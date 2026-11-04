Magyar Péter síri csendje nem véletlen: Magyarország csak veszíthet Trump vereségén, figyelőlistán a Mol is

Előre megírta a brüsszeli véleményformáló Politico és a nyomán lapunk is: mérgező lesz a pezsgő, ha Donald Trump esetleges választási vereségét ünnepelve durrantják el a dugót. Trump kikapott, és sokan figyelmen kívül hagyták az óvást – főleg az európai baloldalon, de az Európai Néppárt táborából is felcsendült az éljenzés. Budapest azonban hallgat, és van miért.

Donald Trump veresége előtt napokkal járt külügyminiszterénél Orbán Anita, és nagyon büszkén – de nem csak ezért nem célszerű most ünnepelnie Fotó: NurPhoto via AFP

Nem azért, mert Orbán Anita csak a napokban tért vissza Washingtonból, ahol – büszkeséggel jelentette be – két nap várakozás után találkozhatott Trump külügyminiszterével, Marco Rubióval. Hanem azért, mert az ügy meghaladja a külügyminiszter-miniszterelnök-helyettes fizetési kategóriáját. Ami miatt a Politico és mások is óvták az európaiakat, Magyarországra fokozottan érvényes, ahol egyéb, saját egyedi érdekek is kockán forognak.

Amerikai demokrata éljenzés, széleskörű európai csend

Emiatt feltehető, hogy a csend Budapesten és másutt is fennmarad: akik Európában megtörik, vagy elnézték az amerikai elnöki és az európai parlamentáris rendszerek közti különbséget, vagy érzelmesen eltekintettek az emögött meghúzódó politikai realitástól.

A választáson ugyanis az történt, hogy – ha a végleges eredmények is ezt igazolják –, az ellenzéki demokraták megszerezték a többséget a törvényhozás mindkét házában. Ez ugyan politikai földindulást jelent, de messze nem akkorát, mint egy európai országban jelentene (kivéve talán a franciákat, ahol többször is volt példa az efféle sajátos politikai képlet kialakulására).

Donald Trump többsége elvesztése után még keményebben léphet fel az Európai Unióval szemben – írta tapasztalt diplomatákra és külpolitikai szakértőkre hivatkozva még kedden a Politico. A törvényhozásban Trump fiaskója nyomán vizsgálatok indulhatnak ellene, és sokkal nehezebb lesz átvinnie jogszabályokat. Ezért a figyelme olyan területek felé fordulhat, ahol a kezét kevésbé köti az alkotmány: a külpolitika és a kereskedelmi politika.

Ezek pontosan az európaiakat legérzékenyebben érintő kérdések. Pont ezért állította Wolfgang Ischinger veterán német diplomata, a müncheni biztonságpolitikai konferencia leköszönő elnöke, hogy súlyos tévedés lenne azt feltételezni, hogy a demokraták sikere Európa számára barátságosabb amerikai politikát eredményez. „Én éppen az ellenkezőjére számítok” – idézi a brüsszeli hírportál.