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A drónoké a jövő, de a hadseregek még mindig le vannak maradva: a hadiipari óriások továbbra is milliárdokat keresnek a hagyományos fegyvereken

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Európa és az Egyesült Államok egyre többet költ katonai képességeinek fejlesztésére, miközben a hadviselés technológiai alapjai is gyorsan változnak. A befektetők egy része már attól tart, hogy az új fejlesztések feleslegessé tehetik a hagyományos fegyverek egy részét, a vállalati számok alapján azonban még mindig nem indult el a drónforradalom.
Nemes Tamás
2026.11.08, 21:00
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A drónok és a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kapnak a modern hadviselésben, a világ legnagyobb hadiipari vállalatai mégis a hagyományos fegyverekből szerzik bevételeik jelentős részét. A legfrissebb vállalati eredmények szerint a tankok, rakétarendszerek és harci repülőgépek iránti kereslet továbbra is erős, miközben az új technológiák új üzleti lehetőségeket is teremtenek.

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A harctéri drónok térnyerése alapjaiban változtatja meg a katonai műveleteket, de a hadiipar bevételein egyelőre nem látszik a hagyományos fegyverek háttérbe szorulása / Fotó: Bumble Dee

A hagyományos fegyverrendszerek iránti kereslet továbbra is komoly növekedést hoz a világ legnagyobb hadiipari vállalatainak. A Lockheed Martin rakétagyártási üzletágának bevétele például 24 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben, miközben az RTX több milliárd dolláros szerződéseket kötött már jól bevált rakétarendszerek szállítására. Európában is hasonló a helyzet: a német Renk katonai járművekkel foglalkozó üzletágának rendelésállománya az első kilenc hónapban 46 százalékkal nőtt.

A technológiai váltás tehát nem szorítja ki automatikusan a hagyományos fegyvergyártókat. Sokkal inkább arról van szó, hogy a modern hadviselés új követelményeket támaszt a meglévő eszközökkel szemben, amelyekbe egyre több érzékelő, optikai berendezés és digitális rendszer kerül.

A drónforradalom még nem látszik a hadiipari beszerzésekben

Ezt támasztják alá a német Hensoldt eredményei is. A védelmi elektronikával foglalkozó vállalat optikai és érzékelőtechnológiai üzletágának bevétele 52 százalékkal emelkedett. Christian Ladurner pénzügyi igazgató a CNBC-nek elmondta: a növekedés jelentős része hagyományos katonai eszközökhöz, köztük tankokhoz és páncélozott járművekhez kapcsolódik. Az európai kormányok ugyanis igyekeznek pótolni és korszerűsíteni a hagyományos haditechnikai készleteiket.

A légvédelem szintén egyre nagyobb üzlet. A Rheinmetall légvédelmi üzletágának bevétele 63 százalékkal nőtt, miközben a vállalat egész éves várakozásait a projektek csúszása miatt visszafogta. A területhez a drónok elleni védekezésre szolgáló rendszerek is tartoznak, vagyis az új fenyegetések elleni fejlesztések a hagyományos hadiipari szereplőknek is jelentős megrendeléseket hoznak.

Ladurner szerint a légvédelmi piac évente 20 százalékkal bővül, miközben továbbra is alulfinanszírozott. A hadseregeknek egyszerre kell felkészülniük a kisebb drónok, a robotrepülőgépek és a ballisztikus rakéták elleni védekezésre. 

A NATO a következő öt évben több mint 40 milliárd dollárt tervez a drónelhárító képességek fejlesztésére fordítani, Mark Rutte főtitkár szerint pedig a drónok alapvetően megváltoztatták a modern hadviselést.

A rakétavédelemben már most komoly kapacitáshiány mutatkozik. Az amerikai Lockheed Martin által gyártott Patriot elfogórakéták készletei különösen szűkössé váltak Ukrajnában, miután az Egyesült Államok az iráni háborúban jelentős mennyiséget használt fel a nagy sebességű rakéták megsemmisítésére alkalmas rendszerből.

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Kína felismerte a drónháborúkban rejlő üzletet: olcsó, részben 3D-nyomtatott elfogórakétákkal készül a nemzetközi piacra. A drónvadász eszközökből már havonta több ezret értékesítenek, Oroszország és közel-keleti országok is a vevők között vannak.

A fegyverkezési hullámot a befektetők is egyre óvatosabban értékelik. Az elmúlt években az orosz-ukrán háború és a kormányzati katonai kiadások növekedése jelentősen felduzzasztotta a hadiipari vállalatok rendelésállományát. Európa különösen nagy lemaradást próbál behozni, miután évtizedeken át alulfinanszírozta saját védelmi képességeit. A fegyverkezés hosszú távú folytatására a szakértők szerint akkor is számítani lehet, ha az ukrajnai és az iráni háború véget ér.

A részvények árfolyamát azonban idén több projektcsúszás és szerződéslemondás is nyomás alá helyezte. A befektetők attól tartanak, hogy a vállalatok értékeltsége gyorsabban emelkedett, mint amilyen ütemben a hadiipar képes teljesíteni a megrendeléseket. 

A drónok gyors térnyerése tovább erősítette az aggodalmakat, hogy a hagyományos fegyverrendszerek iránti kereslet idővel visszaeshet.

A novemberi amerikai félidős választások után a védelmi részvényekre újabb nyomás nehezedett. A demokraták eredményei miatt a befektetők kisebb esélyt látnak az 1500 milliárd dolláros amerikai védelmi költségvetési javaslat elfogadására, ami 2029-ig a katonai kiadások növekedését is fékezheti. Roman Schweizer, a TD Cowen elemzője a CNBC-nek ugyanakkor arról beszélt, hogy a geopolitikai helyzet alapvető változása nem következett be. A többéves fegyverkezési folyamatot az amerikai és az európai költségvetési nehézségek sem írják felül automatikusan.

Az európai hadiipari részvények gyengülését Loredana Muharremi, a Morningstar elemzője elsősorban befektetői hangulati változással magyarázta. Szerinte egyesek arra számíthatnak, hogy az Egyesült Államok erőteljesebb európai szerepvállalása mérsékelheti az európai kormányokra nehezedő nyomást. A kontinens azonban várhatóan így is kitart a fegyverkezési tervei mellett: a saját katonai képességek hiányosságainak felszámolása és az Oroszországgal szembeni elrettentéshez szükséges ipari kapacitás kiépítése ugyanis évekig tart.

Ezrével gyártja a drónokat a magyar cég, Szentendre után tovább terjeszkednének: jövőre már Amerikát is meghódítják

Szentendrén bővíti kapacitását, jövőre pedig már Amerikában gyártana az ABZ Innovation. A magyar startup a katonai felhasználás helyett továbbra is a mezőgazdasági és ipari drónokra koncentrál.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
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