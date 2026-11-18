Dél-Korea csütörtökön 35 percre felfüggeszti az összes repülőgép fel- és leszállását az ország teljes területén, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék a zajt a rendkívül nagy jelentőségű egyetemi felvételi vizsga angol nyelvű hallás utáni szövegértési feladata alatt – jelentette be kedden a kormány.

Dél-Korea fél órára leáll csütörtökön / Fotó: AFP

A földügyi, infrastrukturális és közlekedési tárca közlése szerint a korlátozás helyi idő szerint 13:05 és 13:40 között lesz érvényben, és összesen 130 járatot érint, köztük 81 nemzetközi és 49 belföldi járatot.

Dél-Korea leáll

A vizsga ideje alatt a már levegőben lévő repülőgépeknek legalább három kilométeres magasságban kell maradniuk, a sürgősségi járatokra azonban nem vonatkoznak a korlátozások.

Az intézkedések a helikopterekre, a könnyű repülőgépekre és a drónokra is kiterjednek.

A 35 perces időszakban az ország egész területén tilos lesz drónokat reptetni.

A minisztérium közlése szerint a szabályok megszegői akár büntetőjogi következményekkel is számolhatnak.

A kormány módosítja az érintett repülőjáratok indulási és érkezési időpontjait, a légitársaságok pedig előzetesen tájékoztatják az utasokat a megváltozott menetrendről.

A Koreai Közlekedésbiztonsági Hatóság SMS-ben is figyelmezteti az engedéllyel rendelkező drónüzemeltetőket, köztük azokat is, akik korábban már megkapták a repülési engedélyt. Az üzenetben felhívják a figyelmet arra, hogy a kijelölt időszakban a korábban kiadott engedélyektől függetlenül minden drónrepülés tilos.

Az angol szövegértési vizsga mindennél fontosabb

Minden szükséges intézkedést alaposan végrehajtunk, beleértve a légi közlekedés korlátozását is, hogy a diákok nyugodt környezetben koncentrálhassanak az angol nyelvű hallás utáni szövegértési feladatra

– mondta Jeong Chae-gyo, a minisztérium légiközlekedési politikáért felelős főigazgatója.

A tisztviselő arra is felszólította a légitársaságokat és az illetékes hatóságokat, hogy működjenek együtt a menetrendek módosításában és az utasok előzetes tájékoztatásában.

Az utazóknak azt tanácsolta, hogy indulás előtt ellenőrizzék légitársaságuknál a megváltozott indulási és érkezési időpontokat.

A dél-koreai egyetemi felvételi vizsga, a Suneung, rendkívül nagy téttel bíró, évente megrendezett megmérettetés, amely meghatározó szerepet játszik abban, hogy a diákok mely egyetemekre nyerhetnek felvételt.