Bekeményített Brüsszel: az elektromos autók gyártói és vásárlói is megérezhetik az új szabályokat
Új korszak kezdődött az európai autóiparban: november 29-től az újonnan engedélyezett személyautó-típusoknak és könnyű haszonjárműveknek már az Euro 7-es környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük. Az Európai Unió ezúttal nem elsősorban a kipufogógázokra koncentrál, hanem a fékek és a gumiabroncsok kopásából származó szennyezés visszaszorítására. A szabályozás történetében először a tisztán elektromos autókra is vonatkoznak kibocsátási határértékek, ráadásul az akkumulátorok tartósságával kapcsolatban is új követelményeknek kell megfelelniük a gyártóknak.
Az új előírások bevezetése fokozatosan történik: a már piacon lévő személyautó-típusok gyártói további egy év haladékot kaptak, így azoknak 2027 novemberétől kell megfelelniük az új követelményeknek.
Az Európai Bizottság becslése szerint a gumiabroncsok kopása a környezetbe kerülő mikroműanyagok egyik legjelentősebb forrása. Miközben az elektromos autók térnyerésével fokozatosan csökkenhet a közúti közlekedés kipufogógáz-kibocsátása, a fékek és a gumiabroncsok kopásából származó szennyezés továbbra is problémát jelent – írja a Euronews.
Becslések szerint a közeljövőben a közúti közlekedés részecskekibocsátásának akár 90 százalékáért is ez a két tényező felelhet.
Az új uniós előírások értelmében a személyautók fékezéséből származó finomrészecske-kibocsátás határértéke
- a hagyományos meghajtású autóknál kilométerenként 7 milligramm,
- a tisztán elektromos autóknál kilométerenként 3 milligramm lesz.
Az elektromos modellek esetében azért alacsonyabb a határérték, mert a fékezési energia visszanyerésére alkalmas rendszerek használatával ritkábban van szükség a hagyományos fékek működtetésére.
A gumiabroncsok kopásából származó részecskék mennyiségének meghatározására külön vizsgálatokat vezetnek be, amivel tartósabb és kevésbé szennyező anyagok fejlesztésére ösztönöznék a gyártókat.
Az elektromos autók akkumulátoraira is lecsapott Brüsszel
Az elektromos és a plug-in hibrid személyautók gyártóinak ezentúl az akkumulátorok kapacitásának megőrzésére vonatkozó minimumkövetelményeket is teljesíteniük kell.
Az akkumulátoroknak
- ötéves korig vagy 100 ezer kilométeres futásteljesítményig meg kell őrizniük eredeti kapacitásuk legalább 80 százalékát;
- nyolcéves korig vagy 160 ezer kilométeres futásteljesítményig pedig legalább 72 százalékát.
Az Euro 7 emellett bevezeti a járművek környezetvédelmi útlevelét is, amelyben a tulajdonosok többek között az autó szén-dioxid-kibocsátásáról, üzemanyag- és áramfogyasztásáról, az akkumulátor tartósságáról, valamint az elektromos hatótávolságról is tájékozódhatnak.
Drágulhatnak az autók, Magyarországon már a gyártást is érinti a szigorítás
Az új követelmények teljesítéséhez az autógyártók könnyebb és tartósabb fékbetéteken, alternatív anyagok alkalmazásán, valamint a fékezés során keletkező részecskéket összegyűjtő szűrőkön is dolgoznak. A fejlesztések és a további ellenőrzőrendszerek beépítése azonban növelheti a járművek előállítási költségeit, ami a vételárakban is megjelenhet.
Az Euro 7 következményei a magyarországi autógyártásban már most is érzékelhetők. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, részben az új uniós előírások miatt fejezhetik be 2027 augusztusában a Mercedes jelenlegi A-osztályának gyártását Kecskeméten. A német vállalat ugyanis már nem alakítja át a kifutó modell motorjait az új követelményeknek megfelelően.
Hasonló döntés született az Audinál is: a német autógyártó 2027 közepéig kivezeti Európában a Győrben készülő legendás öthengeres motorját, mivel annak továbbfejlesztése az Euro 7 követelményeinek teljesítéséhez jelentős beruházást igényelne.