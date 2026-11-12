Orbán Viktor szövetségese hatalomra került Csehországban, egyből veszélybe került a sajtószabadság – az uniós biztos aggódik a cseh újságírókért

A cseh médiaszabadságról és médiapluralizmusról folytatott vitában a közszolgálati médiával kapcsolatban az uniós biztos rámutatott, hogy a cseh kormány által előterjesztett, a közszolgálati médiaszolgáltatási díjak eltörlését célzó törvénytervezet aggodalmakat váltott ki – írja csütörtökön az MTI.

Az uniós biztos a cseh média szabadságát vizsgálta/Fotó: AFP

Michael McGrath hangsúlyozta: az európai médiaszabadságról szóló rendelet (EMFA) nem ír elő konkrét finanszírozási vagy irányítási modellt a tagállamok számára, ugyanakkor megköveteli, hogy a közszolgálati média finanszírozása átlátható és objektív kritériumokon alapuljon, valamint megfelelő, fenntartható és kiszámítható forrásokat biztosítson. Közölte, hogy az Európai Bizottság jelenleg is egyeztet a cseh hatóságokkal, és szorosan figyelemmel kíséri a nemzeti jogszabályok alakulását.

Az uniós biztos leszögezte: a bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a médiaszabadság és a médiapluralizmus helyzetét valamennyi tagállamban, és minden rendelkezésére álló eszközt felhasznál ezek, valamint a jogállamiság védelmére. László András, a Fidesz európai parlamenti képviselője kékkártyás felszólalásában azt kifogásolta, hogy miközben a cseh közmédia finanszírozása és szerkesztőségi függetlensége miatt aggodalmakat fogalmaznak meg, szerinte nem emeltek szót a magyarországi közmédiát érintő változások miatt.

Mint mondta a magyar kormányfő személyesen avatkozott be a közmédia működésébe, és nyilvánosan kezdeményezte egy új főszerkesztő eltávolítását. Kifogásolta továbbá a közmédia finanszírozásának csökkentését, valamint a médiahatóság vezetőinek lecserélését.