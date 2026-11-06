A Covid-pofontól szédelegnek még mindig Németország vásárlói, a magyarok bezzeg már nem, de mi lesz a jövő?

Az Európai Unió több országában zavargásokkal fűszerezett feszültség jelentkezett az elmúlt hónapokban, amit együtt okozott a megélhetési költségek emelkedése és a választások közelsége. Emiatt különösen érdekesek az Eurostat fogyasztási statisztikái, fontos információkkal az életszínvonal rövid és hosszabbtávú, más országokkal is összehasonlítható változásairól. A friss összesítés azt mutatja, hogy miközben a megélhetés drágább lett, több ország lakói még az évtized első nagy sokkja, a világjárvány csapásait sem heverték ki. Magyarország annak ellenére sincs köztük, hogy az újjáépítésre szánt pénzek javát Brüsszel jogállamisági aggályokra hivatkozva visszatartotta tőle.

A Covid legfájóbb événél is kevesebbet vásárolnak a németek, az erőszakos elégedetlenség mégsem náluk tört a felszínre Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Szinte még el sem távozott a Covid, az európai háztartások újabb nagy csapást szenvedtek el az ukrajnai háború kitörését követő energiaválságtól, az elmúlt két év azonban már a gyógyulásról szólt, legalábbis a politikai szlogenek szintjén.

Nem minden ország gyógyult fel azonban.

Az Eurostat pénteken a szeptemberi országonként kiskereskedelmi forgalomról tett közzé összesítést, nem csak a havi és éves változást bemutatva, hanem azt is: mi a helyzet 2021-hez képest. Ez egy jó mutatója az életszínvonal változásának, bár tudnivaló, hogy a bolton kívül másra is költünk sokat: autóra, ingatlanra, rezsire, szolgáltatásra. Ami miatt az európai elégedetlenség fortyog, az mindezek összessége: sokhelyütt például a lakhatási költségek jelentik a fő problémát.

Ahol azonban a boltban kevesebbet költenek, már önmagában ez is mutat egy trendet: a jövedelmekkel van baj, netán az emberek félnek a jövőtől, vagy mindkettő. Márpedig az Eurostat számai szerint több olyan EU-tag is van, ahol kevesebbet költenek, mint egy éve, és a világjárvány előtti színvonalukhoz sem tudtak visszaérni.

Van, ahol még mindig a Covid csapásait nyögik, másutt inkább a politikáét

Először nézzük meg azokat az országokat, ahol az elmúlt hetekben-hónapokban felszínre tört az elégedetlenség, tüntetések, vagy akár erőszak és zavargások formájában:

Ausztria kiskereskedelmi forgalma szeptemberben 0,5 százalékkal kisebb volt, mint egy éve, 2021 óta pedig 3 százalékkal zsugorodott.

kiskereskedelmi forgalma szeptemberben 0,5 százalékkal kisebb volt, mint egy éve, 2021 óta pedig 3 százalékkal zsugorodott. Belgium : 0,6 százalék a rövidtávú, 6,1 százalék az ötéves visszaesés.

: 0,6 százalék a rövidtávú, 6,1 százalék az ötéves visszaesés. A tavaszi választások előtt álló Franciaország úgy járt élen az erőszakos elégedetlenségben, hogy a bolti forgalom pedig itt már 2,8 százalékkal magasabb volt, mint egy éve, és 9 százalékkal több, mint 2021-ben.

úgy járt élen az erőszakos elégedetlenségben, hogy a bolti forgalom pedig itt már 2,8 százalékkal magasabb volt, mint egy éve, és 9 százalékkal több, mint 2021-ben. Görögország hasonló eset, csak sokkal alacsonyabb életszínvonal mellett: náluk az augusztusi adatok az utolsók, és ezek 6,1 százalékos éves, és 6 százalékos ötéves javulást mutattak – a választás pedig náluk is közeli, már a tavasszal jön.

hasonló eset, csak sokkal alacsonyabb életszínvonal mellett: náluk az augusztusi adatok az utolsók, és ezek 6,1 százalékos éves, és 6 százalékos ötéves javulást mutattak – a választás pedig náluk is közeli, már a tavasszal jön. Az átlagban meglehetősen jómódú Írországban 2,5 százalék az éves, 13,2 az ötéves javulás, de itt is voltak megélhetési tiltakozások az ősszel.

2,5 százalék az éves, 13,2 az ötéves javulás, de itt is voltak megélhetési tiltakozások az ősszel. Németországban , Európa legnagyobb, és számunkra is legfontosabb gazdaságában 2,4 százalék az éves veszteség, és a Covid-évnél is 1,9 százalékkal kevesebbet mernek vásárolni a háztartások, azaz Friedrich Merz kancellár első évében nem hogy kimásztak volna a gödörből, hanem beljebb csúsztak. Lábjegyzet: csütörtöki adatok szerint autót azért többet vásárolnak a németek, mint egy éve, de ezt a kínai gyártók fölözik le, miközben a németek tömegesen elbocsátják dolgozóikat.

, Európa legnagyobb, és számunkra is legfontosabb gazdaságában 2,4 százalék az éves veszteség, és a Covid-évnél is 1,9 százalékkal kevesebbet mernek vásárolni a háztartások, azaz Friedrich Merz kancellár első évében nem hogy kimásztak volna a gödörből, hanem beljebb csúsztak. Lábjegyzet: csütörtöki adatok szerint autót azért többet vásárolnak a németek, mint egy éve, de ezt a kínai gyártók fölözik le, miközben a németek tömegesen elbocsátják dolgozóikat. Olaszország szintén választásokat tart jövőre, és a tüntetések itt is elfaljultak. Náluk éves szinten 0,3 százalékkal csökkent a bolti forgalom, a Covid-évhez képest 2,4 százalékkal, azaz Giorgia Meloni kormánya javított, de nem mindenki boldog.

szintén választásokat tart jövőre, és a tüntetések itt is elfaljultak. Náluk éves szinten 0,3 százalékkal csökkent a bolti forgalom, a Covid-évhez képest 2,4 százalékkal, azaz Giorgia Meloni kormánya javított, de nem mindenki boldog. Portugália fordított eset: itt 2021-hez képest már 17,5 százalék az összjavulás, tavaly szeptemberhez képest azonban 0,2 százalékkal kevesebbet vásároltak.

fordított eset: itt 2021-hez képest már 17,5 százalék az összjavulás, tavaly szeptemberhez képest azonban 0,2 százalékkal kevesebbet vásároltak. Spanyolországban, ahol már három hét múlva jön az előrehozott választás, érezhetőbb, 1,5 százalékos az éves visszaesés mértéke, de még mindig 11 százalékkal jobban állnak, mint 2021-ben.

Már a fentiek is szemléltetik, hogy habár hasonló nemzetközi szorításokkal szembesülnek az EU-országok, a tiltakozásig fajuló elégedetlenség a főleg a fiatalokat könnyen beindító közösségimédia-politizálás Európájában jelentős mértékében függ a választás közelségétől és résztvevőinek taktikájától is.