Teljes káoszba fulladt az EU-csúcs: megállapodás helyett ultimátum és bojkott lett a vége, Ukrajna finanszírozása is háttérbe szorult
Az Európai Unió következő költségvetéséről szóló áttörés reményében összehívott csúcstalálkozó teljes káoszba fulladt: a vezetők két, egymással szemben álló táborra szakadtak, egyik oldal sem volt hajlandó feladni a számára kulcsfontosságú vörös vonalakat, és immár nyíltan megkérdőjelezik, hogy egyáltalán sikerülhet-e decemberig megállapodni – írja az Euronews.
Szemrehányások és bojkottok tarkították a csúcstalálkozót
A találkozót feszültségek, kölcsönös szemrehányások, sőt bojkottok is tarkították. Mindez komoly kérdéseket vet fel az Európai Tanács elnökének, António Costa vezetői teljesítményével kapcsolatban: hitelessége most azon múlik, sikerül-e tető alá hozni a megállapodást.
Costa 1,78 ezermilliárd eurós, hét évre szóló kompromisszumos javaslatát – amely a jelenlegi árakon számol, és az eredeti tervezethez képest 10 százalékos csökkentést jelent – minden oldalról heves ellenállás fogadta, amire a Tanács elnöksége sem számított.
„Ez a találkozó szükséges lépés volt a folyamatban. Ez egy tárgyalási folyamat. Teljesen természetes, hogy a különböző felek most igyekeznek egyértelművé tenni és kijelölni kiinduló pozícióikat. Mindenki tudja, hogy nem hagyhatjuk cserben Európát, és 2028. január 1-jétől új költségvetésre van szükségünk”
– mondta Costa a csúcstalálkozó végén tartott sajtótájékoztatón.
A találkozó gyakorlatilag már a kezdetektől kudarcra volt ítélve
A vezetők szinte semmilyen kompromisszumkészséget nem mutattak, amikor csütörtökön megérkeztek a tanácskozásra, majd saját csoportjaikkal egyeztettek. Az egyik oldalon állt a hét „takarékos” ország, amelyek a költségvetés jelentős megkurtítását akarják. Velük szemben a 17 „kohézióbarát” tagállam sorakozott fel, amelyek határozottan ellenzik az újabb megszorításokat.
A hangnemet már Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megérkezésekor megadta: újságíróknak azt mondta, hogy a hétéves költségvetésről szóló megállapodás „fényévekre van”. Meloni megkérdőjelezte Costa sokszor hangoztatott célját is, miszerint még az év vége előtt meg kellene állapodni, hogy a folyamat ne csússzon át a 2027-es választási időszakba.
„Nincs határidőm. Konkrét feltételeim vannak” – jelentette ki. „Ha olyan megállapodás születik, amelyet Olaszország szempontjából érvényesnek és igazságosnak tartok, akkor alá fogom írni.”
A határozottan takarékos álláspontot képviselő Rob Jetten holland miniszterelnök sem mutatott nagyobb kompromisszumkészséget. „Nincs szükség sietségre” – mondta. „Számomra nincs határidő.”
A költségvetési tárgyalások dél körül kezdődtek, miután a vezetők megegyeztek Christine Lagarde utódjáról az Európai Központi Bank élén. Először valamennyi vezető együtt ült a tárgyalóasztalhoz, ahol mindenki ismertette a már jól ismert álláspontját. Diplomaták szerint ezen az első megbeszélésen senki sem engedett: mindenki arra várt, hogy először a másik fél mozduljon.
Costa ezután kisebb csoportokra osztotta a vezetőket. Először a „takarékos” országok, majd a „kohézió barátai”, végül pedig a hat legnagyobb tagállam következett. Ezt követően földrajzilag vegyes összetételű kisebb csoportokban folytatta az egyeztetéseket. A folyamat egyre inkább frusztrálta a „takarékos” országokat, amelyek úgy érezték, hogy Costa ezzel próbál nyomást gyakorolni rájuk a „kohézióbarát” tagállamok javára.
Úgy érezték, igazságtalanul kerültek célkeresztbe, ezért összezártak, és úgy döntöttek, bojkottálják a kisebb csoportokban zajló egyeztetéseket. Costa ennek ellenére folytatta a tárgyalásokat, immár nélkülük.
Közben Emmanuel Macron francia elnök tovább emelte a tétet: sajtótájékoztatót hívott össze, amelyen lényegében ultimátumot adott. Decemberig meg kell állapodni, különben a tagállamok üres kézzel távoznak. Macron arra figyelmeztetett, hogy az elhúzódó tárgyalások veszélyesen összefonódhatnak a francia elnökválasztási kampánnyal. A közvélemény-kutatásokat vezető Marine Le Pen, a francia radikális jobboldal meghatározó politikusa ugyanis azt ígérte, hogy csökkenti Franciaország uniós költségvetéshez való hozzájárulását.
„Szeretném teljesen világossá tenni kollégáink számára, hogy politikai és demokratikus okokból december 31. után nem lesz lehetőség sem a tárgyalások újranyitására, sem a költségvetési megállapodás lezárására”
– mondta Macron, és „stratégiai hibának” nevezte Costa költségvetési csökkentéseit. „Nem vagyunk hajlandók bármilyen áron megállapodni. December 31-ig megköthetjük a megállapodást, de ez az abszolút végső határ.”
Más tagállamok szerint azonban Macron egy esetleges Le Pen-elnökség veszélyével való fenyegetőzése inkább taktikai eszköz: szerintük a francia elnök ezzel akar engedményeket kicsikarni, és végső soron rávenni a többieket saját álláspontjának elfogadására – annak ellenére, hogy Costa kompromisszumos javaslatát széles körben már így is túlságosan Franciaország-barátként értékelik. Macron csúcstalálkozó közbeni, szokatlan megjelenése gyakorlatilag lenullázta az áttörés esélyét, és felgyorsította a tárgyalások összeomlását.
Saját sajtótájékoztatóján Friedrich Merz német kancellár is kemény, „takarékos” álláspontot képviselt, és további költségvetési megszorításokat helyezett kilátásba. A tárgyalásokra rávetült a Párizs és Berlin közötti mély politikai megosztottság is, amely az EU két legfontosabb hatalmának viszonyát terheli.
„Előrébb vagyunk? Igen is, meg nem is. Próbáljuk meghatározni, milyen irányba haladjon a folyamat. Azt hiszem, ennyit mondhatok” – fogalmazott Merz újságíróknak. A költségvetési megszorításoknak szerinte nem kell megállniuk a Costa által javasolt 204 milliárd eurónál. „Ennél kevesebb lesz” – mondta. Hogy pontosan mennyivel, az még nyitott kérdés.
Pénteken nem folytatják a tárgyalásokat
Egy diplomata szerint az is lehűtötte a nemzeti delegációk lelkesedését, és azonnal csökkentette az áttörés esélyébe vetett várakozásokat, hogy Costa már a csúcstalálkozó elején bejelentette: az eredeti tervekkel ellentétben pénteken nem folytatják a tárgyalásokat.
Egy másik diplomata ugyanakkor pozitívabban értékelte a csúcstalálkozó eredményét, a kaotikus események ellenére is „Ahhoz, hogy egy európai tanácsi ülés jó legyen, előbb kell egy rossz” – fogalmazott. „Rengeteg politikai színjáték zajlott. Részletes tárgyalásokra azonban nem került sor.”
A tárgyalások során közben szinte teljesen feledésbe merült Ukrajna
A csúcstalálkozó eredetileg egy 45 milliárd eurós támogatási hitelről is tárgyalt volna, amelyre az országnak a háborús költségvetési hiány gyors növekedése miatt van szüksége, miközben Oroszország folytatja intenzív támadásait. A költségvetési vita azonban minden figyelmet és energiát magába szívott, így Ukrajna kérdése végül szinte csak mellékszálként maradt a tárgyalásokon.