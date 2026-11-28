Több felsővezető állásába és 3 milliárd dollárnyi pótlólagos tőkébe került az amerikai Citigroupnak, hogy londoni leányvállalata jegybanki engedély nélkül alkalmazott számítási módszerrel 35 milliárd dollárral kevesebb kockázatot mutatott ki a valósnál – írta a The Wall Street Journal nyomán az Investing.com.

Citigroup skandallum: az amerikai anyabank kénytelen volt 3 milliárd dolláros tőkeinjekcióval feltölteni a londoni leányvállalat biztonsági tartalékait Fotó: NurPhoto via AFP

A botrány hátterében az áll, hogy a bankok minden kihelyezett pénzük és kereskedési ügyletük után biztonsági tőketartalékot kötelesek képezni: minél kockázatosabb egy ügylet, annál több tőkét kell mögé tenni.

A Citigroup londoni egysége azonban úgy számolt, mintha a portfóliójában lévő kockázattal súlyozott eszközök (RWA) értéke 35 milliárd dollárral alacsonyabb lenne a ténylegesnél – ez a leányvállalat által jelentett teljes állomány mintegy 20 százalékát tette ki.

A hibát az okozta, hogy az egyik európai kereskedési részlegnél egy saját fejlesztésű matematikai képlettel kalkulálták a kockázatokat, miközben erre a brit jegybank (Bank of England) nem adott engedélyt.

Az egészre egy belső munkatársi jelzés derített fényt, a helyzeten csak rontott, hogy az amerikai anyabank kénytelen volt 3 milliárd dolláros tőkeinjekcióval feltölteni a londoni leányvállalat biztonsági tartalékait.

Távozó vezetők, Londonba vezényelt kockázati igazgató a Citigroup botránya után

A botrány miatt a felügyeleti adatszolgáltatásért felelős legalább két ügyvezető igazgatótól megvált a bank. Emellett a Citigroup csoportszintű kockázatkezelési igazgatója, Zdenek Turek New Yorkból Londonba tette át a székhelyét, hogy személyesen felügyelje a hibák kijavítását – bár a pénzintézet szóvivője szerint az áthelyezésről már az ügy kipattanása előtt döntés született.

A hatósági nyilvántartásokból az is kiderült, hogy a brit leányvállalat kockázatkezelési igazgatója, Manjira Sen-Gosain november elején távozott a cégtől. Korábban, októberben a londoni egység vezérigazgatója, Tiina Lee is bejelentette távozását, a bank állítása szerint azonban az ő lépése nem függ össze a könyvelési hibával.

A Citigroup közlése szerint a számításokat már korrigálták, a tőketartalékokat helyreállították, és a leányvállalat egyetlen pillanatra sem sértette meg a minimális hatósági tőkekövetelményeket. A bank hangsúlyozta, hogy az incidens nem volt hatással sem a csoport szintű tőkehelyzetre, sem a pénzügyi eredményekre.

Az eset ennek ellenére komoly presztízsveszteség Jane Fraser vezérigazgatónak, aki évek óta a bank belső ellenőrzési rendszereinek rendbetételén és a felügyeleti hatóságok bizalmának visszaszerzésén dolgozik.