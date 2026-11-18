Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán ígéretet tett arra, hogy fellép a kereskedelmi protekcionizmussal szemben, miközben orosz kollégája, Vlagyimir Putyin a nyugati szankciókat bírálta. A két vezető ezzel előkészítette a terepet a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett, kiemelt jelentőségű háromoldalú csúcstalálkozóhoz.

Matrjoska babák a szentpétervári piacon - a hármas csúcstalálkozót sokan már új Jaltaként emlegetik / Fotó: AFP

Mindketten az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján mondtak beszédet a dél-kínai technológiai központban, Sencsenben, néhány órával azelőtt, hogy Trump megérkezett Kínába. Az amerikai elnök a héten Manilában tárgyalt az Egyesült Államok fontos regionális szövetségeseivel.

A három vezető csütörtökön, a csúcstalálkozó keretein belül találkozik. A megbeszélések témái között szerepelhet

Oroszország Ukrajna elleni háborúja,

az Egyesült Államok iráni háborúja, valamint

más konfliktusos kérdések, például a kereskedelem,

a mesterséges intelligencia és

a nukleáris fegyverek ügye.

Új Jalta?

A találkozót többen az 1945-ös jaltai konferenciához hasonlítják, amelyen az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetői tárgyaltak. A konferencia rögzítette a befolyási övezeteket, megalapozta a második világháború utáni világrendet, és azóta a kisebb országokra ráerőltetett nagyhatalmi megállapodások jelképévé vált.

A mostani találkozó a kisebb gazdaságok vezetőit is nyugtalanítja, különösen Európában és Ázsiában. Attól tartanak ugyanis, hogy a világ legerősebb katonai hatalmai figyelmen kívül hagyhatják érdekeiket.

Nyitóbeszédében Hszi az általa „szabad és nyitott kereskedelemnek” nevezett rendszer támogatását sürgette. Ezzel Kínát a nemzetközi színtér stabil partnereként igyekezett bemutatni, szembeállítva legfőbb gazdasági riválisával, az Egyesült Államokkal, amely Trump vezetése alatt megemelte a vámokat, és határozottabb, erőteljesebb külpolitikát folytat.

Hszi üzenete visszhangra találhat a globális Dél országaiban

Hszi kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Washington újabb korlátozásokat jelentett be, amelyek megnehezítik Kína hozzáférését az olyan vállalatok fejlett mesterségesintelligencia-chipjeihez, mint például az Nvidia. Az intézkedések tovább bonyolíthatják a Pekinggel kötött, egyébként is törékeny kereskedelmi tűzszünetet. Kína válaszlépéseket helyezett kilátásba.