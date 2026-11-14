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Rendkívüli bejelentést tett a Fehér Ház: történelmi találkozóra készül a világ három nagyhatalma, Trump, Putyin és Hszi Csin-ping egy asztalhoz ülhet – az atomfegyverek jövője a tét

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Példátlan diplomáciai találkozóra készül Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping: a három nagyhatalom vezetője Kínában ülhet tárgyalóasztalhoz, hogy a nukleáris fegyverzet korlátozásáról egyeztessen. A CNN beszámolója szerint a Fehér Ház egyelőre nem számít konkrét megállapodásra, a találkozó azonban így is jelentős fordulatot hozhat a nagyhatalmak közötti kapcsolatokban. Trump szerint a fegyverkezés elterjedése a világban rendkívül veszélyes.
Járdi Roland
2026.11.14, 07:22
Frissítve: 2026.11.14, 07:24
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Donald Trump elnök a jövő héten közösen találkozik Hszi Csin-ping kínai vezetővel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte pénteken a Fehér Ház –, ami egyben az első háromoldalú találkozó a három ország vezetői között, írja a CNN.

Putyin, Trump
Rendkívüli bejelentést tett a Fehér Ház: történelmi találkozóra készül a világ három nagyhatalma, Trump, Putyin és Hszi Csin-ping egy asztalhoz ülhet – az atomfegyverek jövője a tét Fotó: AFP

A háromoldalú találkozóra a dél-kínai Sencsen városában rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcs margóján kerül sor. A találkozó a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására fog összpontosítani, ami Trump szerint új megállapodáshoz vezethet a világ legnagyobb nukleáris fegyverekkel rendelkező államai között.

Az elnök egyértelművé tette, hogy egyéb témák mellett a világban található nukleáris fegyverek csökkentéséről is tárgyalni fog. Trump elnök úgy véli, hogy ez a fegyverkezés (elterjedés) rendkívül veszélyes

 – nyilatkozta újságíróknak Olivia Wales, a Fehér Ház szóvivője. 

Februárban lejárt az utolsó, az Egyesült Államok és Oroszország közötti nukleáris fegyverkezési szerződés. Kína eközben gyors ütemben építi nukleáris arzenálját. A tisztviselők lekicsinyelték egy új nukleáris megállapodás lehetőségét, ehelyett azt sugallták, hogy a tárgyalások csak kiindulópontot jelentenének.

„Nem számítunk semmilyen megállapodásra” – mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő. „Ezt nevezném belépési pontnak, az első párbeszédnek, minden bizonnyal vezetői szinten, ezen országok között.”

A tisztviselők szerint a világ vezetői Iránról is tárgyalni terveznek.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő azt nyilatkozta, hogy Elon Musk várhatóan többek között Trumppal együtt utazik majd az útra, bár a háromoldalú találkozón várhatóan nem vesz részt.

Peking és Moszkva még nem erősítette meg hivatalosan a háromoldalú csúcstalálkozón való részvételét.
 

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