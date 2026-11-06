A Covid-pofontól szédelegnek még mindig Németország vásárlói, a magyarok bezzeg már nem, de mi lesz a jövő?
Az Európai Unió több országában zavargásokkal fűszerezett feszültség jelentkezett az elmúlt hónapokban, amit együtt okozott a megélhetési költségek emelkedése és a választások közelsége. Emiatt különösen érdekesek az Eurostat fogyasztási statisztikái, fontos információkkal az életszínvonal rövid és hosszabbtávú, más országokkal is összehasonlítható változásairól. A friss összesítés azt mutatja, hogy miközben a megélhetés drágább lett, több ország lakói még az évtized első nagy sokkja, a világjárvány csapásait sem heverték ki. Magyarország annak ellenére sincs köztük, hogy az újjáépítésre szánt pénzek javát Brüsszel jogállamisági aggályokra hivatkozva visszatartotta tőle.
Szinte még el sem távozott a Covid, az európai háztartások újabb nagy csapást szenvedtek el az ukrajnai háború kitörését követő energiaválságtól, az elmúlt két év azonban már a gyógyulásról szólt, legalábbis a politikai szlogenek szintjén.
Nem minden ország gyógyult fel azonban.
Az Eurostat pénteken a szeptemberi országonként kiskereskedelmi forgalomról tett közzé összesítést, nem csak a havi és éves változást bemutatva, hanem azt is: mi a helyzet 2021-hez képest. Ez egy jó mutatója az életszínvonal változásának, bár tudnivaló, hogy a bolton kívül másra is költünk sokat: autóra, ingatlanra, rezsire, szolgáltatásra. Ami miatt az európai elégedetlenség fortyog, az mindezek összessége: sokhelyütt például a lakhatási költségek jelentik a fő problémát.
Ahol azonban a boltban kevesebbet költenek, már önmagában ez is mutat egy trendet: a jövedelmekkel van baj, netán az emberek félnek a jövőtől, vagy mindkettő. Márpedig az Eurostat számai szerint több olyan EU-tag is van, ahol kevesebbet költenek, mint egy éve, és a világjárvány előtti színvonalukhoz sem tudtak visszaérni.
Van, ahol még mindig a Covid csapásait nyögik, másutt inkább a politikáét
Először nézzük meg azokat az országokat, ahol az elmúlt hetekben-hónapokban felszínre tört az elégedetlenség, tüntetések, vagy akár erőszak és zavargások formájában:
- Ausztria kiskereskedelmi forgalma szeptemberben 0,5 százalékkal kisebb volt, mint egy éve, 2021 óta pedig 3 százalékkal zsugorodott.
- Belgium: 0,6 százalék a rövidtávú, 6,1 százalék az ötéves visszaesés.
- A tavaszi választások előtt álló Franciaország úgy járt élen az erőszakos elégedetlenségben, hogy a bolti forgalom pedig itt már 2,8 százalékkal magasabb volt, mint egy éve, és 9 százalékkal több, mint 2021-ben.
- Görögország hasonló eset, csak sokkal alacsonyabb életszínvonal mellett: náluk az augusztusi adatok az utolsók, és ezek 6,1 százalékos éves, és 6 százalékos ötéves javulást mutattak – a választás pedig náluk is közeli, már a tavasszal jön.
- Az átlagban meglehetősen jómódú Írországban 2,5 százalék az éves, 13,2 az ötéves javulás, de itt is voltak megélhetési tiltakozások az ősszel.
- Németországban, Európa legnagyobb, és számunkra is legfontosabb gazdaságában 2,4 százalék az éves veszteség, és a Covid-évnél is 1,9 százalékkal kevesebbet mernek vásárolni a háztartások, azaz Friedrich Merz kancellár első évében nem hogy kimásztak volna a gödörből, hanem beljebb csúsztak. Lábjegyzet: csütörtöki adatok szerint autót azért többet vásárolnak a németek, mint egy éve, de ezt a kínai gyártók fölözik le, miközben a németek tömegesen elbocsátják dolgozóikat.
- Olaszország szintén választásokat tart jövőre, és a tüntetések itt is elfaljultak. Náluk éves szinten 0,3 százalékkal csökkent a bolti forgalom, a Covid-évhez képest 2,4 százalékkal, azaz Giorgia Meloni kormánya javított, de nem mindenki boldog.
- Portugália fordított eset: itt 2021-hez képest már 17,5 százalék az összjavulás, tavaly szeptemberhez képest azonban 0,2 százalékkal kevesebbet vásároltak.
- Spanyolországban, ahol már három hét múlva jön az előrehozott választás, érezhetőbb, 1,5 százalékos az éves visszaesés mértéke, de még mindig 11 százalékkal jobban állnak, mint 2021-ben.
Már a fentiek is szemléltetik, hogy habár hasonló nemzetközi szorításokkal szembesülnek az EU-országok, a tiltakozásig fajuló elégedetlenség a főleg a fiatalokat könnyen beindító közösségimédia-politizálás Európájában jelentős mértékében függ a választás közelségétől és résztvevőinek taktikájától is.
Magyarország már EU-pénz nélkül is magához tért, de mi jön ezután?
Magyarországot ebből a szempontból most nem elemeznénk, de érdemes összehasonlítani a számainkat a többiekkel. amiből talán jobban értjük, miért nem érzékelhető másokhoz hasonló társadalmi elégedetlenség. Ennek az egyik lába nyilvánvalóan a rezsicsökkentés, a kiskereskedelmi forgalmat tekintve pedig azt látjuk:
- Szeptemberben az előző év azonos hónapjához képest a 0,9 százalékos EU-átlagot messze meghaladó, 4,4 százalékos ütemben nőtt a kiskereskedelmi forgalom,
- a 2021-es évinél pedig 7,7 százalékkal nagyobb, pedig közben rajtunk is végigment az energiválság, sőt itt okozta a legmagasabb inflációt Európában.
A számokból az is látszik, hogy a javulás zöme az előző, Orbán Viktor vezette kormány utolsó évében történt. Szeptember ugyan már a Tisza-kormány ötödik hónapja volt, de április, a választás hava óta az éves növekedési ráta a 4 százalék körül ingadozott. Javított a magyar háztartások vásárlási hajlandóságán az EU-pénzek "hazahozásának" többszöri bejelentése? Nem javított.
De mi lesz a jövő?
Európában nem látszik ok, hogy javuljon a helyzet,
különösen ha hideg tél következik. Enélkül is megemelkedtek a megélhetési költségek, és a politika is futószalagon szállíthatja a feszültséget, hiszen választások sora előtt állunk, miközben Brüsszelben épp újraosztják a pénzt és a hatalmi pozíciókat.
Magyarországon nem lesz választás, és Brüsszellel szent a béke, a jövőlatolgatáshoz azonban mankót nyújt egy másik statisztika.
A Magyar Nemzeti Bank harmadik negyedéves háztartási felmérésében – ami pont szeptemberben zárult – a megkérdezettek fel nem számított se javulásra, se rosszabbodásra anyagi helyzetében. A rosszabbodást várók aránya azonban a magyar választás negyedévéhez képest 19-ről 22 százalékra nőtt, miközben 30-ról 27-re csökkent a javulást várók aránya.
Ekkor a magyar háztartások még nem ismerték az új kormány adóemeléseket is tartalmazó költségvetési tervét. A folyó negyedév MNB-számait valamikor januárban ismerhetjük meg, de már addig is látjuk majd a kiskereskedelmi forgalom adatait. Ha a magyarok helyzete nem javul tovább a Covid-évhez képest, netán rosszabbodik, az már biztosan nem Orbán Viktor sara lesz.
Furcsa dolgok történnek a magyar boltokban: nő a kiskereskedelmi forgalom, de az egyik legfontosabb üzlettípusban visszaestek az eladások
Szeptemberben is élénk maradt a vásárlási kedv Magyarországon, az élelmiszerboltok teljesítménye azonban elmaradt a többi üzlettípusétól. A kiskereskedelmi forgalom mintegy 4,3 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, ugyanakkor az internetes értékesítés kétszámjegyű növekedést produkált.