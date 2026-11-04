Amerikai választás 2026: megszólalt Trump a csúfos republikánus vereség után, meghökkentő állítást tett – „fölényes győzelmet arattunk volna”
Az amerikai félidős választások első eredményei a demokraták fölényes győzelmét jelzik. A republikánusok félidős választási összeomlását sokan összekötik Donald Trumppal. Az Amerikai Egyesült Államok elnöke azonban nem ért egyet ezekkel a hangokkal, és ezt ki is fejtette legutóbbi megszólalásában.
„Én nem szerepeltem a szavazólapokon. Ha rajta lettem volna, fölényes győzelmet arattunk volna” – közösségi oldalán Donald Trump.
A Bloomberg ugyanakkor arról számol be, hogy az elnök nehezen tudja majd lemosni magáról a vereséget. Az Irán ellen indított háborúja felhajtotta az amerikai benzinárakat, és elidegenítette azokat a támogatóit, akiket éppen azzal az ígéretével nyert meg, hogy Amerika nem bonyolódik újabb külföldi konfliktusokba.
A megélhetési költségekkel küszködő választók körében szintén kedvezőlen a visszhangja az elnökkel és környezetével szemben felmerült, személyes haszonszerzésre vonatkozó vádak, valamint Trump megszállottsága a Fehér Ház aranyozott díszítése iránt. Az általa személyesen kiválasztott szenátorjelöltek pedig még az olyan, hagyományosan rendíthetetlenül republikánus államokban is népszerűtlen döntéseknek bizonyultak a választók számára, mint Texas és Dél-Karolina, ahol a demokraták évtizedek óta először tudtak győzni.
„A demokraták stratégiája az volt, hogy országos jelentőségűvé tegyék a választást, és mindent Trump személye köré építsenek. Azt üzenték a választóknak, hogy most véget vethetnek Trump és a trumpizmus korszakának. Ez az üzenet célba talált a baloldali szavazóknál. Ez a választás az elnökről szóló népszavazássá vált” – vélekedett Steve Bannon, Trump korábbi vezető stratégiai tanácsadója.
A nagy kérdés most az, mit jelent a történelmi léptékű vereség egy olyan elnök számára, aki politikai pályafutása során újra és újra rácáfolt a politika megszokott törvényszerűségeire, most azonban maga is kénytelen szembesülni velük.
Miközben a pénzügyi piacok Trump egyre súlyosabb választási kudarcának következményeit mérlegelték – az általa kiemelten támogatott mesterséges intelligencia iparág részvényei kezdetben veszítettek értékükből, az amerikai államkötvények viszont erősödtek –, a Fehér Ház munkatársai igyekeztek dacos magabiztosságot sugározni.
Ételeket rendeltek a Cheesecake Factory étteremlánctól, ezzel is odaszúrva Barack Obama volt elnöknek, akivel a kampány hajrájában szóváltásba keveredtek. Obama ugyanis egy kampányrendezvényen azzal élcelődött, hogy a Fehér Ház Trump-féle belsőépítészeti megoldásai olyanok, mintha Szaddám Huszein újította volna fel a vendéglátólánc valamelyik éttermét.
A Fehér Ház egyik munkatársa, aki a belső hangulatról csak névtelensége megőrzése mellett volt hajlandó beszélni, a republikánus jelöltek gyenge színvonalát ostorozta, és azt állította, hogy Trump eredményesebben kampányolt, mint maguk a szavazólapokon szereplő politikusok. Az elnök eközben a közösségi médiában vezette le indulatait: kigúnyolta a szoros versenyben alulmaradt republikánusokat, és azt állította, hogy nem tanúsítottak iránta kellő lojalitást. Később a Fox News műsorában arról beszélt, hogy saját szavazóbázisa továbbra is hűséges hozzá, ám a jelöltek nem tudták kellőképpen lelkesíteni a választókat.
Bannon, aki külső tanácsadóként továbbra is kapcsolatban áll Trumppal, ugyanakkor időnként bírálja is, a vereséget annak tulajdonította, hogy az elnök politikai csapata félreértette a közhangulatot, és olyan üzenetekkel kampányolt, amelyek nem találtak visszhangra a választók körében. Az amerikaiak ugyanis már több mint egy évtizede Trumpot látják a politikai élet központi szereplőjeként.
„Tizenkét éve uralja a politikát. Ezek után nem lehet egyszer csak azt mondani, hogy mostantól a vényköteles gyógyszerek áraival fogunk kampányolni. Nem ez az, amire az emberek reagálnak” – fogalmazott Bannon.
Brutális vereség kapujában Donald Trump és a republikánusok, történelmi győzelmet aratnak a demokraták – a szenátus és a képviselőház is az övék lehet
A Republikánus Párt elveszítette szenátusi helyeit Dél-Karolinában, Kansasben és Texasban – állapította meg az AP hírügynökség előrejelzése az amerikai választásról, aminek az eredménye folyamatosan válik egyértelművé. Ez a demokraták kezébe adja a szenátus feletti ellenőrzést, a képviselőház megszerzését pedig kézzelfogható közelségbe hozza számukra.
Az Axios a fejlemények kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy Trump saját magát tette meg a szenátusért vívott republikánus kampány arcává. Most azonban úgy tűnik, hogy pártja, a republikánusok országszerte vereségeket szenvednek el. Az elnök elős reakcióiban elhatárolódott az eredményektől és magyarázatot adott a kialakult helyzetre.
Tény, hogy 2006 óta nem történt olyan, hogy a jobboldal mindkét házban vereséget szenvedjen. Viszont azt is látni kell, hogy ha ez így is történik, Trump elnöki mozgástere továbbra is adott, hiszen rendeletek hozhat. Kongresszusi többség azonban már nem biztos, hogy lesz mögötte, a demokraták így megakadályozhatják a törvényhozást. Csakhogy az elnöki vétó miatt végső soron lényegtelen a szenátusi erőviszonyok alakulása.
A Magyar Külügyi Intézet elemzésében jelezte, hogy az elnök alkotmányos joga a kongresszus által elfogadott törvények aláírásának megtagadása, és ezt csak a törvényhozás kétharmados többsége írhatja felül. A Trumppal való egyezkedés eddigi sikertelensége fényében alacsony az esélye annak, hogy a demokraták 2029 előtt képesek legyenek érdemi törvényhozási eredményeket elérni.