Drámai fordulat jöhet a boltokban: van ország, ahol több mint a duplájára nőhetnek az élelmiszerárak – Magyarország kivételes helyzetben van
Különös fejlemények körvonalazódnak a FAO oldalán elérhető adatokból, melyek az élelmiszereket mint globális piacot írják le és adnak az azon várható folyamatokról előretekintést. A Visual Capitalist az október 15-én látott adatsorok alapján készített összesítést arról, mi várható a FAO szerint a következő 12 hónapban az élelmiszerek árának alakulásában országonként. A közölt, drágulást és árcsökkenést egyaránt előrejelző adatok persze nem kőbe vésett előrejelzések, nem is abszolút árak, hanem modellezéseken alapuló prognózisok az élelmiszerárak várható alakulásáról – áttekintésük azonban így is tanulságos lehet.
A következő 12 hónapban a legnagyobb arányú élelmiszer-drágulás elé Irán néz. Az idén február 28-án kezdődött iráni háború az energiaválságot ugyanakkor nem csak helyi, hanem globális hatásokkal is járó élelmiszerválsággá szélesítheti: a dráguló üzemanyag, a műtrágya és a szállítási költségek világszerte megemelhetik a bolti árakat. A következő tizenkét hónapban ugyanakkor Magyarországon és több európai országban az élelmiszerek olcsóbbá válására számítanak, miközben Iránban több mint a duplájára nőhetnek az árak.
Drágulás: Iránban újabb árrobbanás várható úgy, hogy már a háború előtt is súlyos volt a megélhetési válság
Iránban tehát a következő tizenkét hónapra 114,4 százalékos élelmiszerár-emelkedést jeleznek előre a modellezésben. Ez messze a legmagasabb érték a vizsgált országok között, és azt jelenti, hogy az élelmiszerek átlagos árszínvonala akár több mint a kétszeresére is nőhet.
A drágulás azonban nem a február 28-án kitört háborúval kezdődött. Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, az iráni társadalmi elégedetlenség már a fegyveres konfliktus előtt jelentős volt: a magas infláció, a riál leértékelődése, az üzemanyag- és áramellátási problémák, valamint a megélhetési költségek emelkedése országszerte tiltakozásokat váltott ki. A gazdasági válságban az amerikai szankciók, a korrupció és a gazdaságpolitikai problémák egyaránt szerepet játszottak.
A háború előtti állapotokat jól érzékelteti, hogy 2025 decemberében az éves infláció 42 százalékra, az élelmiszerár-infláció pedig 72 százalékra emelkedett.
A kenyér ára egy év alatt 113 százalékkal nőtt. A riál jelentős értékvesztése tovább rontotta a lakosság vásárlóerejét, miközben a keresetek nem tartottak lépést a megélhetési költségek növekedésével.
A fegyveres konfliktus és a kereskedelmi útvonalak zavarai (a Hormuzi-szoroson az energiaszállítmányok mellett több más áruféleséget is szállítan) erre a már eleve súlyos helyzetre rakódnak rá. A dráguló import, a szállítási nehézségek és az ellátási láncok sérülése tovább növelheti az élelmiszerek árát, így a gazdasági válság társadalmi következményei is súlyosbodhatnak.
Ezekben az országokban drágulhatnak leginkább az élelmiszerek
Az iráni előrejelzés kiugró értéke mellett Argentínában, Ruandában és Törökországban is jelentős áremelkedés várható. A legnagyobb drágulással érintett országok esetében a konfliktusok, a gyenge devizák és a magas importköltségek egyaránt szerepet játszhatnak.
A következő tizenkét hónapra, 2026 októberétől számítva, az alábbi élelmiszerár-változásokat jelzik előre:
- Irán: 114,4 százalékos drágulás
- Argentína: 34 százalékos drágulás
- Ruanda: 29,1 százalékos drágulás
- Törökország: 24,2 százalékos drágulás
- Nigéria: 23,5 százalékos drágulás
- Libanon: 20,7 százalékos drágulás
- Mongólia: 20,2 százalékos drágulás
- Líbia: 18,9 százalékos drágulás
- Katar: 14 százalékos drágulás
- Madagaszkár: 13,5 százalékos drágulás
- Etiópia: 12,1 százalékos drágulás
- Mali: 11,7 százalékos drágulás
- Malawi: 11,5 százalékos drágulás
- Kenya: 10,5 százalékos drágulás
- Kirgizisztán: 10,3 százalékos drágulás
- Jamaica: 10 százalékos drágulás
- Tunézia: 9,6 százalékos drágulás
- Srí Lanka: 9,6 százalékos drágulás
- Afganisztán: 9,5 százalékos drágulás
A közel-keleti térségben Libanonban 20,7, Katarban pedig 14 százalékos élelmiszerár-emelkedést várnak. A konfliktus hatásai ugyanakkor nem állnak meg a közvetlenül érintett országok határainál.
A műtrágya drágulása az egész világon éreztetheti a hatását
Az iráni háború egyik kevésbé látványos, de annál fontosabb következménye a mezőgazdasági termelés költségeinek emelkedése. A Hormuzi-szoroson keresztül jelentős mennyiségű műtrágya és a gyártásához szükséges alapanyag jut el a világpiacra, így a térség szállítási zavarai a mezőgazdaságot is súlyosan érinthetik.
Mint a Világgazdaság oldalán bemutattuk, a szoroson halad át a világ karbamidforgalmának mintegy 35 százaléka, miközben a globális kénexport körülbelül 45 százaléka is ezt az útvonalat használja. A földgáz szintén fontos alapanyag a nitrogénműtrágyák előállításához, ezért az energiapiaci zavarok közvetlenül növelik a termelési költségeket.
Az előrejelzés szerint a műtrágya átlagára 2026-ban több mint 30 százalékkal emelkedhet.
Ez drágítja a növénytermesztést, és idővel a fogyasztói árakban is megjelenhet.
A termelők egy része a magasabb költségek miatt kevesebb műtrágyát használhat fel, ami a terméshozamokat is visszafoghatja.
Magyarországon akár csökkenhetnek is az élelmiszerárak
A nemzetközi előrejelzés szerint nem minden országban kell újabb élelmiszerár-robbanásra készülni. Több európai államban, köztük Magyarországon is az árak mérséklődésére számítanak a következő tizenkét hónapban.
A legnagyobb árcsökkenést a felsorolt országok közül Vanuatuban és Kamerunban várják, de az európai országok között is több jelentős mérséklődés szerepel az előrejelzésben.
A következő tizenkét hónapra jelzett élelmiszerár-változások:
- Vanuatu: 8 százalékos árcsökkenés
- Kamerun: 7,3 százalékos árcsökkenés
- Svédország: 5,7 százalékos árcsökkenés
- Lettország: 5,3 százalékos árcsökkenés
- Csehország: 4,3 százalékos árcsökkenés
- Magyarország: 4 százalékos árcsökkenés
- Hollandia: 1,8 százalékos árcsökkenés
- Dánia: 1,7 százalékos árcsökkenés
- Szlovákia: 1,6 százalékos árcsökkenés
- Kína: 1,6 százalékos árcsökkenés
- Litvánia: 1,3 százalékos árcsökkenés
- Costa Rica: 1,1 százalékos árcsökkenés
- Szlovénia: 1 százalékos árcsökkenés
- Marokkó: 0,8 százalékos árcsökkenés
- Svájc: 0,4 százalékos árcsökkenés
- Ecuador: 0,3 százalékos árcsökkenés
- Belgium: 0,3 százalékos árcsökkenés
- Paraguay: 0,2 százalékos árcsökkenés
- Görögország: 0,1 százalékos árcsökkenés
Magyarország esetében a 4 százalékos csökkenés különösen figyelemre méltó és illeszkedne az elmúlt időszak trendjeihez, melyekben a korábbi rekordmagas infláció után már számos élelmiszer árának csökkenését látni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ez egy előrejelzés, nem pedig biztosra vehető árváltozás.
A tényleges folyamatokat a hazai kereslet, az árfolyam, a mezőgazdasági termelés költségei (tekintve az aszály következményeit is) és a kereskedelmi árazás is befolyásolja. A magyarországi helyzetre a modellezésben felállított négy százalékos csökkenés nem jelenti automatikusan azt, hogy minden élelmiszer olcsóbb lesz, hanem egy lehetséges általános ármérséklődési tendenciát vetít előre.
Európában olcsóbbak lehetnek a mezőgazdasági termékek, de a költségek továbbra is nőnek
Az imént látott európai kilátásokat részben az magyarázhatja, hogy 2026 második negyedévében az uniós gazdák termelői árai éves összevetésben 5,8 százalékkal csökkentek. Ezen belül a tej ára 16,6 százalékkal, a gabonaféléké 5,6 százalékkal mérséklődött.
A mezőgazdasági termelők azonban közben magasabb költségekkel szembesülnek. Az energiaköltségek ugyanezen időszakban 22 százalékkal, a műtrágyaárak pedig 13,4 százalékkal emelkedtek. Ez korlátozhatja, hogy a termelői árak csökkenése milyen mértékben jut el a boltokig.
A fogyasztók számára az sem mellékes, hogy az euróövezetben az élelmiszerek árszínvonala még mindig hozzávetőleg 30 százalékkal magasabb a 2021 végi szintnél. Az emelkedés Finnországban mintegy 24 százalékos, Észtországban viszont 48 százalékos volt.
Mindez azt jelenti, hogy az élelmiszerárak mérséklődése még a kedvezőbb kilátású országokban sem feltétlenül hozza vissza a korábbi árszintet. A háztartások legfeljebb az elmúlt évek drágulásának egy részét érezhetik enyhülni, miközben a háború elhúzódása és a mezőgazdasági költségek emelkedése továbbra is komoly kockázatot jelent.