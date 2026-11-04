Három hónap után végre újraindul a dunai atomerőmű, de van egy rossz hír is – ezt közölték a románok Csernavoda helyzetéről
Több mint három hónapos leállás után pénteken ismét termelni kezdhet a csernavodai atomerőmű egyik reaktora. A visszakapcsolás fokozatos lesz, a teljes teljesítmény eléréséhez pedig a hétvégéig kell várni.
A Transelectrica menetrendje szerint november 6-án, pénteken 13 órakor kapcsolhatják vissza a román országos villamosenergia-rendszerbe a csernavodai atomerőmű 1-es blokkját. A mintegy 700 megawatt beépített teljesítményű reaktor először mindössze 40 megawattal indul, majd fokozatosan növelik a termelést. Pénteken délután 14 és 16 óra között 335 megawattra emelik a teljesítményt, amelyet szombaton 14 óráig tartanak.
Ezt követően ismét növelik a termelést, este hétre pedig elérheti a 620 megawattot, amellyel a blokk visszatérhet a normál üzemi működéshez.
A Nuclearelectrica időközben hivatalosan is megerősítette, hogy megkezdte az 1-es blokk újraindításához szükséges műveleteket. Mihai Gioară, a vállalat vezérigazgatója az economedia.ro-nak elmondta, hogy szerinte a biztonságos indításhoz szükséges minimális feltételek teljesültek. Hangsúlyozta, hogy a reaktor hálózatra kapcsolása az energiabiztonság és a villamosenergia-rendszer stabilitása szempontjából is fontos.
A vállalatvezető arról is beszélt, hogy a több hónapos leállás alatt az erőmű szakemberei folyamatosan gondoskodtak a blokkok biztonságos állapotának fenntartásáról. A történtek miatt a Nuclearelectrica már dolgozik olyan rövid, közép- és hosszú távú intézkedéseken, amelyek hasonló helyzetben növelhetik az erőmű rendelkezésre állását és mérsékelhetik a kiesés következményeit.
Csernavoda ezzel még nem áll talpra
A második reaktor újraindítása azonban egyelőre várat magára. A két, egyenként mintegy 700 megawattos blokk leállása mögött a Duna alacsony vízhozama áll: a folyó nem biztosított elegendő hűtővizet az erőmű biztonságos működéséhez. Az 1-es blokk újraindítása jelentős mennyiségű vizet igényel, ami tovább csökkenti a vízszintet a szívómedencében. A Nuclearelectrica ezért a 2-es blokk indítását a Duna vízhozamának tartós emelkedéséhez köti. Ha ez teljesül, a második reaktort is újraindíthatják, majd visszakapcsolhatják az országos hálózatra.
A két blokk tavasszal és nyáron több alkalommal is kiesett a termelésből. Az 1-es egységet májusban karbantartás miatt állították le, július elején azonban már ismét termelt, majd körülbelül három héttel később a Duna alacsony vízállása miatt újra lekapcsolták. A 2-es blokk májusban meghibásodás miatt állt le három és fél hétre, augusztus 13-án pedig a folyó alacsony vízhozama miatt szabályozott módon állították le.
Luca Niculescu miniszterelnök szerdán a román köztelevíziónak arról beszélt, hogy az elmúlt napok esőzései javították a Duna vízhozamát, és reményei szerint néhány napon belül újraindulhat az erőmű. Október 28-án a Nemzeti Vészhelyzeti Bizottság 30 nappal meghosszabbította az energetikai ágazatban elrendelt veszélyhelyzetet. A döntés indokai között szerepelt, hogy
- a két atomreaktor novemberi újraindításával az akkori helyzetértékelés szerint nem lehetett számolni, és
- a csúcsfogyasztási időszakokban az országos rendszer tartalékai sem feltétlenül lesznek elegendők.
A román atomenergia-termelésre a következő években újabb nagy feladatok várnak. A Nuclearelectrica előkészíti az 1-es blokk felújítását, amely további 30 évvel hosszabbítaná meg az egység üzemidejét. A munkálatok miatt 2027 és 2030 között ismét kiesik majd a mintegy 700 megawattos kapacitás. Eközben a 3-as és 4-es blokk építésének előkészítése is zajlik, a kivitelezés kezdete 2027-re van ütemezve.
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