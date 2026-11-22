A smaragdok voltak a szenvedélye, de Paolo Bulgari, ahogy ő maga fogalmazott, mindenhol talált ihletet. Évtizedekig formálta a híres családi vállalkozást. Az ékszertervező és vállalkozó most elhunyt. Paolo Bulgari halálhírét november 21-én, szombaton jelentette be a családja. Az olasz ékszerészt november 23-án, hétfőn délelőtt búcsúztatják a római Santa Croce in Gerusalemme-bazilikában.

Róma, 1998. 04. Paolo Bulgari és a Jumbo d'Alitalia repülőgépe Fotó: Bridgeman Images via AFP

A Bulgari története 1884-ben kezdődött Rómában, ahol a Görögországból Itáliába költözött ezüstműves, Sotirio Bulgari megnyitotta üzletét. Paolo Bulgari 1937-ben született Rómában, 1960-ban kezdett apja mellett dolgozni, és a drágakövekre szakosodott. A cégcsoport elnöki tisztségét 1984-ben vette át. A karakteres formák és az élénk színű kövek a márka védjegyévé váltak, ékszereit hollywoodi sztárok és gyűjtők is keresték. A Bulgari idővel órákkal, parfümökkel és kiegészítőkkel bővítette kínálatát, majd a luxusszállodák piacára is belépett.

3,7 milliárd euróra értékelték a Bulgarit az LVMH bevásárlásakor

Bernard Arnault luxuscsoportja 2011-ben állapodott meg az alapító családdal. A család a Bulgari többségi részesedéséért újonnan kibocsátott LVMH-részvényeket kapott, a francia csoport pedig nyilvános vételi ajánlatot tett a kisebbségi részvényeseknek. A Reuters a bejelentéskor 3,7 milliárd euróra értékelte az ügyletet. A felvásárlás megerősítette az LVMH pozícióját a luxusórák és ékszerek piacán. Ebbe a portfólióba került később az amerikai Tiffany & Co. is.

Az ékszerek húzzák az LVMH egyik leggyorsabban növekvő üzletágát

Az LVMH óra- és ékszerüzletága 2026 első kilenc hónapjában 7,73 milliárd euró árbevételt ért el. A jelentett forgalom 4 százalékkal nőtt, az árfolyam- és portfólióhatások kiszűrésével számolt organikus növekedés pedig 8 százalék volt. Ez meghaladta a csoport 2 százalékos organikus növekedését, miközben a divat- és bőráruüzletág forgalma ugyanezen a bázison 2 százalékkal csökkent. Az LVMH az ékszerek erős keresletével magyarázta az üzletág növekedését, és külön kiemelte a Bulgari Eclettica kollekciójának rekordbevételét.