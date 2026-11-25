Új, átfogó megállapodás nélkül utaztak haza az ENSZ Törökországban tartott, COP31 éghajlatvédelmi konferenciájának résztvevői. Az antalyai tárgyalások a fosszilis tüzelőanyagok használata és a pénzügyek terén jelentkezett nézeteltérések miatt futottak zátonyra. Pedig az eredetileg péntekig tervezett rendezvény tárgyalásai még vasárnap késő este is tartottak.

A COP31 klímacsúcsnak sokak szerint a hatalmas karbonkibocsátás az egyetlen, elvitathatatlan hozadéka/Fotó: Mediaworks

Az, hogy a megállapodás záródokumentumának csütörtöki változatából már kikerült a fosszilis tüzelőanyagok közvetlen visszaszorításal, nem felelt meg sem az Európai Uniós, sem a csendes-óceáni szigetországok, sem további néhány más ország számára. Márpedig sokan a fosszilis tüzelőanyagok használatát tekintik a globális felmelegedés fő okának. Számos, szegényebb ország emellett azt is kifogásolta, hogy a gazdagabb nemzetek nem tettek egyértelmű pénzügyi kötelezettségvállalásokat a hőmérséklet-emelkedés hatásaihoz való alkalmazkodásukhoz.

Vakvágányra szaladt a COP31?

António Guterres, az ENSZ főtitkára szerint a „hatalmas fosszilis tüzelőanyag-érdekeket képviselő” cégek ellestek a dohányipar kézikönyvéből egy lapot:

eltorzítják a tudományos eredményeket,

késleltetik a politikát,

blokkolják a fellépést

és hatalmas profitot halmoznak fel,

miközben mindenhol az emberek megfizetik az árát.

A Qubit egyenesen azt írta, hogy az olajlobbi csúcsra pörgött a klímacsúcson. Idézi Schaffhauser Tibort, a Green Policy Center társalapítóját, aki részt vett a konferencián. A szakértő rámutatott, hogy az országok már a 2023-as dubaji COP28-on megállapodtak, hogy a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta energiára kell váltani, de a megvalósítás lépéseit sem akkor, sem most nem fogalmazták meg.

A csúcson ugyanakkor kiemelkedő számban vettek részt a nagy olajcégek képviselői, továbbá a környezetkárosító iparágakból képviselő üzletemberek sora és számos olyan lobbicsoport is, amelyek a szándékos félreinformálásnál is messzebb mennek: „Sajnos nagyon sok cég meg szervezet fizet tudósokat azért, hogy olyan jelentéseket készítsenek, amik elkenik a valóságot, és szeretnék, hogy ezek jobban megjelenjenek az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) anyagaiban.