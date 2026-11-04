Három hónap után végre újraindul a dunai atomerőmű, de van egy rossz hír is – ezt közölték a románok Csernavoda helyzetéről

Több mint három hónapos leállás után pénteken ismét termelni kezdhet a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. A visszakapcsolás fokozatos lesz, a teljes teljesítmény eléréséhez pedig a hétvégéig kell várni.

Javultak az időjárási és vízhozamviszonyok, így megkezdődhet a csernavodai atomerőmű egyik blokkjának újraindítása / Fotó: Northfoto

A Transelectrica menetrendje szerint november 6-án, pénteken 13 órakor kapcsolhatják vissza a román országos villamosenergia-rendszerbe a csernavodai atomerőmű 1-es blokkját. A mintegy 700 megawatt beépített teljesítményű reaktor először mindössze 40 megawattal indul, majd fokozatosan növelik a termelést. Pénteken délután 14 és 16 óra között 335 megawattra emelik a teljesítményt, amelyet szombaton 14 óráig tartanak.

Ezt követően ismét növelik a termelést, este hétre pedig elérheti a 620 megawattot, amellyel a blokk visszatérhet a normál üzemi működéshez.

A Nuclearelectrica időközben hivatalosan is megerősítette, hogy megkezdte az 1-es blokk újraindításához szükséges műveleteket. Mihai Gioară, a vállalat vezérigazgatója az economedia.ro-nak elmondta, hogy szerinte a biztonságos indításhoz szükséges minimális feltételek teljesültek. Hangsúlyozta, hogy a reaktor hálózatra kapcsolása az energiabiztonság és a villamosenergia-rendszer stabilitása szempontjából is fontos.

A vállalatvezető arról is beszélt, hogy a több hónapos leállás alatt az erőmű szakemberei folyamatosan gondoskodtak a blokkok biztonságos állapotának fenntartásáról. A történtek miatt a Nuclearelectrica már dolgozik olyan rövid, közép- és hosszú távú intézkedéseken, amelyek hasonló helyzetben növelhetik az erőmű rendelkezésre állását és mérsékelhetik a kiesés következményeit.

Csernavoda ezzel még nem áll talpra

A második reaktor újraindítása azonban egyelőre várat magára. A két, egyenként mintegy 700 megawattos blokk leállása mögött a Duna alacsony vízhozama áll: a folyó nem biztosított elegendő hűtővizet az erőmű biztonságos működéséhez. Az 1-es blokk újraindítása jelentős mennyiségű vizet igényel, ami tovább csökkenti a vízszintet a szívómedencében. A Nuclearelectrica ezért a 2-es blokk indítását a Duna vízhozamának tartós emelkedéséhez köti. Ha ez teljesül, a második reaktort is újraindíthatják, majd visszakapcsolhatják az országos hálózatra.