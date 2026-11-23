Hivatalos versenyjogi vizsgálatot indított hétfőn az Európai Bizottság a Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) ellen, mert felmerült a gyanú, hogy a brit székhelyű palackozóvállalat visszaélt erőfölényével az európai kiskereskedőkkel szemben. A brüsszeli hatóság szerint a társaság akadályozhatta a határokon átnyúló kereskedelmet, és megnehezíthette, hogy a nagykereskedelmi ügyfelek egyszerre több országra kiterjedő beszerzési megállapodásokat kössenek – számolt be róla a Reuters.

A Coca-Cola Europacific Partners akár éves globális árbevételének 10 százalékát elérő / Fotó: AFP

A vizsgálat középpontjában az áll, hogy a Coca-Cola egyik legnagyobb európai palackozója alkalmazott-e olyan üzleti feltételeket, amelyek mesterségesen elkülöníthették egymástól az egyes országok piacait. Ez azért lehet különösen fontos, mert az Európai Unió egységes piacának egyik alapelve, hogy a vállalkozások szabadon vásárolhassanak és értékesíthessenek termékeket a tagállamok között.

Ha egy nagy beszállító akadályozza a több országra kiterjedő beszerzéseket, a kereskedők nehezebben használhatják ki az egyes piacok közötti árkülönbségeket. Ez végső soron a fogyasztói árakra is hatással lehet, hiszen a kiskereskedelmi láncok számára szűkülhet a kedvezőbb beszerzési lehetőségek köre.

Komoly bírságot kockáztat a Coca-Cola európai palackozója

A Coca-Cola Europacific Partners Európa egyik legnagyobb üdítőital-palackozó vállalata. A társaság a Coca-Cola termékei mellett más üdítőitalmárkák gyártásával, palackozásával és forgalmazásával is foglalkozik. Több jelentős európai piacon működik, köztük Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Spanyolországban, Portugáliában, Hollandiában és Svédországban. Az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy a vállalat

kereskedelmi gyakorlata korlátozhatta-e a versenyt,

illetve megakadályozhatta-e, hogy a kereskedelmi partnerek kedvezőbb beszerzési feltételeket érjenek el más tagállamokban.

A hivatalos vizsgálat megindítása önmagában nem jelenti azt, hogy a vállalat megsértette az uniós versenyjogi szabályokat. Erről csak az eljárás során összegyűjtött bizonyítékok alapján születhet döntés. Az ügynek már volt előzménye. Az Európai Bizottság 2025 márciusában előzetes bejelentés nélkül ellenőrzéseket tartott több üdítőital-ipari vállalatnál. A Reuters akkori értesülései szerint az ellenőrzések Coca-Cola-palackozókat is érintettek. A hatóság már akkor a határokon átnyúló kereskedelem lehetséges korlátozását és a piacok felosztását vizsgálta. Korábban, 2023-ban az Európai Bizottság már lezárt egy másik, a Coca-Cola és európai palackozói ellen indított előzetes vizsgálatot, mert nem talált elegendő alapot az eljárás folytatására. Az akkori ügyben azt vizsgálták, hogy a kereskedőknek nyújtott kedvezmények kiszoríthatták-e a versenytársakat a piacról.