Új korszak kezdődött az európai autóiparban: november 29-től az újonnan engedélyezett személyautó-típusoknak és könnyű haszonjárműveknek már az Euro 7-es környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelniük. Az Európai Unió ezúttal nem elsősorban a kipufogógázokra koncentrál, hanem a fékek és a gumiabroncsok kopásából származó szennyezés visszaszorítására. A szabályozás történetében először a tisztán elektromos autókra is vonatkoznak kibocsátási határértékek, ráadásul az akkumulátorok tartósságával kapcsolatban is új követelményeknek kell megfelelniük a gyártóknak.

Újabb szigorítás az autóiparban: az elektromos autók sem maradnak érintetlenek – a vásárlók is megérezhetik a változást / Fotó: Gorodenkoff

Az új előírások bevezetése fokozatosan történik: a már piacon lévő személyautó-típusok gyártói további egy év haladékot kaptak, így azoknak 2027 novemberétől kell megfelelniük az új követelményeknek.

Az Európai Bizottság becslése szerint a gumiabroncsok kopása a környezetbe kerülő mikroműanyagok egyik legjelentősebb forrása. Miközben az elektromos autók térnyerésével fokozatosan csökkenhet a közúti közlekedés kipufogógáz-kibocsátása, a fékek és a gumiabroncsok kopásából származó szennyezés továbbra is problémát jelent – írja a Euronews.

Becslések szerint a közeljövőben a közúti közlekedés részecskekibocsátásának akár 90 százalékáért is ez a két tényező felelhet.

Az új uniós előírások értelmében a személyautók fékezéséből származó finomrészecske-kibocsátás határértéke

a hagyományos meghajtású autóknál kilométerenként 7 milligramm,

a tisztán elektromos autóknál kilométerenként 3 milligramm lesz.

Az elektromos modellek esetében azért alacsonyabb a határérték, mert a fékezési energia visszanyerésére alkalmas rendszerek használatával ritkábban van szükség a hagyományos fékek működtetésére.

A gumiabroncsok kopásából származó részecskék mennyiségének meghatározására külön vizsgálatokat vezetnek be, amivel tartósabb és kevésbé szennyező anyagok fejlesztésére ösztönöznék a gyártókat.

Az elektromos autók akkumulátoraira is lecsapott Brüsszel

Az elektromos és a plug-in hibrid személyautók gyártóinak ezentúl az akkumulátorok kapacitásának megőrzésére vonatkozó minimumkövetelményeket is teljesíteniük kell.