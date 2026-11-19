Elon Musk most Hollywoodba is bevásárolta magát: a világ leggazdagabb embere részesedést szerzett a Skydance-ben, mely nemrég sikeresen felvásárolta az HBO-t és az HBO Max streamingplatformot magába foglaló Warner Bros. Discoveryt. Musk nagyjából egymilliárd dollárt fektetett be, ezt David Ellison, a Skydance elnök-vezérigazgatója erősítette meg, így Musk részvényes lett, az összeget azonban nem árulta el. A befektetés egyik érdekessége, hogy az HBO Max éppen Muskról készül dokumentumfilmet bemutatni.

Elon Musk Hollywoodba is bevásárolta magát: az HBO Max új tulajába szállt be, csak hogy a streamingvilághoz is köze legyen / Fotó: Samuel Boivin

Elon Musk beszállt, de az HBO Max így is bemutatja a róla szóló filmet

Musk a Warner-ügylet lezárása után szállt be egymilliárd dollárral a Skydance-be, szóval már az egyesített médiavállalatban szerzett részesedést. A cég szavazati jogot biztosító részvényei az Ellison család és a RedBird Capital Partners kezében vannak, így Musk a befektetéssel nem szerzett szavazati jogot a Skydance-ben, de tanácsadó jelleggel szinte bármikor jelen lehet, ha David Ellison ezt akarja – írja a Variety.

A konferencián Andrew Ross Sorkin arról is kérdezte Ellisont, hogy

a befektetésből lehet-e később együttműködés a SpaceX-hez tartozó Starlinkkel, vagy egyszeri ügyletről van szó,

melyben Musk és az Oracle-t alapító Larry Ellison kapcsolata játszhatott szerepet. A vezérigazgató megtiszteltetésnek nevezte, hogy Musk a részvényesük, és azt mondta, nyitott lenne egy későbbi együttműködésre. Jelenleg azonban nincs ilyen megállapodás.

Az HBO-nál ennél konkrétabb tervük is van Muskkal. Alex Gibney róla forgatott dokumentumfilmje a tervek szerint 2027 első negyedévében kerül fel az HBO Maxra. A milliárdos korábban jogi lépéseket helyezett kilátásba a rendezővel szemben, így Sorkin arra is rákérdezett, hogy a Skydance az új tulajdonosi helyzetben is bemutatja-e a filmet. Ellison válasza rövid volt. „Természetesen.”

Közös streaming-csomag után jöhet az összevonás?

Ellison a november 9-i negyedéves jelentéshez mellékelt részvényesi levélben közölte, hogy 2027 elején közös csomagban is elérhetővé teszik a két szolgáltatást. Ez még nem jelent közös alkalmazást. Az HBO Max és a Paramount+ kezdetben külön működik tovább, a vezérigazgató viszont a két platform egyesítése felé tett első lépésnek nevezte a csomagot – írja a Deadline. Sem az árát, sem a teljes összevonás időpontját nem közölték, ahogyan

arról sincs információ, hogy a magyar előfizetők mikor és milyen feltételekkel férhetnek hozzá a közös ajánlathoz.

Az HBO Maxot korábban is lehetett más szolgáltatásokkal együtt megvenni. A Warner a Disney+-szal és a Huluval közösen is kínálta, részben azért, hogy több előfizetőt szerezzen a reklámos csomagjához. A mostani megállapodás abban különbözik, hogy mindkét platform ugyanahhoz a céghez tartozik. A Skydance így előbb kipróbálhatja, mennyit hajlandók fizetni a nézők a két katalógusért együtt, mielőtt egy alkalmazásba költöztetné őket. Ellison a közös kínálatból

a Harry Pottert,

a The Pittet,

a Mayor of Kingstownt

és a Landmant emelte ki,

a filmek és sorozatok mellé pedig híreket és sportközvetítéseket is ígért.