Összesen csaknem 55 millió zlotys, mintegy ötmilliárd forintos bírságot szabott ki a lengyel fogyasztóvédelmi hatóság az Allegróra megtévesztő környezetvédelmi állítások miatt. A lengyel csomagküldő-óriás azt ígérte vásárlóinak, hogy minden tizedik csomag átvétele után elültet egy fát, a program azonban egészen másként működött, mint ahogyan azt a fogyasztókkal közölték.

A lengyel csomagküldő a „Fákat ültetünk az Allegro One-csomagok átvételéért” elnevezésű kampányában arra ösztönözte ügyfeleit, hogy saját csomagautomatáit és átvételi pontjait használják. / Fotó: Wikipedia Commons

A lengyel csomagküldő által vállalt fák több mint felét egyáltalán nem ültették el

A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) két jogsértő kereskedelmi gyakorlat miatt összesen 54,728 millió zlotys bírságot szabott ki az Allegróra. A hatóság megállapította, hogy a vállalat félrevezető tájékoztatást adott a csomagátvételekhez kapcsolódó faültetési programjáról, és elhallgatta azokat a feltételeket, amelyek teljesítése nélkül a vásárlók nem részesülhettek az ígért környezetvédelmi kezdeményezésben.

Az Allegro a „Fákat ültetünk az Allegro One-csomagok átvételéért” elnevezésű kampányában arra ösztönözte ügyfeleit, hogy saját csomagautomatáit és átvételi pontjait használják. A vállalat azt vállalta, hogy minden tíz átvett küldemény után finanszírozza egy facsemete elültetését.

A vásárlók így abban a tudatban választhatták az Allegro One szolgáltatását, hogy döntésükkel közvetlenül hozzájárulnak egy újabb fa elültetéséhez.

A fogyasztóvédelmi vizsgálat azonban feltárta, hogy a faültetések száma nem a tényleges csomagátvételektől függött. Az Allegro már az előző évben, saját forgalmi előrejelzései alapján meghatározta, hány fát kíván elültetni.

Ez azt jelentette, hogy amikor a vásárlók összegyűjtötték a szükséges tíz csomagot, a vállalat sok esetben már korábban döntött az ültetésről. Előfordult az is, hogy a fákat addigra elültették, és utólag rendelték hozzájuk az ügyfelek nevét.

A hatóság megállapításai ennél is súlyosabb problémára világítottak rá: az Allegro által vállalt fák több mint felét, több millió facsemetét egyáltalán nem ültették el.

Tomasz Chróstny, az UOKiK elnöke hangsúlyozta, hogy a fogyasztóknak joguk van szó szerint értelmezni a vállalat ígéreteit. Ha egy cég azt állítja, hogy tíz csomag átvétele után elültet egy fát, akkor ennek ténylegesen meg kell történnie.

A hatóság vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a környezetvédelmi vállalásoknak valósnak, konkrétnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük. Ellenkező esetben a gyakorlat a fogyasztók megtévesztésére alkalmas zöldre festésnek, vagyis greenwashingnak minősülhet.