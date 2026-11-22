A mexikói hatóságok elfogtak egy régóta keresett drogbárót, akit az Egyesült Államokban köröznek – írja a New York Times. Fausto Isidro Meza Flores , akit „El Chapo Isidro” néven ismernek, a sinaloai régió egyik vezető kábítószer-kereskedőjeként vált ismerté. Régóta szerepel az FBI tíz legkeresettebb elkövető listáján. A mexikói védelmi minisztérium közölte, hogy a műveletet az amerikai hírszerző szolgálatokkal együttműködve hajtották végre.

A mexikói hadsereg tagjai őrködnek a Szervezett Bűnözés Elleni Különleges Ügyészség (FEMDO) épülete előtt Fausto Isidro Meza Flores, „El Chapo Isidro” kartellvezető letartóztatását és átadását követően Mexikóvárosban, 2026. november 21-én Fotó: Anadolu via AFP

A Meza Flores vezette drogbanda a fentanil vezető szállítója az amerikai piacon. Chapo Isidro az FBI 10 legkeresettebb szökevénye közé tartozott. Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma szerint több mint 20 éven át bűnszervezetével hatalmas mennyiségű heroint, metamfetamint, kokaint és marihuánát csempészett az Egyesült Államokba.

A Reuters beszámolója szerint, a katonai művelet erőszakhullámot váltott ki Sinaloa államban, beleértve a mexikói biztonsági erők és a kartell tagjai közötti fegyveres összecsapásokat, akik egyes területeken lángoló útakadályokat állítottak fel. A támadással felérő elfogást a mexikói hadsereg és a Nemzeti Gárda különleges erői hajtották végre, az amerikai és a mexikói hírszerző ügynökségek koordinációjával. A bejegyzés szerint a közeli településeken kartell útzárakat állítottak fel, de a biztonsági erőket a helyi hatóságokkal együtt bevetették ezek felszámolására.

Letartóztatására akkor került sor, amikor Mexikó Washington nyomására elfogott vagy megölt egy sor ismert feltételezett kábítószer-kereskedőt. Donald Trump amerikai elnök többször is azzal fenyegetőzött, hogy egyoldalú katonai akciót indít Mexikóban, ha Claudia Sheinbaum mexikói elnök kormánya nem tesz többet a kartellek felszámolása érdekében. A fentanil széles körű elterjedése az Egyesült Államokban az elmúlt években valóságos drogjárványhoz vezetett, amely a hivatalos adatok szerint több tízezres nagyságrendű halálos áldozatot követelt.

Az Egyesült Államokban az illegális opioidok – amelyek több mint 90 százalékban a fentanilhoz köthetők – a Fehér Ház elemzése szerint évente akár 2700 milliárd dolláros gazdasági kárt is okoznak, ami az amerikai GDP közel 9,7 százalékának felel meg. A válság gazdasági terhe az elmúlt években drasztikusan megugrott: míg az Amerikai Kongresszus Gazdasági Vegyesbizottsága (JEC) 2020-ra közel 1500 milliárd dollárra (a GDP 7 százalékára) becsülte a költségeket, addig a 2023-as adatokon alapuló, 2025 márciusában publikált hivatalos számítások már ennek közel kétszeresével számolnak.