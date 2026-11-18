Félrevezette vásárlóit a Temut is kiszorító lengyel csomagküldő, faültetés helyett irgalmatlan büntetés az eredmény
Összesen csaknem 55 millió zlotys, mintegy ötmilliárd forintos bírságot szabott ki a lengyel fogyasztóvédelmi hatóság az Allegróra megtévesztő környezetvédelmi állítások miatt. A lengyel csomagküldő-óriás azt ígérte vásárlóinak, hogy minden tizedik csomag átvétele után elültet egy fát, a program azonban egészen másként működött, mint ahogyan azt a fogyasztókkal közölték.
A lengyel csomagküldő által vállalt fák több mint felét egyáltalán nem ültették el
A lengyel Verseny- és Fogyasztóvédelmi Hivatal (UOKiK) két jogsértő kereskedelmi gyakorlat miatt összesen 54,728 millió zlotys bírságot szabott ki az Allegróra. A hatóság megállapította, hogy a vállalat félrevezető tájékoztatást adott a csomagátvételekhez kapcsolódó faültetési programjáról, és elhallgatta azokat a feltételeket, amelyek teljesítése nélkül a vásárlók nem részesülhettek az ígért környezetvédelmi kezdeményezésben.
Az Allegro a „Fákat ültetünk az Allegro One-csomagok átvételéért” elnevezésű kampányában arra ösztönözte ügyfeleit, hogy saját csomagautomatáit és átvételi pontjait használják. A vállalat azt vállalta, hogy minden tíz átvett küldemény után finanszírozza egy facsemete elültetését.
A vásárlók így abban a tudatban választhatták az Allegro One szolgáltatását, hogy döntésükkel közvetlenül hozzájárulnak egy újabb fa elültetéséhez.
A fogyasztóvédelmi vizsgálat azonban feltárta, hogy a faültetések száma nem a tényleges csomagátvételektől függött. Az Allegro már az előző évben, saját forgalmi előrejelzései alapján meghatározta, hány fát kíván elültetni.
Ez azt jelentette, hogy amikor a vásárlók összegyűjtötték a szükséges tíz csomagot, a vállalat sok esetben már korábban döntött az ültetésről. Előfordult az is, hogy a fákat addigra elültették, és utólag rendelték hozzájuk az ügyfelek nevét.
A hatóság megállapításai ennél is súlyosabb problémára világítottak rá: az Allegro által vállalt fák több mint felét, több millió facsemetét egyáltalán nem ültették el.
Tomasz Chróstny, az UOKiK elnöke hangsúlyozta, hogy a fogyasztóknak joguk van szó szerint értelmezni a vállalat ígéreteit. Ha egy cég azt állítja, hogy tíz csomag átvétele után elültet egy fát, akkor ennek ténylegesen meg kell történnie.
A hatóság vezetője arra is figyelmeztetett, hogy a környezetvédelmi vállalásoknak valósnak, konkrétnak és ellenőrizhetőnek kell lenniük. Ellenkező esetben a gyakorlat a fogyasztók megtévesztésére alkalmas zöldre festésnek, vagyis greenwashingnak minősülhet.
A vásárlóknak további feltételeket is teljesíteniük kellett
A vizsgálat másik megállapítása szerint az Allegro nem tájékoztatta megfelelően ügyfeleit a faültetés feltételeiről.
A tíz csomagot egyetlen naptári éven belül kellett átvenni, 2024 januárjától pedig további követelményt vezettek be: a vásárlóknak meghatározott határidőn belül személyes ajánlást kellett írniuk a fához.
Az ajánlás hiányában a tíz csomag átvétele sem eredményezte automatikusan új fa elültetését vagy egy már elültetett fa hozzárendelését a vásárlóhoz.
Ráadásul az Allegro rendszerében hosszú időszakokon keresztül nem is lehetett teljesíteni ezt a feltételt. A hatóság adatai szerint 2024. március 6. és november 25. között összesen 264 napon át nem működött az ajánlások rögzítésére szolgáló funkció.
A vállalat nem figyelmeztette előre a vásárlókat a szolgáltatás felfüggesztésére, és arról sem adott megfelelő tájékoztatást, hogy mikor válik ismét elérhetővé.
Az Allegro közösségi fórumán több ügyfél is kifogásolta a történteket. Egyes hozzászólók egyenesen azt gyanították, hogy az ajánlások rendszere csupán látszatintézkedés, mások pedig az egymásnak ellentmondó ügyféltájékoztatásra panaszkodtak.
A lengyel fogyasztóvédelmi hatóság az első jogsértés miatt 29,852 millió, a második miatt további 24,876 millió zlotys bírságot szabott ki a vállalatra.
Más nagyvállalatok környezetvédelmi állításait is vizsgálják
Az UOKiK a döntést azzal indokolta, hogy a környezetvédelmi ígéretek érdemben befolyásolhatják a vásárlók döntéseit. Az Európai Bizottság 2025-ös fogyasztói felmérése alapján a lengyelek 43 százaléka figyelembe veszi egy termék vagy szolgáltatás környezeti hatásait, 54 százalékuk pedig megbízhatónak tartja a vállalatok környezetvédelmi állításainak többségét.
Lengyelországban 2027. szeptember 27-én lépnek hatályba azok a rendelkezések, amelyek kifejezetten a megtévesztő zöldmarketing számos formáját szabályozzák. A fogyasztók félrevezetését azonban a jelenlegi jogszabályok is tiltják. Az Allegro ügye nem elszigetelt eset. A lengyel hatóság korábban
- a DHL,
- a DPD
- és az InPost,
- valamint a Bolt,
- a Tchibo,
- a Zara és
- a L'Oréal Polska
környezetvédelmi kommunikációjával kapcsolatban is kifogásokat fogalmazott meg. A vizsgálatok középpontjában az áll, hogy a vállalatok környezetbarátként hirdetett szolgáltatásai és termékei valóban teljesítik-e a fogyasztóknak tett ígéreteket.