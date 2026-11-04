Magyar Péter síri csendje nem véletlen: Magyarország csak veszíthet Trump vereségén, figyelőlistán a Mol is
Előre megírta a brüsszeli véleményformáló Politico és a nyomán lapunk is: mérgező lesz a pezsgő, ha Donald Trump esetleges választási vereségét ünnepelve durrantják el a dugót. Trump kikapott, és sokan figyelmen kívül hagyták az óvást – főleg az európai baloldalon, de az Európai Néppárt táborából is felcsendült az éljenzés. Budapest azonban hallgat, és van miért.
Nem azért, mert Orbán Anita csak a napokban tért vissza Washingtonból, ahol – büszkeséggel jelentette be – két nap várakozás után találkozhatott Trump külügyminiszterével, Marco Rubióval. Hanem azért, mert az ügy meghaladja a külügyminiszter-miniszterelnök-helyettes fizetési kategóriáját. Ami miatt a Politico és mások is óvták az európaiakat, Magyarországra fokozottan érvényes, ahol egyéb, saját egyedi érdekek is kockán forognak.
Amerikai demokrata éljenzés, széleskörű európai csend
Emiatt feltehető, hogy a csend Budapesten és másutt is fennmarad: akik Európában megtörik, vagy elnézték az amerikai elnöki és az európai parlamentáris rendszerek közti különbséget, vagy érzelmesen eltekintettek az emögött meghúzódó politikai realitástól.
A választáson ugyanis az történt, hogy – ha a végleges eredmények is ezt igazolják –, az ellenzéki demokraták megszerezték a többséget a törvényhozás mindkét házában. Ez ugyan politikai földindulást jelent, de messze nem akkorát, mint egy európai országban jelentene (kivéve talán a franciákat, ahol többször is volt példa az efféle sajátos politikai képlet kialakulására).
Donald Trump többsége elvesztése után még keményebben léphet fel az Európai Unióval szemben – írta tapasztalt diplomatákra és külpolitikai szakértőkre hivatkozva még kedden a Politico. A törvényhozásban Trump fiaskója nyomán vizsgálatok indulhatnak ellene, és sokkal nehezebb lesz átvinnie jogszabályokat. Ezért a figyelme olyan területek felé fordulhat, ahol a kezét kevésbé köti az alkotmány: a külpolitika és a kereskedelmi politika.
Ezek pontosan az európaiakat legérzékenyebben érintő kérdések. Pont ezért állította Wolfgang Ischinger veterán német diplomata, a müncheni biztonságpolitikai konferencia leköszönő elnöke, hogy súlyos tévedés lenne azt feltételezni, hogy a demokraták sikere Európa számára barátságosabb amerikai politikát eredményez. „Én éppen az ellenkezőjére számítok” – idézi a brüsszeli hírportál.
„Ne dühítsd fel Trumpot!”
Az alapvető stratégiai következtetések az európaiak és Magyarország számára.
- Lehetőleg ne dühítsd fel Donald Trumpot, hogy ne adj neki okot a visszavágásra.
- Építs ki jó kapcsolatokat mindkét nagy amerikai párttal, amelyek közül az ellenzékiek most nagyobb befolyásra tettek szert, ugyanakkor egyáltalán nem biztos, hogy ez két év múlva is így lesz.
A magyar kormánynak
a Fehér Ház mellett a demokrata vezetésű kongresszusi bizottságokkal is fontos lehet együttműködnie, különösen az energetikai szankciók, a beruházások és a kereskedelmi szabályozás területén.
A politikai átrendeződésnek ugyanis azért lehetnek hatásai az Európa számára játszott amerikai zenére, ha a karmesteri pálca Donald Trump kezében marad is. A következő ügyeket érdemes figyelni az EU-ban, illetve konkrétan Magyarországon.
Donald Trump és Ukrajna: Moszkva bánatos, Kijev örül, a Molnál fülelnek
Az ukrajnai háború és az Oroszországgal szembeni szankciók terén a demokraták térnyerése erősítheti Ukrajna amerikai támogatását, és fokozhatja az Oroszországra nehezedő nyomást.
Magyarország számára ez azért fontos, mert a demokraták közbelépésére akár szigorodhatnak az orosz energiahordozók kereskedelmére vonatkozó korlátozások, ami akár a Mol olajbeszerzését és a szerbiai NIS megvásárlására irányuló tárgyalásait is érintheti.
Az utóbbi ügyben elképzelhető, hogy számtalan korábbi hosszabbítás után még elkeseredettebb versenyfutás indul a tárgyalásokban. A demokraták formálisan csak januárban tesznek szert a törvényhozási többségre. Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyont Ellenőrző Hivatala (OFAC) december 11-ig adott haladékot a tárgyalások befejezésére a NIS-t eladni kényszerülő orosz Gazprommal, és egy kedden közzétett interjúban Orbán Anita úgy nyilatkozott: szerb, orosz és magyar részről egyaránt erős a szándék a tranzakció december 11-ig történő lezárására.
Orbán Anita elárulta, mire számíthat a szerbektől a Mol, és hogy foglalkozik-e KGBélával
A Mol már dolgozik azon, hogy a finomítói technológia átalakításával lehetővé tegye a nem orosz eredetű kőolaj feldolgozását, miközben a szerbiai NIS olajvállalat megszerzése is stratégiai jelentőségű lehet a magyar olajcég számára. Orbán Anita külügyminiszter arról beszélt, hogy a Mol meghatározó szerepet tölthet be a térség energiabiztonságában, Magyarország pedig kőolaj- és földgáz-elosztóközponttá válhat. A tárcavezető szerint az orosz energiaforrások kivezetésére való felkészülés már megkezdődött, de a régiós infrastruktúra fejlesztése nélkülözhetetlen lesz.
A Mol részvényeinek árfolyama egyébként az európai trendnek megfelelően némileg emelkedett szerdán, de talán ezt az összefüggést még nem gondolták át teljesen a befektetők. Illetve keveset tudni még. Annak nincs nyoma, hogy a Demokrata Párt bírálta volna a Mol-NIS tranzakciót, de most szereplőként jelenhetnek meg az ügyben, ami mindenképpen friss bizonytalanságot jelent.
A német autóipar szenvedését nem váltja fel diadalmenet: Magyarországot ez közvetlenül érintő kérdés
A kereskedelempolitikában a demokraták nagyobb ellenőrzést gyakorolhatnak Trump vámintézkedései felett, de ez nem jelenti az amerikai vámok automatikus megszüntetését.
Magyarország számára különösen fontos az erős német befolyás alatt álló autóipar helyzete: a győri Audi, a kecskeméti Mercedes és a debreceni BMW termelésére közvetlenül vagy közvetve hatással lehetnek az amerikai importvámok és az európai autók iránti kereslet változásai.
Európán nem szűnik a nyomás, hogy fegyverkezzen, de esetleg több segítséget kap
A NATO és a védelempolitika területén a demokraták erősebb kongresszusi ellenőrzést gyakorolhatnak az amerikai kormány döntései felett, és nagyobb hangsúlyt helyezhetnek az európai szövetségesek biztonságára.
Magyarország esetében ez a védelmi kiadásokra, a katonai együttműködésre és az amerikai haditechnikai beszerzésekre lehet hatással. Az európai országoknak ugyanakkor továbbra is számolniuk kell a saját védelmi képességeik fejlesztésére nehezedő nyomással.
Nem a Demokrata Párt dönt Irán kérdésében, hanem Trump
Az energetikában és az iráni háború kérdésében a demokrata többség fokozhatja Trump katonai és külpolitikai döntéseinek ellenőrzését.
Ha ez hozzájárulna a közel-keleti feszültség enyhüléséhez, mérséklődhetne az olajárakra nehezedő nyomás. Ez Magyarország számára az üzemanyagárak és az energiaimport költségeinek csökkenését eredményezhetné. A választási eredmény önmagában azonban nem garantálja az olajárak esését: a döntések alapvetően az amerikai elnök kezében maradnak.
Az ugyanakkor elképzelhető, hogy a demokraták megpróbálják rábírni Trumpot a háborút lezáró tárgyalások felgyorsítására, ahogy arról is napvilágot láttak értékelések, miszerint Teherán ebben a forgatókönyvben bízva, szándékosan elhúzta az érdemi tárgyalásokat a félidős választások lezajlásáig.
Gyenge dollár – erős forint; nagy kamatköltség Amerikában – nagy kamatköltség Európában is
A pénzügyi piacokon a demokrata kongresszusi többség korlátozhatja Trump egyes költségvetési és adópolitikai kezdeményezéseit. Ez mérsékelheti az amerikai államadósság növekedésével kapcsolatos aggodalmakat, ugyanakkor a politikai patthelyzet költségvetési vitákat is előidézhet.
Magyarországon a hatások elsősorban a dollár árfolyamán, az amerikai állampapírhozamokon, a nemzetközi befektetői hangulaton és a forint árfolyamán keresztül jelentkezhetnek.
Ha a dollár gyenge, a forintnak az jó szokott lenni, de ha enyhülés helyett durvul a háború, azt mi is bánjuk. Ha pedig az amerikai államkötvény-hozamok emelkednek – vagyis nőnek a kamatköltségek –, ez történik Európában, és Magyarországon is.