Donald Trump elnök a jövő héten közösen találkozik Hszi Csin-ping kínai vezetővel és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – közölte pénteken a Fehér Ház –, ami egyben az első háromoldalú találkozó a három ország vezetői között, írja a CNN.

Rendkívüli bejelentést tett a Fehér Ház: történelmi találkozóra készül a világ három nagyhatalma, Trump, Putyin és Hszi Csin-ping egy asztalhoz ülhet – az atomfegyverek jövője a tét Fotó: AFP

A háromoldalú találkozóra a dél-kínai Sencsen városában rendezendő Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcs margóján kerül sor. A találkozó a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására fog összpontosítani, ami Trump szerint új megállapodáshoz vezethet a világ legnagyobb nukleáris fegyverekkel rendelkező államai között.

Az elnök egyértelművé tette, hogy egyéb témák mellett a világban található nukleáris fegyverek csökkentéséről is tárgyalni fog. Trump elnök úgy véli, hogy ez a fegyverkezés (elterjedés) rendkívül veszélyes

– nyilatkozta újságíróknak Olivia Wales, a Fehér Ház szóvivője.

Februárban lejárt az utolsó, az Egyesült Államok és Oroszország közötti nukleáris fegyverkezési szerződés. Kína eközben gyors ütemben építi nukleáris arzenálját. A tisztviselők lekicsinyelték egy új nukleáris megállapodás lehetőségét, ehelyett azt sugallták, hogy a tárgyalások csak kiindulópontot jelentenének.

„Nem számítunk semmilyen megállapodásra” – mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő. „Ezt nevezném belépési pontnak, az első párbeszédnek, minden bizonnyal vezetői szinten, ezen országok között.”

A tisztviselők szerint a világ vezetői Iránról is tárgyalni terveznek.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő azt nyilatkozta, hogy Elon Musk várhatóan többek között Trumppal együtt utazik majd az útra, bár a háromoldalú találkozón várhatóan nem vesz részt.

Peking és Moszkva még nem erősítette meg hivatalosan a háromoldalú csúcstalálkozón való részvételét.

