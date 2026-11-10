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Donald Trump kiakadt, és megint beszólt egy újságírónak, aki Putyinról kérdezte: „Kész röhej, amit műveltek"

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Donald Trump amerikai elnök ismét személyeskedő támadással reagált egy újságíró kellemetlen kérdésére. Ezúttal Vlagyimir Putyin orosz elnök és az ukrajnai háború került szóba, ám Trump érdemi válasz helyett a riportert és annak munkahelyét kezdte sértegetni. Nem ez az első alkalom, hogy az amerikai elnök nyilvánosan konfrontálódik az újságírókkal.
Lengyel Gabriella
2026.11.10, 08:51
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Donald Trump amerikai elnök ismét elvesztette a türelmét, amikor egy újságíró kellemetlen kérdést tett fel neki. Ezúttal azt akarták megtudni, meddig marad engedékeny Vlagyimir Putyinnal szemben, aki sorra figyelmen kívül hagyja az ukrajnai háború lezárására vonatkozó amerikai követeléseket. Trump válasz helyett a riportert és televíziós csatornáját kezdte támadni. Az elnök egy másik újságírót is sértegetett - írja az India Today. 

Donald Trump, US President Donald Trump followed by President and CEO of Ultimate Fighting Championship Dana White press briefing
Donald Trump elvette és másnak adta a szót a november 9-i sajtótájékoztatón/Fotó: AFP

Heves szóváltás alakult ki Donald Trump és az MS NOW televízió riportere, Vaughn Hillyard között, amikor az újságíró az amerikai elnök Oroszországgal kapcsolatos politikájáról érdeklődött. A riporter arra emlékeztette Trumpot, hogy az elmúlt 22 hónapban többször is határidőt szabott Vlagyimir Putyinnak az orosz-ukrán tűzszünet megkötésére, illetve utalta arra is, hogy személyesen találkozóról is szó volt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Az orosz elnök azonban rendre figyelmen kívül hagyta ezeket a követeléseket.

Trump már a kérdés közben félbeszakította az újságírót

„Azt mondja, figyelmen kívül hagyta? Talán ellenünk harcol ebben a háborúban?” – kérdezett vissza ingerülten.

Amikor a riporter azt szerette volna megtudni, mikor ér véget az amerikai elnök Putyinnal szembeni engedékenysége, Trump már nem a kérdésre válaszolt, hanem az újságíró munkahelye iránt kezdett érdeklődni.

„Melyik médiumnál dolgozik? Melyiknél?” – kérdezte.

Miután megtudta, hogy az MS NOW televízió munkatársával beszél, a csatornát kezdte támadni.

„MS NOW? Ez egy kamu. Az egész egy átverés” – jelentette ki, majd azt állította, hogy a korábban MSNBC néven működő televízió nézettsége történelmi mélyponton van.

„Az egyik legrosszabb. Álhírtelevízió vagytok” – folytatta Trump, majd a következő megjegyzéssel zárta le a szóváltást:

„Kész röhej, amit műveltek.”

Az amerikai elnök ezután egy másik újságírónak adta át a szót. Trumpnak nem ez volt az egyetlen személyeskedő megnyilvánulása a sajtótájékoztatón. A CNN egyik riporterét is sértegette, akinek azt mondta: „Ő ugyanolyan lúzer, mint maga a CNN-nél.”

Az amerikai elnök korábban is többször került összetűzésbe újságírókkal. Különösen a CNN és az MSNBC, illetve annak utódja, az MS NOW munkatársaival szemben használ rendszeresen éles, személyeskedő hangnemet. A számára kellemetlen kérdésekre nemegyszer a média hitelességének megkérdőjelezésével reagál.

Donald Trump minden mondatára reagál a világ

Ahogy a Világgazdaság hétfőn megírta, Trump szerint rendkívül valószínűtlen, hogy átfogó katonai csapásokat rendelne el Irán ellen, ugyanakkor világossá tette: ennek feltétele, hogy Teherán rendkívül erős megállapodást kössön Washingtonnal. Az amerikai félre egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik, miután a demokraták jelentős sikert arattak a félidős kongresszusi választásokon. A piac ezt is annak jeleként értékeli, hogy Washington érdekeltebbé válhat a konfliktus lezárásában.

Ennek következtében emelkedett hétfőn a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután az olajárak csökkenése javította a befektetői hangulatot. A piacok eközben az amerikai inflációs adatokra várnak, amelyek befolyásolhatják a rövid távú kamatkilátásokat.

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Egyesült Államok
Donald Trump
sajtótájékoztató

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