Trump, Putyin és Hszi sorsdöntő csúcstalálkozóra készül – az egész világ a három nagyhatalomra figyel, új Jalta készül?
Hszi Csin-ping kínai elnök szerdán ígéretet tett arra, hogy fellép a kereskedelmi protekcionizmussal szemben, miközben orosz kollégája, Vlagyimir Putyin a nyugati szankciókat bírálta. A két vezető ezzel előkészítette a terepet a Donald Trump amerikai elnökkel tervezett, kiemelt jelentőségű háromoldalú csúcstalálkozóhoz.
Mindketten az Ázsiai–Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján mondtak beszédet a dél-kínai technológiai központban, Sencsenben, néhány órával azelőtt, hogy Trump megérkezett Kínába. Az amerikai elnök a héten Manilában tárgyalt az Egyesült Államok fontos regionális szövetségeseivel.
A három vezető csütörtökön, a csúcstalálkozó keretein belül találkozik. A megbeszélések témái között szerepelhet
- Oroszország Ukrajna elleni háborúja,
- az Egyesült Államok iráni háborúja, valamint
- más konfliktusos kérdések, például a kereskedelem,
- a mesterséges intelligencia és
- a nukleáris fegyverek ügye.
Új Jalta?
A találkozót többen az 1945-ös jaltai konferenciához hasonlítják, amelyen az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és a Szovjetunió vezetői tárgyaltak. A konferencia rögzítette a befolyási övezeteket, megalapozta a második világháború utáni világrendet, és azóta a kisebb országokra ráerőltetett nagyhatalmi megállapodások jelképévé vált.
A mostani találkozó a kisebb gazdaságok vezetőit is nyugtalanítja, különösen Európában és Ázsiában. Attól tartanak ugyanis, hogy a világ legerősebb katonai hatalmai figyelmen kívül hagyhatják érdekeiket.
Nyitóbeszédében Hszi az általa „szabad és nyitott kereskedelemnek” nevezett rendszer támogatását sürgette. Ezzel Kínát a nemzetközi színtér stabil partnereként igyekezett bemutatni, szembeállítva legfőbb gazdasági riválisával, az Egyesült Államokkal, amely Trump vezetése alatt megemelte a vámokat, és határozottabb, erőteljesebb külpolitikát folytat.
Hszi üzenete visszhangra találhat a globális Dél országaiban
Hszi kijelentései azt követően hangzottak el, hogy Washington újabb korlátozásokat jelentett be, amelyek megnehezítik Kína hozzáférését az olyan vállalatok fejlett mesterségesintelligencia-chipjeihez, mint például az Nvidia. Az intézkedések tovább bonyolíthatják a Pekinggel kötött, egyébként is törékeny kereskedelmi tűzszünetet. Kína válaszlépéseket helyezett kilátásba.
Kína nyugati kereskedelmi partnerei régóta bírálják Pekinget amiatt, hogy évente több mint ezermilliárd dolláros kereskedelmi többletet halmoz fel olyan gazdaságpolitikai intézkedések révén, amelyek a fogyasztók rovására támogatják a feldolgozóipart.
Peking szerint növekedési modellje megfelelő egy olyan gazdaság számára, amely még mindig igyekszik felzárkózni a világ leggazdagabb országaihoz. Washingtonban, Brüsszelben és másutt ugyanakkor attól tartanak, hogy Kína ellátási láncok feletti dominanciája geopolitikai befolyást biztosít Peking számára. Álláspontjuk szerint a kínai gazdaságpolitika veszélyezteti saját iparágaikat és munkahelyeiket.
Hszi kijelentette, hogy Kína továbbra is beruház ipari kapacitásaiba, és olyan új technológiákat fejleszt, amelyek más országok számára is előnyösek lehetnek. Hozzátette, hogy a világ második legnagyobb gazdasága csökkenteni fogja a vámokat, tovább nyitja piacait, és fellép a protekcionizmussal, valamint az egyoldalú intézkedésekkel szemben.
Üzenete várhatóan sok globális déli országban kedvező fogadtatásra talál, és megerősíti Peking azon törekvését, hogy saját technológiai stratégiáját Washingtonéval szembeállítva mutassa be
– mondta George Chen, a The Asia Group partnere és digitális üzletágának vezetője.
Trump mostani ázsiai útja az első azóta, hogy Republikánus Pártja vereséget szenvedett a félidős választásokon. Eközben tovább fokozzák a feszültséget az Nvidia alapítóját, Jensen Huangot és egy feltételezett kínai kémet érintő vádak.
Ennek ellenére az elemzők többsége arra számít, hogy Washington és Peking viszonya viszonylag stabil marad. Trump és Hszi ugyanis a csütörtöki sencseni találkozót követően decemberben, a Miamiban megrendezendő G20-csúcstalálkozón ismét tárgyalni készül. Ez lesz az idei negyedik találkozójuk.
Nagy téttel bíró csúcstalálkozó
Putyin azt követően szólalt fel, hogy Ukrajna súlyosan megrongálta a Krímet Oroszországgal összekötő, stratégiai jelentőségű Kercsi közúti hidat. Az orosz elnök Hszi után lépett a színpadra, és beszédében „egykori hegemón hatalmaknak” nevezte a nyugati országokat.
Putyin szerint Európa „megalázó hanyatláson” megy keresztül,
az Ukrajna elleni inváziója után Oroszországgal szemben bevezetett szankciók pedig visszafelé sültek el, és valójában megerősítették országát.
„A tapasztalat azt mutatja, hogy a gazdasági dominancia és a tényleges kényszerítés hagyományos eszközei nagyrészt elvesztették hatékonyságukat, és fenyegető erejük jelentős részét is elveszítették” – mondta Putyin. „Bár a szankciók, vámok és exportkorlátozások továbbra is gyakorolhatnak bizonyos visszatartó hatást, képtelenek megállítani a növekedést, nemhogy tönkretenni a versenytársak gazdaságát” - tette hozzá.
A később megtartott kétoldalú találkozón Hszi és Putyin méltatta a két ország partnerségét, amely megfogalmazásuk szerint „stabilan és pozitív módon működik a nemzetközi színtéren”. A két vezető további intézkedéseket ígért a „multipoláris világ” előmozdítása érdekében. Eközben Manilában Trump vállalta, hogy elmélyíti a Fülöp-szigetekkel folytatott védelmi együttműködést, miközben a szigetország és Peking között egyre nagyobb a feszültség a Dél-kínai-tenger vitatott területei miatt. Az amerikai elnök korábban azt is felvetette, hogy Kínában találkozhat Kim Dzsongun észak-koreai vezetővel, ezt azonban egyelőre nem erősítették meg.
A Kreml a héten „politológusok játékának” nevezve elutasította a jaltai konferenciával vont párhuzamokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a találkozó jelentős hatással lesz a világpolitikára.
Peking szerint a háromoldalú csúcstalálkozó előmozdítja a világbékét. Ehhez képest kedden Tajvan és Japán is arról számolt be, hogy orosz repülőgépek hatoltak be légterükbe. Putyin „viharosnak” nevezte a világ jelenlegi helyzetét, de hangsúlyozta, hogy az országok közötti nézeteltéréseket tárgyalóasztal mellett is rendezni lehet. „Ezért úgy vélem, hogy az orosz, a kínai és az amerikai vezető közelgő háromoldalú találkozója rendkívül jelentős előnyökkel járhat” – mondta.