Románia ezt már nem hiszi el, teljes a káosz: nem tudják újraindítani az atomerőművet, Csernavoda nem termel áramot – kirúgták a műszaki igazgatót

A Nuclearelectrica hétfő este jelentette be, hogy a csernavodai atomerőmű 1-es blokkját a létesítmény nem nukleáris részében bekövetkezett műszaki meghibásodás miatt lekapcsolták az országos villamosenergia-hálózatról. A szakemberek jelenleg is a termelés újraindításán dolgoznak − erről számolt be a News.ro hírportál.

A csernavodai atomerőmű / Fotó: AFP

A román energiaügyi minisztérium közölte, hogy figyelemmel kíséri a helyzetet, a tárcavezető Dumitru Chisalita pedig állandó kapcsolatban áll az üzemeltetővel.

Mi történt a csernavodai atomerőművel?

A minisztérium tájékoztatása szerint az 1-es blokk lekapcsolását olyan hiba okozta, amely nem veszélyezteti a nukleáris biztonságot, az erőmű személyzetét vagy a környezetet. Miközben a szakemberek az üzemzavar elhárításán dolgoznak, ezzel párhuzamosan elvégzik az 1-es és a 2-es blokk újraindításához szükséges munkálatokat is. Az atomerőmű 2-es blokkja várhatóan kedden állhat ismét üzembe. Az 1-es blokkot pénteken szinkronizálták újra az országos villamosenergia-hálózattal és a Nuclearelectrica vasárnap délelőtt jelentette be, hogy az 10 óra 7 perckor elérte névleges teljesítményét az újraindítási folyamat befejezését követően.

A meghibásodás okait a Nuclearelectrica egy későbbi jelentésben közli majd, azonban 2026. december 1-jei hatállyal távozik a létesítmény műszaki igazgatója.

Az atomerőmű 1-es blokkját 2026. július 28-án ellenőrzött körülmények között leállították, majd augusztus 13-án a 2-es blokkot is fokozatosan lekapcsolták. Erre a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt volt szükség.

Az atomerőmű leállása

A csernavodai atomerőmű építése 1979-ben kezdődött meg. Az első blokk 1996 decemberében, míg a második 2007-ben állt üzembe. A létesítményt a Duna látja el hűtővízzel, azonban az idei aszályos nyár hatalmas kihívás elé állította a szomszédos országot. A folyó vízhozama drasztikusan visszaesett, az 1-es blokk leállításának idején alig érte el a sokéves júliusi átlag egyharmadát.

Így a Duna nem tudta biztosítani az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővízmennyiséget.

Hasonló helyzet legutóbb 2003 augusztusában alakult ki, amikor az alacsony vízhozam miatt szintén le kellett állítani az 1-es blokkot. Egy reaktor kiesésével mintegy 700 megawattnyi, folyamatosan termelő alaperőművi kapacitás tűnik el a román villamosenergia-rendszerből, míg két blokk leállása 1400 megawattnyi hiányt jelent. A kieső termelést Románia drágábban működő gáz- és szénerőművek segítségével, illetve importtal volt kénytelen pótolni.