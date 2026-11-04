Amerikai választás 2026: megszólalt Trump a csúfos republikánus vereség után, meghökkentő állítást tett – „fölényes győzelmet arattunk volna”

Az amerikai félidős választások első eredményei a demokraták fölényes győzelmét jelzik. A republikánusok félidős választási összeomlását sokan összekötik Donald Trumppal. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke azonban nem ért egyet ezekkel a hangokkal, és ezt ki is fejtette legutóbbi megszólalásában.

Donald Trump szerint ha ő szerepel a szavazólapon, a republikánusok győztek volna / Fotó: Mandel Ngan / AFP

„Én nem szerepeltem a szavazólapokon. Ha rajta lettem volna, fölényes győzelmet arattunk volna” – közösségi oldalán Donald Trump.

A Bloomberg ugyanakkor arról számol be, hogy az elnök nehezen tudja majd lemosni magáról a vereséget. Az Irán ellen indított háborúja felhajtotta az amerikai benzinárakat, és elidegenítette azokat a támogatóit, akiket éppen azzal az ígéretével nyert meg, hogy Amerika nem bonyolódik újabb külföldi konfliktusokba.

A megélhetési költségekkel küszködő választók körében szintén kedvezőlen a visszhangja az elnökkel és környezetével szemben felmerült, személyes haszonszerzésre vonatkozó vádak, valamint Trump megszállottsága a Fehér Ház aranyozott díszítése iránt. Az általa személyesen kiválasztott szenátorjelöltek pedig még az olyan, hagyományosan rendíthetetlenül republikánus államokban is népszerűtlen döntéseknek bizonyultak a választók számára, mint Texas és Dél-Karolina, ahol a demokraták évtizedek óta először tudtak győzni.

„A demokraták stratégiája az volt, hogy országos jelentőségűvé tegyék a választást, és mindent Trump személye köré építsenek. Azt üzenték a választóknak, hogy most véget vethetnek Trump és a trumpizmus korszakának. Ez az üzenet célba talált a baloldali szavazóknál. Ez a választás az elnökről szóló népszavazássá vált” – vélekedett Steve Bannon, Trump korábbi vezető stratégiai tanácsadója.

A nagy kérdés most az, mit jelent a történelmi léptékű vereség egy olyan elnök számára, aki politikai pályafutása során újra és újra rácáfolt a politika megszokott törvényszerűségeire, most azonban maga is kénytelen szembesülni velük.

Miközben a pénzügyi piacok Trump egyre súlyosabb választási kudarcának következményeit mérlegelték – az általa kiemelten támogatott mesterséges intelligencia iparág részvényei kezdetben veszítettek értékükből, az amerikai államkötvények viszont erősödtek –, a Fehér Ház munkatársai igyekeztek dacos magabiztosságot sugározni.