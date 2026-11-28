Itt az évtized botránya? Hullanak a fejek a Citigroupnál: saját dolgozójuk buktatta le a 35 milliárd dolláros trükközést – vénába kapta a tőkinjekciót az Amerikai nagybank, akkora a kár
Több felsővezető állásába és 3 milliárd dollárnyi pótlólagos tőkébe került az amerikai Citigroupnak, hogy londoni leányvállalata jegybanki engedély nélkül alkalmazott számítási módszerrel 35 milliárd dollárral kevesebb kockázatot mutatott ki a valósnál – írta a The Wall Street Journal nyomán az Investing.com.
A botrány hátterében az áll, hogy a bankok minden kihelyezett pénzük és kereskedési ügyletük után biztonsági tőketartalékot kötelesek képezni: minél kockázatosabb egy ügylet, annál több tőkét kell mögé tenni.
A Citigroup londoni egysége azonban úgy számolt, mintha a portfóliójában lévő kockázattal súlyozott eszközök (RWA) értéke 35 milliárd dollárral alacsonyabb lenne a ténylegesnél – ez a leányvállalat által jelentett teljes állomány mintegy 20 százalékát tette ki.
A hibát az okozta, hogy az egyik európai kereskedési részlegnél egy saját fejlesztésű matematikai képlettel kalkulálták a kockázatokat, miközben erre a brit jegybank (Bank of England) nem adott engedélyt.
Az egészre egy belső munkatársi jelzés derített fényt, a helyzeten csak rontott, hogy az amerikai anyabank kénytelen volt 3 milliárd dolláros tőkeinjekcióval feltölteni a londoni leányvállalat biztonsági tartalékait.
Távozó vezetők, Londonba vezényelt kockázati igazgató a Citigroup botránya után
A botrány miatt a felügyeleti adatszolgáltatásért felelős legalább két ügyvezető igazgatótól megvált a bank. Emellett a Citigroup csoportszintű kockázatkezelési igazgatója, Zdenek Turek New Yorkból Londonba tette át a székhelyét, hogy személyesen felügyelje a hibák kijavítását – bár a pénzintézet szóvivője szerint az áthelyezésről már az ügy kipattanása előtt döntés született.
A hatósági nyilvántartásokból az is kiderült, hogy a brit leányvállalat kockázatkezelési igazgatója, Manjira Sen-Gosain november elején távozott a cégtől. Korábban, októberben a londoni egység vezérigazgatója, Tiina Lee is bejelentette távozását, a bank állítása szerint azonban az ő lépése nem függ össze a könyvelési hibával.
A Citigroup közlése szerint a számításokat már korrigálták, a tőketartalékokat helyreállították, és a leányvállalat egyetlen pillanatra sem sértette meg a minimális hatósági tőkekövetelményeket. A bank hangsúlyozta, hogy az incidens nem volt hatással sem a csoport szintű tőkehelyzetre, sem a pénzügyi eredményekre.
Az eset ennek ellenére komoly presztízsveszteség Jane Fraser vezérigazgatónak, aki évek óta a bank belső ellenőrzési rendszereinek rendbetételén és a felügyeleti hatóságok bizalmának visszaszerzésén dolgozik.
Emlékezetes, az amerikai felügyeletek 2024-ben már 136 millió dollárra bírságolták a Citigroupot, amiért túl lassan haladt a korábban feltárt hiányosságok felszámolásával.
A bank az újabb londoni hibáról már tájékoztatta az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve illetékeseit, és belső vizsgálatot indított az ügyben.
A Citigroup egy amerikai bankcsoport, a könyvelési hiba azonban a londoni székhelyű leányvállalatánál, a Citigroup Global Markets Limitednél történt. Mivel a nagy amerikai befektetési bankok az európai és brit piaci műveleteiket helyi, önállóan engedélyezett leányvállalatokon keresztül végzik, az ottani kereskedési könyvekre a brit jegybank felügyeleti szabályai és tőkekövetelményei vonatkoznak.
Emiatt volt szükség a brit jegybank engedélyére a belső kockázati modell használatához, és ezért kellett az amerikai anyabanknak egy 3 milliárd dolláros tőkeinjekcióval kisegítenie a londoni egységet a hiba feltárása után.