Az Európai Unió következő költségvetéséről szóló áttörés reményében összehívott csúcstalálkozó teljes káoszba fulladt: a vezetők két, egymással szemben álló táborra szakadtak, egyik oldal sem volt hajlandó feladni a számára kulcsfontosságú vörös vonalakat, és immár nyíltan megkérdőjelezik, hogy egyáltalán sikerülhet-e decemberig megállapodni – írja az Euronews.

A csúcstalálkozó teljes káoszba fulladt/Fotó: © European Union

Szemrehányások és bojkottok tarkították a csúcstalálkozót

A találkozót feszültségek, kölcsönös szemrehányások, sőt bojkottok is tarkították. Mindez komoly kérdéseket vet fel az Európai Tanács elnökének, António Costa vezetői teljesítményével kapcsolatban: hitelessége most azon múlik, sikerül-e tető alá hozni a megállapodást.

Costa 1,78 ezermilliárd eurós, hét évre szóló kompromisszumos javaslatát – amely a jelenlegi árakon számol, és az eredeti tervezethez képest 10 százalékos csökkentést jelent – minden oldalról heves ellenállás fogadta, amire a Tanács elnöksége sem számított.

„Ez a találkozó szükséges lépés volt a folyamatban. Ez egy tárgyalási folyamat. Teljesen természetes, hogy a különböző felek most igyekeznek egyértelművé tenni és kijelölni kiinduló pozícióikat. Mindenki tudja, hogy nem hagyhatjuk cserben Európát, és 2028. január 1-jétől új költségvetésre van szükségünk”

– mondta Costa a csúcstalálkozó végén tartott sajtótájékoztatón.

A találkozó gyakorlatilag már a kezdetektől kudarcra volt ítélve

A vezetők szinte semmilyen kompromisszumkészséget nem mutattak, amikor csütörtökön megérkeztek a tanácskozásra, majd saját csoportjaikkal egyeztettek. Az egyik oldalon állt a hét „takarékos” ország, amelyek a költségvetés jelentős megkurtítását akarják. Velük szemben a 17 „kohézióbarát” tagállam sorakozott fel, amelyek határozottan ellenzik az újabb megszorításokat.

A hangnemet már Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megérkezésekor megadta: újságíróknak azt mondta, hogy a hétéves költségvetésről szóló megállapodás „fényévekre van”. Meloni megkérdőjelezte Costa sokszor hangoztatott célját is, miszerint még az év vége előtt meg kellene állapodni, hogy a folyamat ne csússzon át a 2027-es választási időszakba.

„Nincs határidőm. Konkrét feltételeim vannak” – jelentette ki. „Ha olyan megállapodás születik, amelyet Olaszország szempontjából érvényesnek és igazságosnak tartok, akkor alá fogom írni.”

A határozottan takarékos álláspontot képviselő Rob Jetten holland miniszterelnök sem mutatott nagyobb kompromisszumkészséget. „Nincs szükség sietségre” – mondta. „Számomra nincs határidő.”