernández de Cost, aki azonban a 2022-es inflációs hullám idején képes volt változtatni álláspontján. A Pictet vagyonkezelő elemzője, Frederik Ducrozet ezzel szemben Knotot pragmatikus héjaként jellemezte. Már akkor beszéltek róla, hogy Cos győzelme jó hír lenne a magas adósságú déli tagállamoknak, és kevésbé jó a takarékos tagállamoknak, mint amilyen Németország és Hollandia. (De végül belementek, a kérdés, nem várnak-e el cserébe valamit, akár már az EU-csúcson, ahol a takarékosok a "kohézió barátaival" csapnak össze.)
A német ZEW gazdaságkutató intézet a potenciális EKB-elnökjelöltek 2018 és 2024 között elhangzott beszédeit elemezte mesterséges intelligencia segítségével. Márciusban publikált kutatásuk szerint Hernández de Cos inkább az expanzív monetáris politika híve, míg Knot köztes álláspontot képvisel. Az infláció 2022-es megugrásakor ugyanakkor mindketten a szigorítás híveivé váltak.
A szakemberek mérsékelt galambnak tartják de Cost, tehát hatalmas irányváltást nem jelez előre az EKB-nál a kiválasztása, de az eurót tekintve gyengébb árfolyamot sugall, mint ha Knot lett volna a nyertes. A dollár ellen gyengülő euró pedig – ha semmi egyéb fontos nem változik – a forint számára nem jó ómen szokott lenni.
Azonnali hatást nem érdemes kutatni, de későbbi következmények jöhetnek
Azonnali árfolyamhatásokat nem feltétlenül érdemes keresni, hisz de Cos kiválasztása tulajdonképpen nem meglepetés. Az euró mindenesetre napok óta visszavonulóban van a dollárral szemben. Ha azonban de Cos ténylegesen az EKB élére kerül, és a piacokon úgy értékelik, hogy ez elmozdulást eredményez egy lazább monetáris politika irányába, ez már akár hathat az euró dollárral szembeni árfolyamára – negatívan.
Közvetetten a forintéra is. A forint az elmúlt két hétben az euró ellenében is visszavonulóban volt. Ha előretekintve de Cos kiválasztása jelent is kockázatot, rövid távon akár csökkentheti is a nyomást, hisz a forint legutóbbi gyengülése részben annak a számlájára írható, hogy az MNB legutóbbi nyilatkozatai nem zárták ki az újabb kamatcsökkentést.
Ez utóbi szűkítené ugyanis a magyar kamatelőnyt többek közt az euróövezethez képest. Ha azonban az euróövezetben magában is a korábban vártnál alacsonyabb kamat a kilátás, akkor a forintnak nem feltétlenül kell gyengülnie. A továbbiakban is együtt kell tehát figyelni az EKB és az MNB jelzéseit, ha azonban a dollár előrenyomul az euróval szemben, az nem jó a forintnak sem.