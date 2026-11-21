Miközben Európa egy esetleges nagyobb konfliktusra készül, a kormányok egyre többet költenek védelemre, erősítik a NATO keleti szárnyát, és hadseregeiket is felkészítik a veszélyesebbé váló biztonsági környezetre. Van azonban egy másik frontvonal, amely könnyen háttérbe szorulhat: az egészségügy – írja az Euronews.

Az egészségügy lehet a következő európai frontvonal/Fotó: AFP

Az egészségügyi dolgozókat fel kell készíteni a rendkívüli körülményekre

Egy komoly konfliktus – a rakéta- és dróntámadásoktól a vegyi, biológiai és radiológiai fenyegetésekig – soha nem látott nyomás alá helyezheti a kórházakat és az egészségügyi rendszereket. A mesterséges intelligencia fejlődése pedig újabb bizonytalanságot jelent:

miközben felgyorsíthatja új gyógyszerek és kezelések fejlesztését,

rossz szándékú szereplők számára is megkönnyítheti veszélyes biológiai ágensek létrehozását.

„Egy egészséges társadalom ellenálló társadalom” – mondta Petter Iversen norvég dandártábornok, az ország tisztifőorvosa és a NATO katonai egészségügyi vezetőinek bizottsági elnöke. Szerinte egy ellenálló társadalom jobban képes elviselni az ellenséges nyomást.

A felkészülés ezért nem merülhet ki egy katonai támadás közvetlen következményeinek kezelésében. A kórházaknak tömeges sérülések esetén is működőképesnek kell maradniuk, biztosítani kell a gyógyszerek és orvosi eszközök utánpótlását, az egészségügyi dolgozókat pedig fel kell készíteni a rendkívüli körülményekre. Különösen fontos, hogy a rendszer akkor is működjön, ha egyszerre több válság alakul ki.

Az új biológiai fenyegetés

A mesterséges intelligencia biológiai kutatásokban való alkalmazása az egyik legnagyobb új kihívás. Laurent Muschel, az Európai Egészségügyi Vészhelyzet-felkészültségi és Reagálási Hatóság (HERA) vezetője szerint a jövőben nehezebb lesz megjósolni, milyen fenyegetésekkel kell szembenézni.

„Lehet szó mesterséges intelligenciával módosított vírusról vagy egy új vírust fejlesztő állami szereplőről” – mondta. Szerinte megfelelő szabályozásra és ellenőrzési rendszerekre van szükség, mert az AI egyszerre lehet hatékony eszköz az új gyógyszerek fejlesztésében és veszélyes technológia rossz kezekben.

Iversen szerint a szintetikus biológia, a bioinformatika és a mesterséges intelligencia kombinációját nagyon komolyan kell venni. A legnagyobb veszélyt továbbra is a vegyi, biológiai vagy nukleáris tömegpusztító fegyverek jelentik. Egy ilyen támadás óriási számú, különböző kezelésre szoruló beteget eredményezhetne.

A HERA ezért olyan széles spektrumú kezelések fejlesztésén is dolgozik, amelyek már akkor védelmet nyújthatnak, amikor még nem ismert pontosan a biológiai fenyegetés természete.