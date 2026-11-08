A drónoké a jövő, de a hadseregek még mindig le vannak maradva: a hadiipari óriások továbbra is milliárdokat keresnek a hagyományos fegyvereken

A drónok és a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kapnak a modern hadviselésben, a világ legnagyobb hadiipari vállalatai mégis a hagyományos fegyverekből szerzik bevételeik jelentős részét. A legfrissebb vállalati eredmények szerint a tankok, rakétarendszerek és harci repülőgépek iránti kereslet továbbra is erős, miközben az új technológiák új üzleti lehetőségeket is teremtenek.

A harctéri drónok térnyerése alapjaiban változtatja meg a katonai műveleteket, de a hadiipar bevételein egyelőre nem látszik a hagyományos fegyverek háttérbe szorulása / Fotó: Bumble Dee

A hagyományos fegyverrendszerek iránti kereslet továbbra is komoly növekedést hoz a világ legnagyobb hadiipari vállalatainak. A Lockheed Martin rakétagyártási üzletágának bevétele például 24 százalékkal emelkedett a harmadik negyedévben, miközben az RTX több milliárd dolláros szerződéseket kötött már jól bevált rakétarendszerek szállítására. Európában is hasonló a helyzet: a német Renk katonai járművekkel foglalkozó üzletágának rendelésállománya az első kilenc hónapban 46 százalékkal nőtt.

A technológiai váltás tehát nem szorítja ki automatikusan a hagyományos fegyvergyártókat. Sokkal inkább arról van szó, hogy a modern hadviselés új követelményeket támaszt a meglévő eszközökkel szemben, amelyekbe egyre több érzékelő, optikai berendezés és digitális rendszer kerül.

A drónforradalom még nem látszik a hadiipari beszerzésekben

Ezt támasztják alá a német Hensoldt eredményei is. A védelmi elektronikával foglalkozó vállalat optikai és érzékelőtechnológiai üzletágának bevétele 52 százalékkal emelkedett. Christian Ladurner pénzügyi igazgató a CNBC-nek elmondta: a növekedés jelentős része hagyományos katonai eszközökhöz, köztük tankokhoz és páncélozott járművekhez kapcsolódik. Az európai kormányok ugyanis igyekeznek pótolni és korszerűsíteni a hagyományos haditechnikai készleteiket.

A légvédelem szintén egyre nagyobb üzlet. A Rheinmetall légvédelmi üzletágának bevétele 63 százalékkal nőtt, miközben a vállalat egész éves várakozásait a projektek csúszása miatt visszafogta. A területhez a drónok elleni védekezésre szolgáló rendszerek is tartoznak, vagyis az új fenyegetések elleni fejlesztések a hagyományos hadiipari szereplőknek is jelentős megrendeléseket hoznak.