Elon Musk Hollywoodba is bevásárolta magát: az HBO Max új tulajába szállt be, csak hogy a streamingvilághoz is köze legyen
Elon Musk most Hollywoodba is bevásárolta magát: a világ leggazdagabb embere részesedést szerzett a Skydance-ben, mely nemrég sikeresen felvásárolta az HBO-t és az HBO Max streamingplatformot magába foglaló Warner Bros. Discoveryt. Musk nagyjából egymilliárd dollárt fektetett be, ezt David Ellison, a Skydance elnök-vezérigazgatója erősítette meg, így Musk részvényes lett, az összeget azonban nem árulta el. A befektetés egyik érdekessége, hogy az HBO Max éppen Muskról készül dokumentumfilmet bemutatni.
Elon Musk beszállt, de az HBO Max így is bemutatja a róla szóló filmet
Musk a Warner-ügylet lezárása után szállt be egymilliárd dollárral a Skydance-be, szóval már az egyesített médiavállalatban szerzett részesedést. A cég szavazati jogot biztosító részvényei az Ellison család és a RedBird Capital Partners kezében vannak, így Musk a befektetéssel nem szerzett szavazati jogot a Skydance-ben, de tanácsadó jelleggel szinte bármikor jelen lehet, ha David Ellison ezt akarja – írja a Variety.
A konferencián Andrew Ross Sorkin arról is kérdezte Ellisont, hogy
a befektetésből lehet-e később együttműködés a SpaceX-hez tartozó Starlinkkel, vagy egyszeri ügyletről van szó,
melyben Musk és az Oracle-t alapító Larry Ellison kapcsolata játszhatott szerepet. A vezérigazgató megtiszteltetésnek nevezte, hogy Musk a részvényesük, és azt mondta, nyitott lenne egy későbbi együttműködésre. Jelenleg azonban nincs ilyen megállapodás.
Az HBO-nál ennél konkrétabb tervük is van Muskkal. Alex Gibney róla forgatott dokumentumfilmje a tervek szerint 2027 első negyedévében kerül fel az HBO Maxra. A milliárdos korábban jogi lépéseket helyezett kilátásba a rendezővel szemben, így Sorkin arra is rákérdezett, hogy a Skydance az új tulajdonosi helyzetben is bemutatja-e a filmet. Ellison válasza rövid volt. „Természetesen.”
Közös streaming-csomag után jöhet az összevonás?
Ellison a november 9-i negyedéves jelentéshez mellékelt részvényesi levélben közölte, hogy 2027 elején közös csomagban is elérhetővé teszik a két szolgáltatást. Ez még nem jelent közös alkalmazást. Az HBO Max és a Paramount+ kezdetben külön működik tovább, a vezérigazgató viszont a két platform egyesítése felé tett első lépésnek nevezte a csomagot – írja a Deadline. Sem az árát, sem a teljes összevonás időpontját nem közölték, ahogyan
arról sincs információ, hogy a magyar előfizetők mikor és milyen feltételekkel férhetnek hozzá a közös ajánlathoz.
Az HBO Maxot korábban is lehetett más szolgáltatásokkal együtt megvenni. A Warner a Disney+-szal és a Huluval közösen is kínálta, részben azért, hogy több előfizetőt szerezzen a reklámos csomagjához. A mostani megállapodás abban különbözik, hogy mindkét platform ugyanahhoz a céghez tartozik. A Skydance így előbb kipróbálhatja, mennyit hajlandók fizetni a nézők a két katalógusért együtt, mielőtt egy alkalmazásba költöztetné őket. Ellison a közös kínálatból
- a Harry Pottert,
- a The Pittet,
- a Mayor of Kingstownt
- és a Landmant emelte ki,
a filmek és sorozatok mellé pedig híreket és sportközvetítéseket is ígért.
A magyar HBO Max októberben arról tájékoztatta az előfizetőket, hogy a Warner-ügylet lezárása önmagában nem változtat az alkalmazáson, a csomagokon vagy a díjakon, így nincs teendőjük. Itthon ráadásul nincs önálló Paramount+. A Paramount filmjeinek és sorozatainak jelentős része a SkyShowtime-on, a Paramount és a Comcast közös szolgáltatásán érhető el.
Szeptemberben sajtóértesülések szerint a SkyShowtime bezárása is felmerült, de erről nem jelentettek be döntést. Ha a szolgáltatás megszűnne, a Paramount kínálatának egy része átkerülhetne az HBO Max és a Paramount+ összevonásával létrejövő platformra. Ez a magyar nézőknek kevesebb külön előfizetést jelenthetne, de az nem derül ki a novemberi bejelentésből, hogy az új csomag eljut-e Magyarországra, és ha igen, milyen áron.
A Skydance a streamingen akar többet keresni
A két szolgáltatás együttes előfizetőszáma a Skydance szerint 203 millió. Ez még elmarad a Netflixétől, de a csomag üzleti értékét nem csak az adja, hány új ügyfelet hoz. Ellison szerint az HBO Max és a Paramount+ más közönségcsoportokban erős. Ha az egyik katalógusban éppen nincs olyan új sorozat, amiért érdemes maradni, a másik kínálata okot adhat arra, hogy a néző a következő hónapra is fizessen. A Skydance ezért az új előfizetők mellett a meglévők megtartásától is bevételnövekedést vár.
A cég számára ennek a Warner-felvásárlás után külön súlya van. Az október 6-án lezárt 111 milliárd dolláros ügylet után az egyesített vállalat nettó adóssága mintegy 80 milliárd dollár. A vezetés 2029-re évi hatmilliárd dollár megtakarítást céloz. Musk befektetésének feltételeit nem ismertették, így azt sem tudni, hogy a sajtóban emlegetett összegből jut-e közvetlenül pénz a Skydance-nek adósságcsökkentésre vagy fejlesztésre. A vállalat közben a hagyományos tévénézés és a tévés reklámpiac visszaesésével számol. A terve az, hogy 2030-ra már a streamingből és a stúdiók működéséből származzon a bevételei és a nyeresége nagyobb része.