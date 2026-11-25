Akkora karbonlábnyomot hagyott a COP31 klímakonferencia, mint egy hegy
Új, átfogó megállapodás nélkül utaztak haza az ENSZ Törökországban tartott, COP31 éghajlatvédelmi konferenciájának résztvevői. Az antalyai tárgyalások a fosszilis tüzelőanyagok használata és a pénzügyek terén jelentkezett nézeteltérések miatt futottak zátonyra. Pedig az eredetileg péntekig tervezett rendezvény tárgyalásai még vasárnap késő este is tartottak.
Az, hogy a megállapodás záródokumentumának csütörtöki változatából már kikerült a fosszilis tüzelőanyagok közvetlen visszaszorításal, nem felelt meg sem az Európai Uniós, sem a csendes-óceáni szigetországok, sem további néhány más ország számára. Márpedig sokan a fosszilis tüzelőanyagok használatát tekintik a globális felmelegedés fő okának. Számos, szegényebb ország emellett azt is kifogásolta, hogy a gazdagabb nemzetek nem tettek egyértelmű pénzügyi kötelezettségvállalásokat a hőmérséklet-emelkedés hatásaihoz való alkalmazkodásukhoz.
Vakvágányra szaladt a COP31?
António Guterres, az ENSZ főtitkára szerint a „hatalmas fosszilis tüzelőanyag-érdekeket képviselő” cégek ellestek a dohányipar kézikönyvéből egy lapot:
- eltorzítják a tudományos eredményeket,
- késleltetik a politikát,
- blokkolják a fellépést
- és hatalmas profitot halmoznak fel,
- miközben mindenhol az emberek megfizetik az árát.
A Qubit egyenesen azt írta, hogy az olajlobbi csúcsra pörgött a klímacsúcson. Idézi Schaffhauser Tibort, a Green Policy Center társalapítóját, aki részt vett a konferencián. A szakértő rámutatott, hogy az országok már a 2023-as dubaji COP28-on megállapodtak, hogy a fosszilis tüzelőanyagokról a tiszta energiára kell váltani, de a megvalósítás lépéseit sem akkor, sem most nem fogalmazták meg.
A csúcson ugyanakkor kiemelkedő számban vettek részt a nagy olajcégek képviselői, továbbá a környezetkárosító iparágakból képviselő üzletemberek sora és számos olyan lobbicsoport is, amelyek a szándékos félreinformálásnál is messzebb mennek: „Sajnos nagyon sok cég meg szervezet fizet tudósokat azért, hogy olyan jelentéseket készítsenek, amik elkenik a valóságot, és szeretnék, hogy ezek jobban megjelenjenek az IPCC (Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) anyagaiban.
Az Oxfam elemzése szerint a klímacsúcson részt vevő 18 milliárdosból 12 szennyező iparágakból szerezte vagyonát. Több mint 150 magángép érkezett Antalyába. A november 7. óta 152 magángép szállt le az antalyai repülőtéren – ez több mint kétszerese a COP30 alatt feljegyzett számnak, és tízszerese a repülőtérre ebben az időszakban szokásos magángép-érkezések számának. Ezek a járatok a becslések szerint 1191 tonna szén-dioxidot termeltek. Ennyi a Föld 5,3-szor történő megkerülése során kerül a környezetbe.
A magángép mégiscsak kényelmesebb
A magángépek elsősorban Németországból (4), Görögországból (5), Spanyolországból (3), Törökországból (67) és az Egyesült Királyságból (6) érkeztek Antalyába, míg 30 gép az EU-n belülről. A Oxfam Polluterjet azonban csak az egyes magángépes járatok utolsó szakaszát rögzíti, vagyis az utazások lényegesen hosszabbak lehettek, és a más törökországi célállomásokról induló belföldi járatok egy nemzetközi utazás második szakaszát is jelenthetik. Egy másik elemzés szerint az egyik gép egészen Ausztráliáig jutott, és Miamiban, Londonban és Párizsban is megállt, mielőtt Antalyába érkezett volna.
És akkor még nem beszéltünk a COP31 kapcsán a repülőutak, a szállások, az étkezés költségeiről és az egyéb kiadásokról. Közel 93 ezren regisztráltak a rendezvényre. Közel ennyien élnek Székesfehérváron. 2022-ben harmadennyien regisztráltak, az sem volt szerény létszám. A The Cable becslése szerint a COP31 résztvevői 132,7 milliárd forintnyi pénzt költöttek el. Ez fejenként 1,43 millió forint 10-12 éjszakát számolva. Ebből 79 milliárd forint volt a szállás, 25,3 milliárd a repülőjegy, és 15,8 milliárd az étkezés.
Az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra és újra azt várva, hogy az eredmény más lesz - idézte a klímacsúcsok sorozatos halvány eredményei kapcsán Rita Mae Brown írónő szállóigévé vált (gyakran tévesen Albert Einsteinnek tulajdonított) mondatát Balogh József. Az energiapiaci szakértő már korábban is súlyos kritikát fogalmazott meg a COP-rendezvényekről. Most sem volt kíméletesebb. Mint fogalmaz, a COP-ból sajnos egy Monty Python-szerű repülő cirkusz lett, amelynek sem a formaja, sem a tartalma nem életképes. Az az ötlet, hogy 92 ezer delegált bármiben egyet tud majd érteni, vagy naív, vagy nevetséges feltételezés, vagy mind a kettő együtt. De, ha véletlenül lenne is valamiben egyétértés, mint a párizsi COP21-en, azt nem tudják végrehajtani: globális szinten nem sikerült megállítani a hőmérséklet-emelkedést.
A COP igazi tragédiája Balogh József szerint is az, hogy az olajos lobbi egyedül erősebb, mint az összes többi lobbicsoport együtt. Innen tehát lejt a pálya, a környezetvédőknek és az alacsony GDP-jű országoknak kevés reménye marad(t). Az EU esete azért különleges, mert az unió csupa jó szándékkal szaladt előre például az EU Allowance kereskedelem bevezetésével 2005-ben. Azonban nem vette észre, hogy a többiek (az USA, Kína és India) nem is indult ebben a sprintszámban, és most is csak a pálya szélén kocog. Mi lehet a jövő? Újra kell gondolni az egesz rendszert: talán fel kell osztani ezt a kozel kétszáz országot olyan régiókra, amelyek mindegyike saját célt tűz maga elé – veti fe a szakértő.
Valami eredmény azért van
Mindazonáltal 2015 és 2025 között így is csökkent 23 uniós országban az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátása az Eurostat előzetes adatai szerint. A legjobb eredményt Észtország érte el (-41,7 százalék), amelyet Finnország (30,7 százalék) és Németország (-27,3 százalék) követett.
Négyben viszont nőtt a kibocsátás: Máltán, Cipruson, Litvániában és Romániában. Eközben az összes uniós ország növelte bruttó hazai termékét (GDP), az EU gazdasága összességében 17,5 százalékkal.