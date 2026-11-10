Donald Trump kiakadt, és megint beszólt egy újságírónak, aki Putyinról kérdezte: „Kész röhej, amit műveltek"

Donald Trump amerikai elnök ismét elvesztette a türelmét, amikor egy újságíró kellemetlen kérdést tett fel neki. Ezúttal azt akarták megtudni, meddig marad engedékeny Vlagyimir Putyinnal szemben, aki sorra figyelmen kívül hagyja az ukrajnai háború lezárására vonatkozó amerikai követeléseket. Trump válasz helyett a riportert és televíziós csatornáját kezdte támadni. Az elnök egy másik újságírót is sértegetett - írja az India Today.

Donald Trump elvette és másnak adta a szót a november 9-i sajtótájékoztatón/Fotó: AFP

Heves szóváltás alakult ki Donald Trump és az MS NOW televízió riportere, Vaughn Hillyard között, amikor az újságíró az amerikai elnök Oroszországgal kapcsolatos politikájáról érdeklődött. A riporter arra emlékeztette Trumpot, hogy az elmúlt 22 hónapban többször is határidőt szabott Vlagyimir Putyinnak az orosz-ukrán tűzszünet megkötésére, illetve utalta arra is, hogy személyesen találkozóról is szó volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az orosz elnök azonban rendre figyelmen kívül hagyta ezeket a követeléseket.

Trump már a kérdés közben félbeszakította az újságírót

„Azt mondja, figyelmen kívül hagyta? Talán ellenünk harcol ebben a háborúban?” – kérdezett vissza ingerülten.

Amikor a riporter azt szerette volna megtudni, mikor ér véget az amerikai elnök Putyinnal szembeni engedékenysége, Trump már nem a kérdésre válaszolt, hanem az újságíró munkahelye iránt kezdett érdeklődni.

„Melyik médiumnál dolgozik? Melyiknél?” – kérdezte.

Miután megtudta, hogy az MS NOW televízió munkatársával beszél, a csatornát kezdte támadni.

„MS NOW? Ez egy kamu. Az egész egy átverés” – jelentette ki, majd azt állította, hogy a korábban MSNBC néven működő televízió nézettsége történelmi mélyponton van.

„Az egyik legrosszabb. Álhírtelevízió vagytok” – folytatta Trump, majd a következő megjegyzéssel zárta le a szóváltást:

„Kész röhej, amit műveltek.”

Az amerikai elnök ezután egy másik újságírónak adta át a szót. Trumpnak nem ez volt az egyetlen személyeskedő megnyilvánulása a sajtótájékoztatón. A CNN egyik riporterét is sértegette, akinek azt mondta: „Ő ugyanolyan lúzer, mint maga a CNN-nél.”