Drámai fordulat jöhet a boltokban: van ország, ahol több mint a duplájára nőhetnek az élelmiszerárak – Magyarország kivételes helyzetben van

Különös fejlemények körvonalazódnak a FAO oldalán elérhető adatokból, melyek az élelmiszereket mint globális piacot írják le és adnak az azon várható folyamatokról előretekintést. A Visual Capitalist az október 15-én látott adatsorok alapján készített összesítést arról, mi várható a FAO szerint a következő 12 hónapban az élelmiszerek árának alakulásában országonként. A közölt, drágulást és árcsökkenést egyaránt előrejelző adatok persze nem kőbe vésett előrejelzések, nem is abszolút árak, hanem modellezéseken alapuló prognózisok az élelmiszerárak várható alakulásáról – áttekintésük azonban így is tanulságos lehet.

Drágulást és az árszínvonal csökkenésének lehetőségét is egyaránt hozhatja az élelmiszereknél a következő 12 hónap a FAO adatai alapján (illusztráció)

Fotó: Andrzej Rostek / Shutterstock

A következő 12 hónapban a legnagyobb arányú élelmiszer-drágulás elé Irán néz. Az idén február 28-án kezdődött iráni háború az energiaválságot ugyanakkor nem csak helyi, hanem globális hatásokkal is járó élelmiszerválsággá szélesítheti: a dráguló üzemanyag, a műtrágya és a szállítási költségek világszerte megemelhetik a bolti árakat. A következő tizenkét hónapban ugyanakkor Magyarországon és több európai országban az élelmiszerek olcsóbbá válására számítanak, miközben Iránban több mint a duplájára nőhetnek az árak.

Drágulás: Iránban újabb árrobbanás várható úgy, hogy már a háború előtt is súlyos volt a megélhetési válság

Iránban tehát a következő tizenkét hónapra 114,4 százalékos élelmiszerár-emelkedést jeleznek előre a modellezésben. Ez messze a legmagasabb érték a vizsgált országok között, és azt jelenti, hogy az élelmiszerek átlagos árszínvonala akár több mint a kétszeresére is nőhet.

A drágulás azonban nem a február 28-án kitört háborúval kezdődött. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az iráni társadalmi elégedetlenség már a fegyveres konfliktus előtt jelentős volt: a magas infláció, a riál leértékelődése, az üzemanyag- és áramellátási problémák, valamint a megélhetési költségek emelkedése országszerte tiltakozásokat váltott ki. A gazdasági válságban az amerikai szankciók, a korrupció és a gazdaságpolitikai problémák egyaránt szerepet játszottak.

A háború előtti állapotokat jól érzékelteti, hogy 2025 decemberében az éves infláció 42 százalékra, az élelmiszerár-infláció pedig 72 százalékra emelkedett.

A kenyér ára egy év alatt 113 százalékkal nőtt. A riál jelentős értékvesztése tovább rontotta a lakosság vásárlóerejét, miközben a keresetek nem tartottak lépést a megélhetési költségek növekedésével.