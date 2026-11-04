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Magyar Péter síri csendje nem véletlen: Magyarország csak veszíthet Trump vereségén, figyelőlistán a Mol is

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Az EU-ban még az Európai Néppárt köreiből is felcsendült az ünneplő hang, Budapesten azonban tapintható a csönd – és ez nem véletlen. A republikánusok, illetve Donald Trump elnök a veresége az amerikai félidős választáson Magyarország számára csak negatív fejleményekkel járhat, különösen ha ünnepeljük – tudja ezt Orbán Anita külügyminiszter is.
Pető Sándor
2026.11.04, 18:00
Frissítve: 2026.11.04, 18:20
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Előre megírta a brüsszeli véleményformáló Politico és a nyomán lapunk is: mérgező lesz a pezsgő, ha Donald Trump esetleges választási vereségét ünnepelve durrantják el a dugót. Trump kikapott, és sokan figyelmen kívül hagyták az óvást – főleg az európai baloldalon, de az Európai Néppárt táborából is felcsendült az éljenzés. Budapest azonban hallgat, és van miért.

Donald Trump veresége előtt napokkal járt külügyminiszterénél Orbán Anita, és nagyon büszkén – de nem csak ezért nem célszerű most ünnepelnie
Donald Trump veresége előtt napokkal járt külügyminiszterénél Orbán Anita, és nagyon büszkén – de nem csak ezért nem célszerű most ünnepelnie Fotó: NurPhoto via AFP

Nem azért, mert Orbán Anita csak a napokban tért vissza Washingtonból, ahol – büszkeséggel jelentette be – két nap várakozás után találkozhatott Trump külügyminiszterével, Marco Rubióval. Hanem azért, mert az ügy meghaladja a külügyminiszter-miniszterelnök-helyettes fizetési kategóriáját. Ami miatt a Politico és mások is óvták az európaiakat, Magyarországra fokozottan érvényes, ahol egyéb, saját egyedi érdekek is kockán forognak. 

Amerikai demokrata éljenzés, széleskörű európai csend

Emiatt feltehető, hogy a csend Budapesten és másutt is fennmarad: akik Európában megtörik, vagy elnézték az amerikai elnöki és az európai parlamentáris rendszerek közti különbséget, vagy érzelmesen eltekintettek az emögött meghúzódó politikai realitástól. 

A választáson ugyanis az történt, hogy – ha a végleges eredmények is ezt igazolják –, az ellenzéki demokraták megszerezték a többséget a törvényhozás mindkét házában. Ez ugyan politikai földindulást jelent, de messze nem akkorát, mint egy európai országban jelentene (kivéve talán a franciákat, ahol többször is volt példa az efféle sajátos politikai képlet kialakulására).

Donald Trump többsége elvesztése után még keményebben léphet fel az Európai Unióval szemben – írta tapasztalt diplomatákra és külpolitikai szakértőkre hivatkozva még kedden a Politico. A törvényhozásban Trump fiaskója nyomán vizsgálatok indulhatnak ellene, és sokkal nehezebb lesz átvinnie jogszabályokat. Ezért a figyelme olyan területek felé fordulhat, ahol a kezét kevésbé köti az alkotmány: a külpolitika és a kereskedelmi politika.

Ezek pontosan az európaiakat legérzékenyebben érintő kérdések. Pont ezért állította Wolfgang Ischinger veterán német diplomata, a müncheni biztonságpolitikai konferencia leköszönő elnöke, hogy súlyos tévedés lenne azt feltételezni, hogy a demokraták sikere Európa számára barátságosabb amerikai politikát eredményez. „Én éppen az ellenkezőjére számítok” – idézi a brüsszeli hírportál.

„Ne dühítsd fel Trumpot!”

Az alapvető stratégiai következtetések az európaiak és Magyarország számára.

  1. Lehetőleg ne dühítsd fel Donald Trumpot, hogy ne adj neki okot a visszavágásra. 
  2. Építs ki jó kapcsolatokat mindkét nagy amerikai párttal, amelyek közül az ellenzékiek most nagyobb befolyásra tettek szert, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy ez két év múlva is így lesz.

A magyar kormánynak 

a Fehér Ház mellett a demokrata vezetésű kongresszusi bizottságokkal is fontos lehet együttműködnie, különösen az energetikai szankciók, a beruházások és a kereskedelmi szabályozás területén.

A politikai átrendeződésnek ugyanis azért lehetnek hatásai az Európa számára játszott amerikai zenére, ha a karmesteri pálca Donald Trump kezében marad is. A következő ügyeket érdemes figyelni az EU-ban, illetve konkrétan Magyarországon.

Donald Trump és Ukrajna: Moszkva bánatos, Kijev örül, a Molnál fülelnek

Az ukrajnai háború és az Oroszországgal szembeni szankciók terén a demokraták térnyerése erősítheti Ukrajna amerikai támogatását, és fokozhatja az Oroszországra nehezedő nyomást. 

Magyarország számára ez azért fontos, mert a demokraták közbelépésére akár szigorodhatnak az orosz energiahordozók kereskedelmére vonatkozó korlátozások, ami akár a Mol olajbeszerzését és a szerbiai NIS megvásárlására irányuló tárgyalásait is érintheti.

Az utóbbi ügyben elképzelhető, hogy számtalan korábbi hosszabbítás után még elkeseredettebb versenyfutás indul a tárgyalásokban. A demokraták formálisan csak januárban tesznek szert a törvényhozási többségre. Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) december 11-ig adott haladékot a tárgyalások befejezésére a NIS-t eladni kényszerülő orosz Gazprommal, és egy kedden közzétett interjúban Orbán Anita úgy nyilatkozott:  szerb, orosz és magyar részről egyaránt erős a szándék a tranzakció december 11-ig történő lezárására.

Orbán Anita elárulta, mire számíthat a szerbektől a Mol, és hogy foglalkozik-e KGBélával
A Mol már dolgozik azon, hogy a finomítói technológia átalakításával lehetővé tegye a nem orosz eredetű kőolaj feldolgozását, miközben a szerbiai NIS olajvállalat megszerzése is stratégiai jelentőségű lehet a magyar olajcég számára. Orbán Anita külügyminiszter arról beszélt, hogy a Mol meghatározó szerepet tölthet be a térség energiabiztonságában, Magyarország pedig kőolaj- és földgáz-elosztóközponttá válhat. A tárcavezető szerint az orosz energiaforrások kivezetésére való felkészülés már megkezdődött, de a régiós infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen lesz.

A Mol részvényeinek árfolyama egyébként az európai trendnek megfelelően némileg emelkedett szerdán, de talán ezt az összefüggést még nem gondolták át teljesen a befektetők. Illetve keveset tudni még. Annak nincs nyoma, hogy a Demokrata Párt bírálta volna a Mol-NIS tranzakciót, de most szereplőként jelenhetnek meg az ügyben, ami mindenképpen friss bizonytalanságot jelent.

A német autóipar szenvedését nem váltja fel diadalmenet: Magyarországot ez közvetlenül érintő kérdés

A kereskedelempolitikában a demokraták nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak Trump vámintézkedései felett, de ez nem jelenti az amerikai vámok automatikus megszüntetését. 

Magyarország számára különösen fontos az erős német befolyás alatt álló autóipar helyzete: a győri Audi, a kecskeméti Mercedes és a debreceni BMW termelésére közvetlenül vagy közvetve hatással lehetnek az amerikai importvámok és az európai autók iránti kereslet változásai.

Európán nem szűnik a nyomás, hogy fegyverkezzen, de esetleg több segítséget kap

A NATO és a védelempolitika területén a demokraták erősebb kongresszusi ellenőrzést gyakorolhatnak az amerikai kormány döntései felett, és nagyobb hangsúlyt helyezhetnek az európai szövetségesek biztonságára. 

Magyarország esetében ez a védelmi kiadásokra, a katonai együttműködésre és az amerikai haditechnikai beszerzésekre lehet hatással. Az európai országoknak ugyanakkor továbbra is számolniuk kell a saját védelmi képességeik fejlesztésére nehezedő nyomással.

Nem a Demokrata Párt dönt Irán kérdésében, hanem Trump

Az energetikában és az iráni háború kérdésében a demokrata többség fokozhatja Trump katonai és külpolitikai döntéseinek ellenőrzését. 

Ha ez hozzájárulna a közel-keleti feszültség enyhüléséhez, mérséklődhetne az olajárakra nehezedő nyomás. Ez Magyarország számára az üzemanyagárak és az energiaimport költségeinek csökkenését eredményezhetné. A választási eredmény önmagában azonban nem garantálja az olajárak esését: a döntések alapvetően az amerikai elnök kezében maradnak.

Az ugyanakkor elképzelhető, hogy a demokraták megpróbálják rábírni Trumpot a háborút lezáró tárgyalások felgyorsítására, ahogy arról is napvilágot láttak értékelések, miszerint Teherán ebben a forgatókönyvben bízva, szándékosan elhúzta az érdemi tárgyalásokat a félidős választások lezajlásáig.

Gyenge dollár – erős forint; nagy kamatköltség Amerikában – nagy kamatköltség Európában is

A pénzügyi piacokon a demokrata kongresszusi többség korlátozhatja Trump egyes költségvetési és adópolitikai kezdeményezéseit. Ez mérsékelheti az amerikai államadósság növekedésével kapcsolatos aggodalmakat, ugyanakkor a politikai patthelyzet költségvetési vitákat is előidézhet. 

Magyarországon a hatások elsősorban a dollár árfolyamán, az amerikai állampapírhozamokon, a nemzetközi befektetői hangulaton és a forint árfolyamán keresztül jelentkezhetnek. 

HUF / EUR árfolyam
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Ha a dollár gyenge, a forintnak az jó szokott lenni, de ha enyhülés helyett durvul a háború, azt mi is bánjuk. Ha pedig az amerikai államkötvény-hozamok emelkednek – vagyis nőnek a kamatköltségek –, ez történik Európában, és Magyarországon is.

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félidős választás
Orbán Anita
Donald Trump
Mol
Magyar Péter

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