Megtorpant a dohánytermékekre vonatkozó szigorítás Brüsszelben – nem ez az első eset

Újabb fordulat következett be az uniós dohányszabályozás átalakításában. A Table.Briefings beszámolója szerint az Európai Bizottság Szabályozás-ellenőrzési Testülete (RSB – Regulatory Scrutiny Board) negatív véleményt adott a dohánytermékekről szóló irányelv (TPD – Tobacco Products Directive) felülvizsgálatához készülő hatásvizsgálatról. Ez veszélybe sodorhatja Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztosa decemberre tervezett előterjesztését.

Újabb fordulat következett be az uniós dohányszabályozás átalakításában/Fotó: Shutterstok

Nem ez az első kihívás a dohánytermékekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata során

A felülvizsgálat azért is jelentős, mert a 2014-ben elfogadott, 2016 óta alkalmazott TPD, mint európai uniós irányelv szabályozza a nikotintartalmú termékek

előállítását,

összetételét,

csomagolását,

címkézését

és forgalmazását,

tehát a végleges jogszabály minden európai uniós állampolgár életére hatással lehet gazdasági és közegészségügyi szempontból. Az RSB feladata pedig biztosítani azt, hogy az Európai Bizottság döntései megfelelő hatásvizsgálatokon, adatminőségen és kiegyensúlyozott elemzéseken alapuljanak.

Ahogy arról a nemzetközi sajtó is beszámolt, nem ez az első kihívás a dohánytermékekre vonatkozó szabályozás felülvizsgálata során:

az áprilisban közzétett dokumentum szerint az RSB az Európai Bizottság jelenlegi dohányügyi szabályozási keretének értékeléséről is negatív véleményt adott.

Az értékelés a TPD-re, valamint a TAD-ra, vagyis a dohánytermékek reklámozásáról szóló irányelvre és más kapcsolódó uniós dohányellenőrzési intézkedésekre terjedt ki. Az RSB akkor többek között a bizonyítékok elégtelenségét, valamint az adópolitikai és a tagállami intézkedések szerepének hiányos elemzését kifogásolta.

A jelenlegi negatív vélemény már nem a meglévő szabályok értékeléséről szól, hanem a közelgő reform hatásainak értékeléséről. A teljes szöveget még nem publikálták, de az RSB újabb negatív értékelése arra is rámutathat, hogy egy ilyen jelentőségű felülvizsgálat gyors tempó helyett nagyobb szakmai megalapozottságot kíván.